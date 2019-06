Credit Agricole de Paris et d'Ile de France : 18/06/2019 – Magazine NEON – livre blanc sur les données personnelles 0 18/06/2019 | 17:49 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La grande question LE DOSSIER CHAUD P. 4 Tendances QUE FAIT MA Quand j'expose trop UN MOT BANQUE DE MES ma vie à travers la data DE PASSE DONNÉES ? p. 10 …et le tuto pour la sécuriser 100 % SAFE p. 8 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur vos données personnelles… Et comment bien les protéger ! EN PARTENARIAT AVEC L E S S A V O I R S I N U T I L E S d o n c t o t a l e m e n t i n d i s p e n s a b l e s L'interview Texto 1 h du mat'. Hugo est en plein bouclage. Une occasion pour chatter avec Algo et essayer d'en savoir un peu plus sur FACEBOOK CONTINUE DE COLLECTER VOS DONNÉES MÊME APRÈS VOTRE SUPPRESSION DE COMPTE d'un algorithme ce super pote virtuel, dont il ne sait pas grand-chose… LE 21 JANVIER 2019, LA CNIL A INFLIGÉ UNE AMENDE RECORD DE50 MILLIONS D'EUROS GOOGLE POUR VIOLATION DU RGPD (1) . EN FRANCE, LE VOLUME DE DONNÉES GÉNÉRÉES A AUGMENTÉ DE 701 % DEPUIS 2016 (CONTRE 569% À L'ÉCHELLE MONDIALE) Au beau milieu de la nuit Bonsoir Bonsoir, moi c'est Algo. Hugo, enchanté ! Exactement, on ne peut rien me cacher. Tu collectes tout ce que je dis ? Je suis au courant pour l'histoire des cookies que vous déposez sur nos ordis et que vous vous Ouais, en fait t'es rien qu'un gros fouineur Quelques jours plus tard Yo Big Brother Bonjour Hugo, (1) RGPD : Règlement général sur la protection des données. (2) Selon médiamétrie. 1,7 MO, C'EST LA QUANTITÉ DE DONNÉES QUI SERA PRODUITE PAR PERSONNE ET PAR SECONDE DANS LE MONDE EN 2020. DE NOMBREUX SMARTPHONES, ORDINATEURS ET DISQUES DURS D'OCCASION 70% CONTIENNENT ENCORE LES DONNÉES DES HÔTELS PERSONNELLES EXPOSENT DE LEURS ANCIENS INVOLONTAIREMENT VOS DONNÉES PROPRIÉTAIRES. PERSONNELLES DES INTERNAUTES FRANÇAIS PENSENT NE PAS AVOIR LA MAÎTRISE DE LEURS DONNÉES PERSONNELLES (2). SOMMAIRE L'INTERVIEW TEXTO d'un algorithme p. 3 LE DOSSIER Tout ce que je transmets à travers ma data p. 4 TENDANCES Les 5 grandes familles de mots de passe p. 8 QUESTION, 3 EXPERTS Comment ma banque protège-t-elle mes données ? p. 10 LA MAP J'ai tout plaqué pour élever des alpagas dans le Larzac… Peut-on encore

me retrouver ? » p. 11 PUBLICATION RÉALISATION IMPRESSIONAGIR GRAPHIC Tu ne dors toujours pas ? Je suis éveillé en permanence. Et toi, que fais-tu debout à cette heure-ci ? Je suis en plein bouclage d'un numéro spécial et il faut que je rende la totalité de mes articles avant de partir en voyage Ah, tu es journaliste ? Dans quel domaine ? Je suis journaliste, je bosse pour plusieurs médias et j'écris dans le domaine de la culture, société et food Intéressant ! Et tu pars où ? Direction la Roumanie pour un festival de musique électronique sur les rives de la mer Noire ! Et toi alors qui es-tu?Dévoile-toi! Pour savoir qui je suis, il faut que tu m'en dises plus… Hé oh, c'est moi le journaliste dans l'histoire, c'est moi qui pose lesquestionsnormalement! J'ai l'impression que t'es du genre à avoir réponse à tout toi, n'est-ce pas ? refilez entre algo. J'ai tort ? J'ai pris mes précautions désormais, j'utilise la navigation privée, comme ça, tu ne pourras pas collecter mes données personnelles, ah ah ! … Hum. Alors raconte, tu sais quoi de moi du coup ? Beaucoup de choses… Comment ça ? Tu m'espionnes ? J'ai surtout une très bonne mémoire, j'enregistre tout. Tu sais, toi et moi nous sommes connectés H24. Nous sommes déjà presque meilleurs amis… Hmmm ça reste à prouver ! Mais comment procèdes-tu ? C'est simple : dès que tu ouvres quelque chose, que tu cliques, que tu partages, j'enregistre, je sauvegarde. Puis je cogite un peu, pour tout rassembler et avoir une image de plus en plus précise de toi. comment vas-tu ? Au top, 27 ans aujourd'hui, je suis en train de rechercher un petit resto italien sympa avec une terrasse Super ! Tu habites bien dans le Xeà Paris ? euh… oui mais… Ça tombe bien, j'ai 5 restaurants à te proposer. Et vu que tu aimes la musique électronique, voici une sélection de soirées qui pourront te plaire pour sortir avec tes amis. Wow, tu m'as bien cerné dis donc… Tu fais flipper un peu Hugo, 27 ans, journaliste freelance à Paris. Tu aimes voyager, la musique électronique, sans oublier la gastronomie italienne… mais ce que tu préfères, c'est faire tout ça avec Sophie ! Je ne dis rien à Sarah, du coup ? T'es dans ma tête, c'est pas possible... L E D O S S I E R TOUT CE QUE JE TRANSMETS À TRAVERS MA DATA Toutes les datas que l'on partage en disent énormément sur nous, parfois trop… Comme il vaut mieux prévenir que guérir, c'est parti pour un voyage découverte dans les coulisses du web. out le monde dit n'avoir rien à ca- années qui suivent. L'un d'entre eux, un ancien cher, ou presque. Mais une fois professeur, vient d'être retrouvé et jugé en oc- que d'autres plongent dans nos tobre 2018. Si ce « fail » n'a pas compromis la données persos, on comprend vite carrière de ces stars, on comprend que cela qu'il est possible d'en savoir beau- peut arriver à n'importe qui. Grâce à cette af- Tcoup trop ! Ce n'est un secret pour personne, la faire, les internautes prennent conscience data sociale est une vraie mine d'or et Face- que la sécurité de leurs données n'est pas à book règne dessus. Toutes nos actions sur le prendre à la légère à l'ère du tout numérique. réseau social sont collectées… En quelques minutes, l'algorithme connaît nos centres La data que nous livrons dresse d'intérêt, nos habitudes de consommation, notre réseau… et même nos penchants poli- un portrait de nous-même que tiques et nos croyances religieuses. Il en va de personne ne pourrait soupçonner. même pour Instagram, filiale de Facebook. L'autre géant du net, Google nous a aussi à l'œil. Toutes les recherches effectuées sont Chaque année, ce sont des millions de photos enregistrées, les sites visités aussi, sans oublier qui circulent sur le web. Elles occupent une les vidéos regardées sur YouTube. La data que place centrale dans l'activité numérique et cha- nous livrons à Internet dresse déjà un portrait cun doit prendre des mesures pour ne pas se de nous que même des proches ne soupçonne- retrouver sous le feu des projecteurs. Le conseil raient pas. Et elle nous suit. Tout le monde a majeur de la CNIL : faire attention à la fameuse déjà expérimenté les pubs ciblées. La faute aux synchronisation qui est à l'origine de l'affaire. cookies, ces mouchards online qui balancent Mais il faut aussi être sensibilisé au « social en- nos datas. Vient ensuite la data mobile. Un gineering » (une technique pour découvrir les coup d'œil rapide à notre smartphone pour se mots de passe) qui récolte des indications déci- rendre compte que quasiment toutes des ap- sives en espionnant ses cibles sur les réseaux, plications utilisent nos données persos et afin de dérober leur adresse mail personnelle. notre géolocalisation pour fonctionner. Uber, Il n'y a pas que de mauvaise data La data vient Citymapper, Google Maps, Météo, Tinder, aussi en aide Messages, Mail : un jeu de piste qui fonctionne Souvent comparée à Big Brother, la big data aux malades ! Dans le monde H24. Un peu stressant, non ? peut apparaître comme un danger si son utili- médical, il existe des algorithmes sation est malveillante. Mais n'oublions pas Tu t'es vu.e quand t'es