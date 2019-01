Crédit Agricole d'Ile-de-France : bilan semestriel du contrat de liquidité au 31.12.2018

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC ODDO BHF





Au titre du contrat de liquidité confié par la société CRCAM PARIS ET ILE-DE-FRANCE à Oddo Corporate Finance à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 557 Titres

Titres 498 415,60 Euros en espèces

Il est rappelé

- Que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 557 Titres

Titres 756 650,76 Euros en espèces

- Que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 854 Titres

Titres 381 232,20 Euros en espèces

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique Informations Financières (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l'opérateur).

Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr

