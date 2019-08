Credit Agricole de Paris et d'Ile de France : 02/08/2019 - Rapport Financier au 1er Semestre 2019

RAPPORT FINANCIER

au

30 JUIN 2019

SOMMAIRE

I. RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2019

1. REVUE ANALYTIQUE ................................................................................................... 5 1.1. CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER ........................................................................................................... 5 1.2. ACTIVITE COMMERCIALE DU CREDIT AGRICOLE D'ILE-DE-FRANCE ......................................................................... 5 1.3. COMPTES CONSOLIDES ................................................................................................................................. 6 1.3.1. Soldes intermédiaires de gestion .................................................................................................. 6 1.3.2. Structure et fondamentaux financiers .......................................................................................... 7 1.4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE ..................................................................... 7

2. FACTEURS DE RISQUE ................................................................................................. 8 2.1. RISQUE DE CREDIT ....................................................................................................................................... 9 2.1.1. Principales évolutions ................................................................................................................... 9 2.1.2. Risques particuliers : financements avec effet de levier ............................................................. 18 2.1.3. Perspectives d'évolution et incertitudes pour le second semestre 2019 ..................................... 20 2.2. RISQUE DE MARCHE .................................................................................................................................. 22 2.2.1. Objectifs et politiques ................................................................................................................. 22 2.2.2. Gestion du risque ........................................................................................................................ 22 2.2.3. Méthodologie de mesure et d'encadrement des risques de marché .......................................... 24 2.2.4. Exposition aux activités de marché ............................................................................................. 26 2.2.5. Risque action ............................................................................................................................... 28 2.2.6. Perspectives d'évolution et incertitudes pour le second semestre 2019 ..................................... 28 2.3. GESTION DU BILAN .................................................................................................................................... 29 2.3.1. Risque de taux d'intérêt global ................................................................................................... 29 2.3.2. Risque de change ........................................................................................................................ 30 2.3.3. Risque de liquidité et financement .............................................................................................. 31 2.3.4. Politique de couverture ............................................................................................................... 32 2.4. RISQUES OPERATIONNELS ........................................................................................................................... 34 2.4.1. Description - Définition ............................................................................................................... 34 2.4.2. Principales évolutions et/ou actions ........................................................................................... 34 2.4.3. Plan de continuité d'activité ........................................................................................................ 35 2.5. RISQUES DE NON-CONFORMITE . .................................................................................................................. 37 2.5.1. Une approche de la conformité fondée sur l'évaluation du risque de non-conformité : ............. 38 2.5.2. La prévention du risque de non-conformité par la formation, le conseil et l'accompagnement 38 2.5.3. Le contrôle des risques de non-conformité intégré au dispositif de Contrôle permanent .......... 39 2.5.4. La déclaration des risques de non-conformité détectés aux instances dirigeantes .................... 39

3. INFORMATIONS PRUDENTIELLES ET RATIOS ............................................................. 40 3.1. CADRE REGLEMENTAIRE ET APPLICABLE ......................................................................................................... 40 3.2. SUPERVISION ........................................................................................................................................... 40 3.3. RATIOS DE SOLVABILITE .............................................................................................................................. 41 3.3.1. Exigences réglementaires minimales .......................................................................................... 41 3.3.2. Tableau synthétique des ratios de solvabilité ............................................................................. 42



3.4.

DEFINITION DES FONDS PROPRES ................................................................................................................. 43

3.4.1. Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) ......................................................................................... 43

3.4.2. Fonds propres de catégorie 2 (Tier 2) ......................................................................................... 44

3.4.3. Fonds propres prudentiels au 30 juin 2019 ................................................................................. 45

3.4.4. Evolution des fonds propres prudentiels ..................................................................................... 46

3.5. RATIO DE LEVIER ....................................................................................................................................... 47

3.6. COMPOSITION DES EMPLOIS PONDERES ......................................................................................................... 48

3.7. LIENS EN CAPITAL ENTRE CREDIT AGRICOLE S.A. ET LES CAISSES REGIONALES ........................................................ 49 3.7.1. Garanties spécifiques apportées par les Caisses régionales à Crédit Agricole S.A. (Switch) ....... 49 3.7.2. Autre lien de capital entre les Caisses régionales et Crédit Agricole SA ...................................... 49



3.8. DISPOSITIF DE MISE EN RESOLUTION DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ................................................................. 50

CADRE GÉNÉRAL ............................................................................................................... 53

PRÉSENTATION JURIDIQUE DE L'ENTITÉ ........................................................................................................... 53

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ........................................................................................ 54

COMPTE DE RÉSULTAT ...................................................................................................................................... 54

RÉSULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES .......................... 55

BILAN ACTIF ...................................................................................................................................................... 56

BILAN PASSIF ..................................................................................................................................................... 57

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES .......................................................................................................... 58

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE .................................................................................................................. 59

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES ........................ 61