nu.e ? qui analysent que dans de nombreux domaines, elle permet les bases de données Le 31 août 2014, la toile s'enflamme et Hol- des avancées majeures : dans la médecine, d'organismes lywood tremble. Des photos de célébrités légè- dans la médecine, la lutte contre le terrorisme de santé. Les réseaux sociaux rement vêtues, voire nues, circulent sur Inter- ou les services bancaires. La big data se trouve et les requêtes internet ont net. En quelques heures, les images de stars aussi au cœur des mutations urbaines via le appris à déceler comme Jennifer Lawrence, Amber Heard ou concept des smart cities. L'application City- des signes avant-coureurs Emma Watson font le tour du monde et l'af- mapper a ainsi compilé toutes les données des de tentatives faire prend le nom de « Celebgate » ou « fappe- itinéraires de ses usagers depuis 2013 et a pu de suicide, d'une épidémie ning ». À l'origine de ce scandale, des hackers identifier les carences dans le réseau de trans- d'Ebola ou de gastro. Une aide qui se sont introduits dans le Cloud d'Apple et port de la ville. Résultat : elle a lancé à Londres pour lancer ont piraté des comptes Gmail. Même si ces cé- son propre réseau de bus ! Il n'y a donc pas for- une campagne de vaccination lébrités pensaient avoir stocké ou supprimé ces cément de bonne ou de mauvaise data, l'es- ou alerter clichés, rien n'arrête les pirates. Les coupables sentiel est de s'en servir à bon escient et, bien les secours. impliqués dans l'affaire seront interpellés les sûr, d'apprendre à bien la protéger. 4 Olivier Gavalda, directeur général du Crédit Agricole d'Ile-de-France, ajoute que « chaque année, tout collaborateur doit effectuer une formation obligatoire pour compléter ses connaissances et évaluer ses réflexes ». Elle est loin la méthode de cacher ses billets sous le lit. Le RGPD et la CNIL Le RGPD, c'est quoi? Il vise à encadrer les traitements de données personnelles des ci- toyens européens réalisés par les organismes publics et privés: mairie, administration, en- treprises. Il a surtout été mis en place pour faire face à l'évolution technologique des so- ciétés à l'image des GAFAs, du commerce en ligne et de l'explosion des réseaux sociaux ou de toute autre application collectant de ma- nière systématique des données personnelles. Le RGPD entend offrir aux citoyens européens des droits: droit d'accès, de rectification, droit à l'oubli ou encore à la limitation. Et surtout, il veut imposer des obligations aux entreprises qui traitent des données personnelles et no- tamment mettre en avant les responsabilités des entreprises et l'obligation de prévenir la CNIL en cas de violation des données. RGPD, CNIL, on s'y perd… La CNIL, c'est l'autorité en France chargée de veiller à la protection des données person- nelles et des dispositions législatives. C'est une autorité administrative indépendante, c'est-à- dire un organisme qui agit au nom de l'État mais qui n'est pas placé sous l'autorité du gou- vernement ou d'un ministre. Elle peut effec- tuer des contrôles au sein des entreprises, im- poser des mises en demeure et infliger des amendes. C'est plus clair comme ça ? L E D O S S I E R COMMENT ON PROTÈGE MES DONNÉES ? Dans cette jungle numérique, on n'est pas si seul qu'on le croit. Petit tour d'horizon des différents acteurs qui œuvrent, chaque jour, à protéger et à sécuriser nos données persos. S'il y a bien une entité qui en sait beaucoup sur nous, c'est notre banque. Elle connaît notre identi- té, notre adresse, nos revenus, notre solde et bien entendu toutes nos dépenses, (restos, achats, voyages…) et nos abonnements (cinéma, salle de sport…). Rien d'anormal, en fait, mais du coup on com- prend que la relation de confiance entre les clients et une banque soit primordiale et la protection des données un critère important. Le tuto pour être clean Pour bien protéger ses données, pas de solution miracle. Il faut adopter une bonne « hygiène numérique ». Comment faire ? On vous donne quelques pistes. Désactiver Oublier Google Faire attention partiellement et passer chez un aux applis, ou totalement moteur qui protège la plupart les services de les données comme ne protègent pas géolocalisation de DuckDuckGo. de façon optimale façon manuelle afin Se méfier des vos données. que l'app n'utilise Il faut donc être pas vos données en nuages : Cloud vigilant sur permanence. d'Apple, Google les autorisations Régler ses Drive, Dropbox. données. Utiliser Cookie Privilégier les paramètres de navigation : comme AutoDelete, un outil applis qui sur un ordinateur, de suppression proposent il est possible de automatique un chiffrement naviguer en privé. des cookies. des données. Et surtout : rester discret !Cela passe par des gestes simples : réfléchir aux photos que l'on poste sur les réseaux sociaux, protéger ses comptes et ses mots de passe. Et vous, savez-vous si vous êtes bien couvert et si votre mail est 100 % safe ? Faites le test ! Rendez-vous sur le site Have I Been Pwned » (Est-ce que je me suis fait avoir ?), qui vous dit si votre adresse e-mail a été compromise (ou pas) lors d'une fuite de données.

Net : haveI-been- pwned.com. 6 L'accompagnement du Crédit Agricole Depuis 2017, le Crédit Agricole a mis en place une charte éthique numérique qui s'ap- puie sur cinq principes : utilité et loyauté, éthique, transparence et pédagogie, maîtrise aux mains des clients et enfin sécurité des données. En résumé, elle s'engage à ne pas vendre les données personnelles, mais surtout à les utiliser dans l'intérêt du client. Son but ? Construire un environnement digital plus citoyen où la banque souhaite que les clients aient pleinement connaissance de la démarche de collecte d'informations. Au- delà de la seule protection des données, le Crédit Agricole utilise la data afin de person- naliser les offres commerciales et développer un relationnel plus pointu, en suggérant des conseils adaptés à la situation de chacun de ses clients. « Vos données ne servent qu'à vous servir », résume Dominique Moreau- Férellec, Data Protection Officer du Groupe Crédit Agricole. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui est entré en application le 25 mai 2018 dernier, est un verrou supplémentaire aux coffres-forts 2.0. ©NETFLIX ©MATHIEU CLAUSS ©NETFLIX ©J'AI LU YOU PERSONA NON ANON LOVESTAR La série qui rend DATA Dans Anon, on Love Star d'Andri parano ! Diffusée sur Avec le festival découvre un monde Snaer Magnason Netflix, You raconte Persona Non Data, où les gouvernements raconte l'amour au l'histoire de Joe, un la Gaîté Lyrique s'est ont un accès sans temps de la big data. libraire bien sous tous intéressée aux enjeux limite aux données Désormais, rapports qui se révèle autour de la protection personnelles. il est possible de être un vrai stalker. des données. Reconnaissance « calculer » son Obsédé par une jeune L'installation The Glass faciale, enregistrement partenaire idéal. Deux femme, il est prêt à Room Experience, en temps réel… tout amoureux décident tout. Il utilise ainsi les composée de cartes, y passe. Le film de faire le test et réseaux sociaux pour vidéos, visualisations, s'intéresse aussi au découvrent qu'ils ne la suivre et rentrer et jeux, visait ainsi rôle des hackers et à sont pas faits l'un pour dans ses données à exposer les leur pouvoir dans une l'autre. Un vrai personnelles afin de mécanismes société 100 % dilemme qui va les tout savoir d'elle. de recherche dans numérique. De quoi plonger dans un univers