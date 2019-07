Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Communiqué de presse sur les résultats financiers à fin juin 2019

St Etienne, publié le 22 juillet 2019

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

Siège Social : 94 rue Bergson - 42000 ST-ETIENNE

380 386 854 RCS ST-ETIENNE

NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C – ISIN : FR0000045239

Communiqué de presse à fin juin 2019

Le vendredi 19 juillet 2019, le Conseil d’administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés à fin juin 2019.

1er semestre 2019 : Une trajectoire confirmée pour le Crédit Agricole Loire Haute-Loire

Un premier semestre marqué par la stabilité du Produit Net Bancaire et du Résultat Net Social dans un contexte de taux toujours bas

Les encours de collecte sont en progression de +2,8% sur un an à 13,6 Mds€. Cette croissance est portée par une bonne progression de la collecte bilan (+3,3%) tirée par les dépôts à vue (+6,1%) et l’épargne logement (+4,1%). La collecte hors bilan s’établit sur la période à +1,6 % en lien avec la croissance de l’encours assurance-vie (+3,4%).

Les encours de crédits clientèle (hors interbancaire) continuent de progresser (+4,8%) pour atteindre 8,3 Mds€. Leur croissance résulte du dynamisme des prêts habitat (+4,4%), du crédit à la consommation (+12,5%) et des encours de crédits entreprises et aux professionnels et agriculteurs (+5,3%).

Le bon dynamisme des activités d’assurance de biens et de personnes (+5,5 %) se poursuit avec une évolution équilibrée entre les assurances de biens et les assurances de personnes

Enfin, la Caisse régionale a enregistré durant ce premier semestre plus de 13 700 entrées en relation avec de nouveaux clients.

Au 30 juin 2019, le Produit Net Bancaire s’établit à 157,3 millions d’euros, en quasi-stabilité (-0.3%).

La marge d’intermédiation s’inscrit en retrait de 9,4% sur 1 an marquée par la persistance d’un contexte de taux d’intérêt toujours bas et de l’impact des réaménagements de crédits habitat.

Les charges de fonctionnement demeurent maitrisées à +0.36 %.

Les indicateurs de risques continuent d’être bien orientés et la solvabilité renforcée.

Le coût du risque s’établit à un niveau historiquement bas à 0,1M€.

Le taux de créances dépréciées s’affiche en recul. A fin juin 2019, il se situe à 2.12 % contre 2.4 % à fin juin 2018.

Le taux de couverture des créances douteuses est de 68,5 % à fin juin 2019 contre 69,4% à fin juin 2018.

Le taux de défaut, au sens de la règlementation Bâloise (EAD défaut/EAD), à 1,86% s’inscrit également en amélioration par rapport à fin juin 2018 (2.1%).

Après prise en compte de la fiscalité, le résultat net social s’établit à 62,3 millions d’euros, en stabilité (+0.2%).

Le résultat net consolidé part du Groupe atteint 52,9 millions en intégrant 14,6 millions d’euros de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100% de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Un dividende de 2,93 euros par Certificat Coopératif d’Investissement a été versé le 1er juin 2019, soit un rendement de 3,11 % par rapport au cours de fin 2018.

Par rapport à fin 2018, le cours du CCI est demeuré stable (+0.3 %).





Chiffres clés en millions d’€uros - Base individuelle



06-2019



Variation Encours de collecte 13 593 +2,8 % Encours de crédit clientèle 8 253 +4,8 % PNB 157,3 -0,28% Charge de fonctionnement (80,5) +0,36 % Résultat brut d’exploitation 76,7 -0,94% Résultat net social 62,3 +0,2 %



Chiffres clés en millions d’€uros - Base consolidée



06-2019



Variation PNB 219,1 -1,2% Charge de fonctionnement (132,3) -0,7% Résultat brut d’exploitation 86,9 -1,9 % Résultat net consolidé – part du groupe 52,9 +2,9 %

Le ratio de liquidité à 1 mois (LCR) atteint 121,8 % à fin mai 2019.

La Caisse régionale renforce son niveau de solvabilité avec un ratio de solvabilité Bâle3 au 31/03/2019 à 26,5 % pour un minimum réglementaire de 10,501 % contre 23,9 % au 31/03/2018 pour un minimum règlementaire de 9,875 %.

Les capitaux propres consolidés à 2,1 milliards d’euros représentent 17,8 % du bilan qui s’élève à fin juin 2019 à 11,9 milliards d’euros. Les dépôts à vue et à terme des clients, représentent 29,9 % du bilan tandis que les dettes envers les établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A., représentent 48,3 % du bilan. L’actif du bilan consolidé est quant à lui constitué à 75 % par les prêts et créances à la clientèle, reflétant le rôle de la Caisse régionale dans le financement de l’économie de son territoire.

