CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : RESULTATS FINANCIERS AU 30 SEPTEMBRE 2018

Lille, le 26 octobre 2018

Résultats au 30 septembre 2018

du Crédit Agricole Nord de France

Activité commerciale dynamique et résultats financiers résilients

Septembre 2018 Septembre 2017 Variation

Activité : Encours de collecte globale 28 570 M€ 28 069 M€ +1,8 % Encours de crédits 23 175 M€ 21 950 M€ +5,6 %

Résultats sociaux* :

Produit Net Bancaire 421,6 M€ 429,4 M€ -1,8 % Résultat Brut d'Exploitation 165,2 M€ 179,5 M€ -8 % Résultat Net 128,9 M€ 131,7 M€ -2,1 %

Résultats consolidés IFRS :

Produit Net Bancaire 447,7 M€ 455 M€ -1,6 % Résultat Brut d'Exploitation 160,9 M€ 177 M€ -9,1 % Résultat Net Part du Groupe 114,3M€ 127,2 M€ -10,1 %

Structure financière : Ratio CET1 Bâle 3 non phasé** 20,5% 18,6% +1,9 pts Ratio Crédit Collecte 133,2% 127,6% +5,6 pts

* : Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat

** Ratio CET1 au 30 juin 2018

Le Conseil d'Administration a arrêté, lors de sa séance du 26 octobre 2018, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 30 septembre 2018.

Activité commerciale

Depuis le début de l'année, 44 000 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole Nord de France et 3,3 Mrds€ de nouveaux crédits ont été accordés, dont 2,1 Mrds€ en habitat. L'encours de crédits à la clientèle s'établit ainsi à 23,2 Mrds€, en progression de 5,6% sur un an, dont 14,3 Mrds€ sur l'habitat (+8,3%).

L'encours d'épargne clientèle s'élève à 28,6 Mrds€, en hausse de 1,8% sur un an, les placements sous forme de livrets (+6,1%) et d'assurance-vie (+4,5%) restant privilégiés par nos clients.

L'activité assurance poursuit son développement avec une progression de +5,2% en assurance des biens et de +4,1% en assurance de personnes.

A fin septembre, près de 421 000 clients sont sociétaires de la Caisse régionale, soit plus de 1 client sur 3.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s'établit à 421,6 M€, en légère baisse de 1,8% sur un an. Hors éléments non récurrents (dont un effet de -10,2 M€ de provisions Epargne Logement), le Produit Net Bancaire est en hausse de 1,5%, soutenu par la dynamique commerciale et par un effet de décalage ponctuel sur les dividendes reçus de nos participations.

Les charges de fonctionnement, à 256,5 M€, sont en hausse de 2,6%, en lien avec les investissements dans la transformation de nos agences et dans les systèmes d'information.

Le coût du risque reste contenu, à 8,7 M€, soit 5 bps sur encours.

Le résultat net sur actifs immobilisés s'élève à 0,9 M€.

Après impôt sur les sociétés (28,4 M€), le résultat net social (y compris véhicules de titrisation de crédits habitat) s'établit à 128,9 M€, en baisse de 2,1% sur un an (+6,1% hors effet provision Epargne Logement), et 128,4 M€ pour la Caisse régionale seule (hors véhicules de titrisation).

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s'élève à 114,3 M€, contre 127,2 M€ en septembre 2017. La contribution du pôle Bancassurance est en baisse de 9,6 M€ sur un an, notamment du fait d'un moindre volume de rachats de crédits en 2018 par rapport à 2017. La contribution des autres pôles métiers est en baisse de 3,3 M€ (en progression de +2,2 M€ hors impact des retraitements de la nouvelle norme IFRS 9 en capital investissement).

La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé s'établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 108,7 M€ contre 118,3 M€ au 30 septembre 2017,

Pôle Capital Investissement : 0,4 M€ contre 6,2 M€ au 30 septembre 2017,

Pôle Presse : 2 M€ contre -0,3 M€ au 30 septembre 2017,

Pôle Foncière : 1,9 M€ contre 2,5 M€ au 30 septembre 2017,

Pôle Immobilier : 1,3 M€ contre 0,6 M€ au 30 septembre 2017.

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d'investissement a clôturé à 21 euros au 28 septembre 2018, en baisse de 3,8% depuis le 29 décembre 2017.

Retrouvez l'ensemble des informations financières sur

http://communication.ca-norddefrance.fr, rubrique publications

Contacts :

vincent.schiltz@ca-norddefrance.fr

catherine.filonczuk@ca-norddefrance.fr

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE via Globenewswire