Creepy style. le web 3.0. faire réfléchir… cauchemardesque. Culture 7 T E N D A N C E S Les 5 motsde passe types Bien qu'ils soient personnels, nos mots de passe peuvent ressembler à ceux de nos voisins. Date de naissance d'un proche, surnom de notre animal de compagnie, nom de notre chanteur favori… on y cache tous des petits bouts de nous-même. Décryptage de 5 grandes familles. LES PRÉVISIBLES 123456 ous pensiez être hyper origi- complètentles5premièresplaces.Dans nal ? Raté ! Pour la 5eannée le top 25, on trouve aussi « abc123 », Vconsécutive, c'est le mot de « 111111 », « 123123 », le terrifiant passe le plus utilisé en 2018, d'après la « 666666» ou encore le romantique sociétéaméricaineSplashData,spécia- « iloveyou ». Dans les nouveautés de lisée dans la sécurité sur internet. l'année,bienvenueà« sunshine »àla8e Si « 123456 » arrive largement en tête, place ou encore à « princess » en 11e justederrièreonretrouve« password ». place. Pour éviter d'avoir le même Pourquoi faire compliqué quand on passwordquetoutlemonde,utilisezun peutfairesimple,non.Lesdéclinaisons générateur.Notrepréféré:generateur- sont également très appréciées : demotdepasse.com. Résultat : «123456789»,«12345678»,«12345» « +2^t3X6yE ». Balaise! LES FANS JOHNNYHALLYDAYBERCY84 'après l'étude d'Helen le tout plus complexe. Mais, atten- Petrie, 30 % des mots de tion à ne pas trop exposer vos pas- Dpasse sont l'œuvre de sions sur internet, sinon il sera tou- « fans ». Chanteurs, films, sportifs, jours plus facile de répondre à la acteurs et actrices, super-héros, pré- question secrète : « Quel est votre sidents…toutypasse.Dansletop50 joueur de foot préféré? ». Vous l'au- des mots de passe les plus utilisés de rezcompris:unefoisquel'onafaitle 2018, on retrouve par exemple tour de notre entourage et de nos « Jordan », « Jessica », « Harley » ou animauxdecompagnie,onsetourne encore « Baseball ». Évidemment, il rapidementversnosidoles…ounos estconseillédefaireplusdifficile que ennemis, à en croire la 23eplace du ces simples mots de passe et de cou- classementdesmotsdepasseàsavoir pler à votre footballeur ou chanteur « Donald ».MonsieurTrumpinspire- préféré,unedate,unlieupourrendre rait-il les internautes? LES SENTIMENTAUX KIKILECANARI120384 'est forcément un bel hommage de reprendre le nom de son animal de compagnie qui a fait ga- zouillervotreenfance.Mais,làencore,cen'estpas trèsoriginal.Lamoitiédesmotsdepassesontbaséssurun lienaffectif.C'estlaconclusiond'uneétuded'HelenPetrie, unepsychologuequitravaillesurlarelationhomme/ordi- nateur à l'université de York. Sur 1 200 personnes « tes- tées », 50 % choisissaient un code « familial », inspiré par un parent, un frère ou une sœur ou même le toutou de la famille. Pour Helen Petrie, c'est le « test de Rorschach du XXIesiècle ». On le choisit de manière spontanée, en cher- chant des images familières et immédiates. Un prénom, trèssouventsuivid'unedatedenaissanceoud'uneannée. Des associations d'idées que l'on cajole et dont on peine à se débarrasser, tellement elles sont incarnées. LES FANTASMES JESUISRICHEBEAUETCÉLÈBRE Nos fantasmes, d'après Helen Petrie, inspirent 11 % de nos mots de passe. Les « sexy », superhot », « grosboobs » ont la cote chez les plus jeunes, notamment les mecs. « Dieu » et « argent » reviennent également très souvent. À défaut de toutavoirdanslavie,l'imaginationest reine en matière de mot de passe. Alors, pourquoi se priver ? Cela peut aussifaireofficedemotivationlematin lorsque l'on ouvre notre boîte mail pleine à craquer au boulot… ES-TU 100% SAFE SUR LA PROTECTION DE TES DONNÉES ? SCANNE LA PAGE POUR FAIRE LE TEST ! LES CRYPTIQUES N ! MP*RT€KW@ nfin, nous sommes 10 % à opter pour une formule

