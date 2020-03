Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Avis d'annulation et de report de l'Assemblée Générale de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire

A st Etienne, le 19 mars 2020

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

LOIRE HAUTE-LOIRE

Société Coopérative à capital variable Capital social : 30.982.912,20 Euros

Siège social : 94 rue Bergson BP 524 42007 ST ETIENNE

380 386 854 00018 R.C.S. St-Etienne

Pour information : Avis d’annulation et de report de réunion (N° affaire 2000370)

Compte tenu de la situation épidémiologique dénommée « coronavirus» et de la situation de confinement actuelle, les Assemblées Générales Extraordinaires et Ordinaires prévues initialement ce vendredi 20 mars 2020, n’ont valablement pas pu se tenir et délibérer.

Aussi, ces deux Assemblées sont annulées et reportées à une date ultérieure qui vous sera communiquée dès que possible, en fonction de l’avancement de la situation épidémiologique et des décisions prises par le Gouvernement, via une nouvelle convocation au présent BALO.

L’intégralité des résultats est disponible sur : https://www.credit-agricole.fr/ca-loirehauteloire/particulier/informations/informations-financieres.html

Contact investisseur : Murielle Goffoz ( murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr )

