Credit Agricole du Morbihan : information financière trimestrielle au 30 septembre 2018.

Vannes, le 26 octobre 2018

Crédit Agricole du Morbihan

Activités et résultats au 30 septembre 2018

(Communiqué diffusé le 26 octobre 2018)

Le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale du Morbihan s'est réuni le vendredi 26 octobre 2018 pour

Une activité commerciale dynamique

Sur un an, la collecte globale progresse de 3,1 % avec 11,6 Milliards d'euros d'encours. Les dépôts à vue etl'épargne bancaireprogressent fortement et contribuent au financement des projets du territoire.

L'encours des créditsfinançantl'économie localeprogresse de 2,9 % à près de 7,8 Milliards d'euros. Les financements au 30 septembre 2018s'élèvent à

Des résultats satisfaisants

Le produit net bancaire socials'établit à 165,3 M€ enhausse de 1,0 %par rapport à l'exercice précédent.Certains éléments non récurrents (dotations provisionsépargne logement et réaménagement d'une partie de ladette et de la macro couverture) viennent impacter défavorablement le PNB.La marge d'intermédiation, retraitée de ces éléments, est en progression. Le dynamisme commercial a permis de faire progresser le montant des commissions de plus de 6 %, notammentgrâce à la vente de services et de produits d'assurances.Les charges d'exploitationprogressent de 2,5 %par rapport à l'année précédenteà 100,2M€, essentiellement en raison de la progression des charges

Une structure financière renforcée

La structure financière de la Caisse Régionale continue de se renforcer avec plus de 1.503M€ de capitauxpropres consolidés (part du Groupe) au 30 septembre 2018 (+19% par rapport au 30/09/17).L'essentiel decette évolution estlié à l'application desnormes IFRS9 et notamment la prise en compte de la plus-value latente sur les titres de la SAS Rue La Boétie. Le ratio de solvabilité CRD est estimé à 18,02 % au 30 septembre 2018, après mise en œuvre des normes IFRS9. Conformément aux obligations prudentielles demandées par le régulateur ou formulées par Crédit Agricole SA, la Caisse Régionale du Morbihan respecte, au 30 septembre 2018, tous les indicateurs de suivi du risque de liquidité. Il s'agit notammentdes limites internesd'endettement à court et à moyen terme, et du ratio LCR qui, calculé sur la moyenne des 9 mois de 2018 de ses différentes composantes,s'élève à 112,1 % (pour une exigence réglementaire de 100 %). Il s'établit à 111,7 % au 30 septembre 2018.

procéder à l'arrêté des comptes au 30 septembre 2018.

1 078M€ tenant compte de la baisse des prêts habitatrachetés à la concurrence.

Le nombre de contrats en assurances de biens et de personnes continue de progresser à un rythme soutenu (Près de + 6 % sur 1 an). Il en est de même de l'offrede service « comptes à composer » qui facilite la gestion quotidienne des comptes de nos clients dont le nombre progresse de 1,8 % sur un an.

de personnel et autres frais administratifs. Le RésultatBrut d'Exploitationà 65,0 M€est en baisse de 1,4 %.

Le coût du risque et la dotation aux Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) ressortent à 18,6M€, dont 15,0M€ de dotation aux FRBG, à un niveau inférieur à septembre dernier (22,0M€ dont 19,0 M€ de dotationaux FRBG). Le taux de créances douteuses et litigieuses est en baisse à 2,69 % au 30 septembre 2018. Après un impôt sur les sociétés de 12,2M€, en hausse de 2,4%, le Résultat Net Social atteint 35,3M€ en hausse de7,5 %. Le Résultat Net Consolidé (part du Groupe) ressort à 52,5M€au 30 septembre 2018 contre 54,1M€au 30 septembre 2017.

Le total bilan consolidé au 30 septembre 2018 atteint 9,9 Milliards d'euros: les capitaux propres et les dettes représentant respectivement 15,1 % et 84,9 % du bilan consolidé. En structure, les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 29,3 % de l'ensemble des dettes, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles internes de refinancement du Groupe, représentent 61,2 % ; le solde correspond principalement à l'encours de certificats de dépôt négociables et aux BMTN structurés et subordonnés émis par la Caisse Régionale. Le cours duCertificat Coopératif d'Investissement (CCI)du Crédit Agricole Morbihan coté sous le code ISIN FR0000045551 a progressé : 81,60€au 30 septembre 2018, contre 69,20€au 31 décembre 2017.L'AssembléeGénérale du 22 mars 2018 a voté leversement d'un dividende de 2,07 €par titre (soit 3,01 % de rendement sur le cours moyen 2017). Il a été versé le 1erjuin 2018.

Les chiffres clés

En M€ Septembre 2017 Septembre 2018 Evolution sur un an Collecte Globale 11 286 11 635 +3,1 % Crédit(1) 7 563,3 7 784 +2,9 % Produit Net Bancaire - Social 163,7 165,3 +1,0% Charges Générales d'Exploitation- Social -97,8 -100,2 +2,5 % Résultat Brut d'Exploitation- Social 65,9 65,0 -1,4 % Résultat Net - Social 32,8 35,3 +7,5 % Résultat Net-Consolidé(2) 54,1 52,5 -3,0 % Total Bilan-Consolidé(2) 9 778,5 9 942,3 +1,7 % Capitaux Propres-Consolidé(2)(part du Groupe) 1 259,0 1 502,5 +19,3 %

(1)Ces montants intègrent les créances habitat cédées dans le cadre des opérations de titrisation Groupe, qui se sont déroulées au cours du 4èmetrimestre 2015, du 1ertrimestre 2017 et du 2èmetrimestre 2018.

(2)Au 30 septembre 2017 selon les normes IAS39, au 30 septembre 2018 selon les normes IFRS9.

Les perspectives

Au cours du premier semestre 2018, la Caisse Régionale a adapté son organisation commerciale dans le cadre du déploiement de son modèle 100% humain et 100% digital pour augmenter le temps commercial auprès dela clientèle et renforcer l'utilisation des outils mis à sadisposition. Les bons résultats commerciaux et financiers confirment l'ambition affichée dans le plan à moyen terme à horizon 2020 de conforter la place de leader de la Caisse Régionale sur son territoire.

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires surwww.ca-morbihan.fr,

Rubrique « Informations réglementaires et financières ».

Contact « Relations Investisseurs » : M. Georges Du Mesnil Du BuissonGeorges.DUMESNILDUBUISSON@ca-morbihan.fr- 02 97 01 77 77.