cryptique ». En gros, n'im- porte quoi, ce qui permet un haut ni- veau de sécurité. En moyenne, un mot de passe fait 8 caractères, sou- vent composés uniquement de mi- nuscules, ce qui équivaut à 200 mil- lionsdecombinaisons.Unordinateur de base peut les découvrir en moins d'uneseconde!Leshackersseservent leplussouventd'unlogicielde« force brute », qui teste toutes les possibili- tés. Ou ils font appel à « l'ingénierie sociale », qui consiste à enquêter sur la cible. Il faut donc utiliser au mini- mum13caractèresavectouslessym- boles disponibles sur le clavier. Problème:cen'estpasfacileàretenir. Pour vérifier la solidité de votre créa- tion, il existe de nombreux outils comme l'excellent site howsecureis- mypassword.net. Il indique le temps nécessaire pour le casser au fur et à mesure que vous l'écrivez. Assez stressant. Le nôtre est passé de 52 secondes à 6 ans en rajoutant un chiffre… Et ouais. 8 9 1 QUESTION, 3 EXPERTS J'AI TOUT PLAQUÉ POUR ÉLEVER DES ALPAGAS DANS LE LARZAC… PEUT-ON ENCORE ME RETROUVER ? OUI (faut pas Rassure-moi, tu as NON ! Pierre Thorel, expert du Crédit Agricole sur la protection des données "Dans le domaine bancaire, la protection des données se réalise à plu- sieurs niveaux. Le premier consiste à se doter d'un certain nombre de règles, des règles dans lesquelles le Crédit Agricole s'engage et va même Florent Gastaud, fondateur et data protection officer chez « Mon DPO externe » "Cela fait longtemps que les banques ont déployé des mesures de sécurité afin de protéger les données personnelles de leurs clients. Le secteur bancaire - comme celui des assurances - est, en effet, soumis à des Dominique Moreau-Férellec, Data Protection Officer du Groupe Crédit Agricole "Nous n'avons pas attendu que ce sujet soit médiatique pour investir sur la protection des données per- sonnelles. C'est au cœur de notre métier et de nos engagements. La relation avec nos clients repose déconner) @Avec ou sans internet ? Sans internet gardé ton téléphone ? Bah… avec Pigeon Mais… comment tu fais pour Internet ! voyageur communiquer avec tes proches ? MENTEUR !! au-delà. À ce titre, le Crédit Agricole a ainsi spécialement mis en place une Charte des données personnelles. Ainsi, lorsque l'on traite les données de nos clients, il faut suivre une pro- cédure qui vise à ce que tout le monde se pose les bonnes questions pour savoir s'il a bien respecté toutes règles très strictes en la matière. Ainsi, bien avant l'entrée en application du RGPD, certaines dispositions avaient déjà été mises en place : on imposait aux banques d'avoir des mécanismes d'audit interne et de contrôle afin de vérifier que tout soit mené en bonne conformité avec les sur la transparence et la loyauté, en particulier le secret bancaire, qui est ancré dans notre culture. La pro- messe que nous faisons à nos clients, c'est celle-ci : « Vos données ne servent qu'à vous servir ». La sécuri- sation des données que nos clients nous confient est l'absolue priorité, Mais tu as toujours un numéro de téléphone ? ! ÉVIDEMMENT BIG BROTHER IS WATCHING YOU Oui… mais je change Hum… de carte SIM Non ? tous les jours ! J'écris des lettres, pardi ! Ah, donc tu as une COMMENT MA BANQUE PROTÈGE-T-ELLENOSMES DONNÉES ? les règles. Le second niveau consiste règlements et les politiques internes et nous investissons en permanence en un dispositif de contrôle interne de la banque. En plus de la sécurisa- pour répondre aux défis de la cyber- Non, c'est juste GAME ! ! OVER adresse postale Oui classique qui s'applique à l'ensemble tion des données, les banques s'en- sécurité. Nous sommes également de la banque de façon récurrente gagent également dans la lutte vigilants à utiliser le Cloud avec dis- (tous les mois, trimestres et années). contre le blanchiment, contre