1. PRINCIPES ET METHODES APPLICABLES DANS LE GROUPE, JUGEMENTS ET ESTIMATIONS UTILISEES ................................. 61

1.1 Normes applicables et comparabilité .............................................................................................. 61

1.2 Principes et méthodes comptables .................................................................................................. 64

2. PRINCIPALES OPERATIONS DE STRUCTURE ET EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE LA PERIODE ............................................. 66

3. RISQUE DE CREDIT ......................................................................................................................................... 67

4. NOTES RELATIVES AU RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES ............... 74 4.1 Produits et Charges d'intérêts ......................................................................................................... 74 4.2 Produits et charges de commissions ............................................................................................... 75 4.3 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat ............................... 75 4.4 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres ................. 76 4.5 Produits (charges) nets des autres activités .................................................................................... 77 4.6 Charges générales d'exploitation .................................................................................................... 77 4.7 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles ................................................................................................................................................. 77 4.8 Coût du risque ................................................................................................................................. 78 4.9 Gains ou pertes nets sur autres actifs ............................................................................................. 79 4.10 Impôts .............................................................................................................................................. 79 4.11 Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres ............................... 81

5. INFORMATIONS SECTORIELLES .......................................................................................................................... 83

6. NOTES RELATIVES AU BILAN ............................................................................................................................. 84 6.1 Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat ................................................................. 84 6.2 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres ................................................................... 86 6.3 Actifs financiers au coût amorti ....................................................................................................... 87 6.4 Exposition au risque souverain ........................................................................................................ 89 6.5 Passifs financiers au coût amorti ..................................................................................................... 90 6.6 Immeubles de placement ................................................................................................................ 92 6.7 Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d'acquisition) ......................................... 92 6.8 Provisions ........................................................................................................................................ 93 6.9 Capitaux propres ............................................................................................................................. 93



7. ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE ET AUTRES GARANTIES ................................................................ 96

8. RECLASSEMENTS D'INSTRUMENTS FINANCIERS .................................................................................................... 98

9. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS ..................................................................................................... 99

9.1 Juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti ...................................... 99 9.2 Informations sur les instruments financiers évalués à la juste valeur ........................................... 102 10. IMPACTS DES EVOLUTIONS COMPTABLES OU AUTRES EVENEMENTS ................................................................... 108 11. PARTIES LIEES ......................................................................................................................................... 110 12. PERIMETRE DE CONSOLIDATION AU 30 JUIN 2019 ........................................................................................ 112 12.1 Composition du périmètre ............................................................................................................. 112 13. ÉVENEMENTS POSTERIEURS AU 30 JUIN 2019 .............................................................................................. 113

III. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2019

IV. ATTESTATION DU RESPONSABLE DE L'INFORMATION SEMESTRIELLE CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES AU 30 JUIN 2019

I. RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL AU 30

JUIN 2019

1. Revue Analytique

1.1. Contexte économique et financier

La croissance du PIB en France ralentit légèrement au deuxième trimestre 2019, à + 0,2% (après +0,3% au premier trimestre).

En dépit d'un contexte intérieur et extérieur incertain (tensions sociales en France, incertitudes sur le Brexit, tensions commerciales entre la Chine et les USA, ralentissement des économies allemande et italienne), l'activité économique en France, et au premier chef en Ile-de-France, a bénéficié au premier trimestre de l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages (soutien fiscal, primes exceptionnelles et baisse de l'inflation), d'une évolution favorable du taux de chômage depuis un an, et de la poursuite de la baisse des taux d'intérêts, facteur de soutien à l'investissement des ménages et des entreprises.

Les chiffres du deuxième trimestre traduisent un recul de la consommation des ménages, alors que l'investissement s'est lui accéléré, principalement du fait des entreprises, celui des ménages restant en très légère croissance.

Avec ces résultats, l'acquis de croissance est de 1%, et les dernières prévisions de la Banque de France, revues en juin 2019, ressortent à +1.3% pour 2019 (contre 1.7% l'an dernier).

1.2. Activité commerciale du Crédit Agricole d'Ile-de-France

Les principaux indicateurs d'activité ont enregistré les évolutions suivantes sur un an :

Encours 30/06/2019 Evolution sur (milliards d'euros) un an (en %) Encours total de collecte 67,8 +2,6% - Dont collecte bancaire 38,7 +6,0% - Dont assurance-vie 12,8 +3,2% - Dont collecte OPVCM et comptes titres 16,4 -5,2% Encours total de crédits 42,1 13,2% - Dont crédits à l'habitat 27,2 +16,2% - Dont crédits aux grandes entreprises 7,3 +5,8% - Dont crédits aux collectivités locales 2,8 - - Dont crédits aux professionnels et à l'agriculture 2,9 +16,0% - Dont crédits à la consommation et divers 1,9 +18,7%

Les encours gérés confiés par nos clients atteignent près de 110 milliards d'euros