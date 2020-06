Credit Agricole : Amundi lance « Amundi Energies Vertes », une nouvelle solution d'épargne qui participera au financement des infrastructures vertes

Amundi Energies Vertes est une Société par Action Simplifiée à capital variable (SAS) qui investit dans des fermes solaires et éoliennes et des installations hydrauliques en zone euro, ne présentant pas de risque de développement. Cela signifie qu'au moment de l'investissement, toutes les autorisations et les permis ont été obtenus et purgés de recours et tous les contrats clés du projet ont été signés. Ces fermes, d'une durée de vie technique minimum de 30 ans, bénéficient en outre d'un contrat de rachat de leur production à prix fixe, néanmoins partiellement indexée à l'inflation, pendant une durée de 20 ans post achèvement. Ainsi, la performance du produit résultera des revenus liés à la production d'énergie de son portefeuille d'infrastructures et de l'évolution des marchés de production énergétique français et européen.

En investissant dans les énergies renouvelables, Amundi Energies Vertes s'inscrit dans la volonté d'accompagner la transition énergétique face aux enjeux d'approvisionnement en énergie, à l'évolution des prix, à l'épuisement des ressources et aux impératifs liés à la protection de l'environnement. Cette démarche est encadrée par la loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015 qui est une loi d'action et de mobilisation engageant les citoyens, les entreprises, les territoires et les pouvoirs publics dans un nouveau modèle énergétique. Elle fixe des objectifs ambitieux à moyen et long terme de production et de consommation : réduire l'émission de gaz à effet de serre de 50%en 2030 par rapport à 1990 grâce à la mobilité propre, la baisse des énergies fossiles…, diminuer de 35%la consommation d'énergies fossiles par rapport à 2012 et amener à 36% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030 comparé aux 15% d'aujourd'hui.

Amundi Energies Vertes ne peut être souscrite que par des compagnies d'assurance, et ne peut donc être accessible à un épargnant qu'au travers d'un contrat d'assurance-vie. Elle est disponible dans les contrats d'assurance vie de Predica à destination des clients Banque Privée des Caisses régionales du Crédit Agricole et de LCL Banque Privée. Investissement à long terme avec une durée de placement de 8 ans minimum avec possibilité de rachat à partir de la 9ème année, elle vise un rendement cible de 4% net de frais[1] non garanti.

Pedro Antonio Arias, Directeur de la Plateforme des Actifs Réels et Alternatifs d'Amundi déclare : « Conscient de l'urgence climatique, le Groupe Crédit Agricole a adopté une stratégie Climat ambitieuse afin de renforcer son action et ses engagements en faveur de la transition énergétique. Notre solution Amundi Energies Vertes s'inscrit dans cette démarche initiée par le Groupe pour mettre les expertises de ses filiales et la finance verte au service des territoires et des clients. Nous sommes ravis de proposer aux épargnants français une solution leur permettant de participer au travers d'un contrat d'assurance-vie au financement de la transition énergétique en investissant sur le long terme dans des infrastructures dites « vertes » telles que des parcs éoliens, photovoltaïques et/ou hydrauliques. »

Matthieu Poisson, Directeur des investissement Infrastructures précise : « Aujourd'hui, de plus en plus de spécialistes des énergies renouvelables sont des entreprises solides, disposant d'un socle de parcs en production assurant des revenus récurrents, des portefeuilles de projets très conséquents, d'expertises recherchées et, souvent d'un risque réduit par la diversification technologique et/ou géographique. Fort de notre expertise dans ce secteur, nous avons voulu, avec Amundi Energies Vertes, rendre accessible aux clients particuliers l'investissement direct dans les énergies renouvelables réservé habituellement aux clients institutionnels et répondre à la demande des épargnants de participer à la transition énergétique. »