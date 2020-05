Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole lance des offres de rachat simultanées en numéraire portant sur 15 souches de ses obligations senior préférées en circulation et libellées en dollars, en euros ou en livres sterling. Le montant des obligations en dollars s’élèvent à 3,65 milliards de dollars. Les offres relatives aux obligations libellées en euros ou en livres sterling sont, elles, soumises à un plafond total d'un montant nominal à racheter de 3,5 milliards d'euros.L'objet des offres est de permettre à Crédit Agricole S.A. d'optimiser la structure de son passif et la gestion de son endettement au regard de la règlementation actuelle et future, et d'offrir de la liquidité aux investisseurs des souches d'obligations visées.