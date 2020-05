BONDS : Crédit Agricole SA lance le rachat de 15 souches d'obligations senior

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe bancaire Crédit Agricole SA, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, a annoncé le lancement ce jeudi d'offres de rachat en numéraire portant sur 15 souches de ses obligations senior libellées en dollars, en euros ou en livres sterling.

Les offres relatives aux obligations libellées en dollars portent sur l'intégralité de ces obligations dont le montant nominal total s'élève à 3,65 milliards de dollars, tandis que les offres relatives aux obligations libellées en euros ou en livres sterling sont soumises à un plafond total d'un montant nominal à racheter de 3,5 milliards d'euros.

L'objet de ces offres est de permettre à Crédit Agricole SA d'optimiser la structure de son passif et la gestion de son endettement au regard de la réglementation actuelle et future, et d'offrir de la liquidité aux investisseurs des souches d'obligations visées, a précisé le groupe dans un communiqué.

Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