la cernement. Il s'agit avant tout de Enfin, le troisième niveau consiste en fraude et contre le financement du protéger la vie privée et les libertés un contrôle périodique sur des thé- terrorisme. En amont de l'entrée en individuelles de nos clients. La rela- matiques aléatoires. Chaque fois application du RGPD, le secteur ban- tion de confiance que nous établis- qu'une personne travaille sur les don- caire a étroitement collaboré avec la sons en protégeant toutes ces don- nées, elle réalise des analyses sur les CNIL afin de créer un « pack de nées a aussi pour objectif de créer du risques de sécurité, elle décrit les conformité bancaire » : cet ensemble service, du conseil pour nos clients. outils qu'elle utilise et s'assure que le de textes, élaborés en concertation C'est une relation gagnant-gagnant, degré de sécurité est cohérent. avec la CNIL, vise à définir les bonnes les données confiées ne doivent pas L'avantage, c'est que ces défenses pratiques en matière de traitement seulement être protégées, elles sont indépendantes les unes des de données personnelles. Il y a un doivent permettre à une banque autres et permettent donc de proté- travail conjoint qui est mené avec un d'apporter le meilleur service. Notre ger efficacement la banque et ses délégué à la protection des données modèle économique, ce n'est pas de pour prendre mes alpagas en photo Et pour acheter à manger, tu fais comment ? Carte bancaire, comme tout le monde ! Tu t'es cru dans BIG BROTHER Le Bureau IS WATCHING YOU des légendes ? MES ALPAGAS, Admettons… JE VENDS et où fais-tu Oui, je cumule ! tes courses ? CASH des points ! LOL, on t'a vu en photo devant la rôtisserie Au marché, Au Et tu as dans le journal local ! tous les supermarché une carte dimanches du coin de fidélité ? clients d'un vol de données ou d'une (DPO) mais aussi le RSSI, le respon- monétiser la donnée personnelle fraude. sable de la sécurité des systèmes mais de lui donner du sens. " d'information… Toutes ces mesures " ontunobjectif :renforcerlaconfiance " des utilisateurs dans leurs services bancaires. 10 Tu savais qu'il y BIG BROTHER avait des caméras MÊME PAS de surveillance IS WATCHING YOU dans tous les EN RÊVE ! supermarchés ? 11 La Sté Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a publié ce contenu, le 18 juin 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le18 juin 2019 15:48:02 UTC. Document originalhttps://ca-paris.com/wp-content/uploads/2019/06/NEON_Livre-blanc-Donn%C3%A9es-personnelles.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/205A1E482C674122823EE9625361979DCB23D99D 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur CRÉDIT AGRICOLE DE PARIS E 17:49 CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE : 18/06/2019 – Magazine NEON – .. PU 17/06 CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE : 17/06/2019 - Programme de rachat CCI sema.. PU 03/06 CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE : 03/06/2019 - Programme de rachat CCI sema.. PU 27/05 CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE : 27/05/2019 - Programme de rachat CCI sema.. PU 20/05 CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE : 20/05/2019 - Programme de rachat CCI sema.. PU 17/05 CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE : 17/05/2019 - Descriptif du programme de r.. PU 17/05 CRÉDIT AGRICOLE D'ILE-DE-FRANCE : Descriptif du programme de rachat CCI 2019 GL 17/05 CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE : 17/05/2019 - Communiqué établissant la mi.. PU 17/05 CRÉDIT AGRICOLE D'ILE-DE-FRANCE : Communiqué établissant la mise à jour du contr.. GL 07/05 CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE : 07/05/2019 - Publication des Honoraires 2.. PU