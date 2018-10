Credit Agricole du Languedoc : Crédit Agricole du Languedoc - Mise à disposition de l'avis financier au 30 Septembre 2018

Information financière trimestrielle du Crédit Agricole du Languedoc

Résultats au 30 septembre 2018

Communiqué diffusé sur le sitewww.ca-languedoc.frle 29 octobre 2018

Le 22 octobre, le département de l'Aude asubi de terribles inondations. Des victimessont à déplorer, ainsi que d'importants dégâts matériels.

Comme à chaque événement climatique de cette ampleur touchant le territoire du Languedoc, les équipes de la CaisseRégionale et de l'assureur Pacifica se sont trèsrapidement mobilisées auprès des clients et sociétaires: contacts par mails et SMS des clients assurés, appels de la part des conseillers pour informer du dispositif Coups Durs, présence des équipes sinistres de Pacifica dans les agences des communes les plus touchées, avances de fonds significatives dès la déclaration desinistre. Au 20/10, 1328 sinistres ont été déclarés auprès de Pacifica.

La solidarités'exprime également au travers des opérations de soutien par les salariés et la Caisse Régionale. Une plateforme decrowfunding est en cours de mise en place (1€ collecté, 1 € abondé par le Fonds de dotation de laCaisse Régionale) : cette opération de collecte sera relayée le 9 novembre lors des manifestations organisées dans les agenceset sites à l'occasion de l'évènement « 10 Millions de sociétaires ».

Activité commerciale

Plus de 35 700 nouveaux clients ont rejoint la Caisse Régionale du Languedoc sur les 9 premiers mois de 2018. Le nombre de clients sociétaires croit fortement (+29 000), pour atteindre 354 000 clients sociétaires à fin septembre 2018. Cesprogressions concrétisent l'engagement continu de la Caisse Régionale dans l'excellence relationnelle et dans son modèlemutualiste.

La Caisse Régionale est toujours l'acteur de premier plan des financements de son territoire. Près de 2,8 Md€ de crédits ont ainsi été débloqués depuis le début de l'année 2018, soit une progression de 7% par rapport aux 9 premiers mois de 2017. Les financements de projets immobiliers représentent 1,7Md€. Les concours octroyés aux acteurs économiques- entreprises, professionnels, agriculteurs, collectivités locales-s'élèvent à 845M€. Cette vigueur de l'activité crédit s'illustre dans l'évolution des encours de crédits, en hausse de 6,5%, à 19,2 Md€ à fin septembre 2018 et dans les gains de parts de

marché qui s'établissent à 34,3% (parts de marché encours crédits Banque de France-08-2018).

L'encours de collecte bilan et hors bilan, à 26,7Md€fin septembre, s'accroit de2,9%, en lien avec la progression des encours de dépôts à vue et desflux d'épargne orientés vers l'assurance-vie et les livrets.

En matièred'assurances des biens et des personnes, l'équipement de la clientèle s'intensifie avec près de 70000 affairesnouvelles depuis début de l'année, portant le portefeuille à 588000 contrats.

Résultats financiers

Au 30 septembre2018, le PNB s'établit à 440,6M€, enévolution de +17,1% sur un an. Ce PNB comptable enregistre les effets favorables des opérations de restructuration réalisées en 2017.

Le PNB retraité de ces opérations et d'éléments exceptionnels tels que les mouvements de provision épargne-logement affiche une progression de 1,3% :l'activité commerciale dynamique permet de compenser la baisse du rendement des crédits suite au volume important de renégociations des taux en 2017.

Les charges de fonctionnement à 236,6M€au 30 septembre 2018 sont en évolution de +5,2% sur un an, reflétant la poursuite des investissements de la Caisse Régionale dansl'expertise de sa force commerciale, dans son réseau d'agenceset dans des projets technologiques au service de ses clients. Par ailleurs, la Caisse Régionale enregistre une augmentation de sa cotisation au Fonds de Résolution Unique (FRU) qui double par rapport à 2017.

Le coût du risque global au 30 septembre 2018 se traduit par une dotation nettede 4,9 M€.Marqueur de l'amélioration continue dela situation en matière de risques, le taux de créances douteuses et litigieuses est toujours en baisse, à 2,75 % au 30/09/2018 (vs 3,02% au 31/12/2017). Le taux de couverture des créances douteuses et litigieuses parles provisions s'élèveà 78,5%.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés, d'une dotation au Fonds pour RisquesBancaires Généraux (FRBG) et de la charge fiscale, le résultat net social ressort à 144,4M€, en évolutionde +1,6% par rapport au 30 juin 2017.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé (part dugroupe) s'établit à 164M€.

Chiffres Clés en M€ 30/09/2017 30/09/2018 Evolution Encours Crédits 19 205 6,5% Collecte 25 928 26 682 2,9% Base individuelle Produit Net Bancaire 376,4 440,6 17,1% Charges de fonctionnement 225,0 236,6 5,2% Résultat brut d'exploitation 151,4 204,0 34,7% Résultat Net 142,1 144,4 1,6% Fonds propres Total Bilan 2 972 23 112 3 179 7,0% 24 404 5,6% Base consolidée Résultat Net 143,4 164,0 14,4% Fonds propres Total Bilan 3 245 23 937 3 816 17,6% 25 405 6,1%

Situation financière

Les capitaux propres consolidés à 3,8Md€ représentent 15% du bilan qui s'élève 30/09/2018 à 25,4Md€. Les dettes enversla clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 25% du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles de refinancement internes au Groupe, représentent 50% du bilan. L'actif du bilan consolidé est quant à lui constitué à 74% par les prêts et créances à la clientèle.

La mise en œuvre de la norme IFRS 9 a conduit à une augmentation du bilanconsolidéde la Caisse Régionale de 373 M€entre le 31 décembre 2017 (bilan de clôture incluant la norme IAS 39) et le 1erjanvier 2018 (bilan d'ouvertureincluant la norme IFRS 9) ; cette augmentation est principalement liée à la nouvelle méthode de valorisation appliquée aux titres SAS Rue La Boétie.

La Caisse Régionale respecte les exigences en termes de solvabilité et de liquidité. Son ratio de solvabilité Bâle 3s'établit à 19% au 30/06/2018. Elle dispose de 2,8 Md€de réserves rapidement mobilisables (créances éligibles BCE, titres, OPCVM) et son ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) respecte le minimum requis (100%).

Certificat coopératif d'investissement

Le cours du CCI Languedoc (code ISIN FR 0010461053) s'élève à 71,9€ au 30/09/2018. Il enregistre une hausse de 11% sur 12 mois glissantset de 15% depuis le début de l'année.

Perspectives 2018

Sur ses 3 métiers, Banque, Assurance, Immobilier, la Caisse Régionale entend conforter ses positions de leader et accentue sa stratégie de développement sécurisé, au service de ses clients et sociétaires et de son territoire.

La Caisse Régionale poursuit les transformationsau cœur de son projet d'entreprise Audace 2020: transformation etrénovation du réseau d'agences, optimisation des processus, démarche d'innovation, nouveau pacte mutualiste.

Comptes sociaux et consolidés revus par les Commissaires aux comptes et arrêtés par le Conseild'Administration en date du 29/10/2018

(bilan d'ouverture consolidé au 01/01/2018 en cours de validation par les Commissaires aux comptes)

Retrouvez toutes les informations règlementées sur le sitewww.ca-languedoc.frdans l'espaceVOTRE CAISSE REGIONALE.

Chargé des relations investisseurs : Georges SARRADIN,georges.sarradin@ca-languedoc.fr

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du LANGUEDOC

Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de Crédit - Siège Social situé : Avenue de Montpelliéret - Maurin 34977 LATTES Cédex - RCS Montpellier 492 826 417