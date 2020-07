CREDIT AGRICOLE : Berenberg n'est plus à vendre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a relevé sa recommandation de Vendre à Conserver et son objectif de cours de 5,70 euros à 7,70 euros sur Crédit Agricole dans le cadre d’une étude sur le secteur bancaire. Le bureau d'études souligne que la composition des revenus du Crédit Agricole est bien adaptée à un monde de bas taux : Son exposition aux assurances, à la gestion de patrimoine et d'actifs est nettement supérieure à celle de ses pairs. Celles-ci représentent 30% des revenus du groupe contre 14% pour BNP Paribas et 8% pour la Société Générale.Il a relevé de 15% sa prévision de bénéfice par action afin de prendre en compte une amélioration des perspectives de l'assurance et de la gestion de patrimoine et d'actifs.