Credit Agricole : Azqore signe un partenariat stratégique avec le fournisseur suisse de technologie financière Evooq

Dans le prolongement du partenariat signé en 2018 avec Capgemini, leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique, Azqore confirme ainsi ses ambitions stratégiques et l'accélération de sa transformation. En s'engageant à ouvrir sa plateforme propriétaire S2i à des solutions externes, Azqore s'est notamment fixé pour objectif de contribuer à renforcer l'efficacité opérationnelle de ses clients tout en améliorant leur expérience utilisateur grâce à des solutions innovantes et ergonomiques. En outre, dans un monde en constante évolution, Azqore a inscrit le digital au cœur de sa proposition de valeur. Le développement de son écosystème digital en Suisse et à Singapour, conjugué au renforcement constant de ses expertises, lui permet de conforter son statut de partenaire privilégié de la transformation digitale de ses clients.

L'accord signé avec Evooq marque une avancée importante. Evooqfournit une suite interconnectée de solutions modulaires permettant aux sociétés de gestion de patrimoine de répondre à une variété de besoins par le biais d'une expérienceutilisateur intégrée et unique. Son application de conseil se connecte à la plateforme propriétaire S2i d'Azqore et améliore l'efficacité des gestionnaires de fortune et des banques privées grâce à une expérience utilisateur cohérente, de la création des propositions d'investissement jusqu'à leur transcription opérationnelle.Une option de la solution Evooq, fournie par la société Edgelab, permet une analyse des risques multi-classes d'actifs, des simulations de portefeuille et des recommandations d'investissement automatisées. Cette solution permet en outre de fournir des conseils personnalisés, étayés par des données sur les préférences des clients, le profil de risque et l'adéquation au profil client.

La combinaison des atouts d'Azqore et d'Evooq contribue à l'efficacité des conseillers grâce à des processus rationalisés et automatisés, leur permettant de passer plus de temps avec leurs clients et se concentrer sur les conseils et opportunités d'investissement.

Pierre Dulon, Directeur Général d'Azqore, a déclaré :« Ce partenariat vise à proposer à nos clients des solutions digitales modernes mais parfaitement intégrées à notre plateforme cœur S2i. Nous améliorons ainsi notre proposition de valeur sur un marché de plus en plus exigeant. Nous pourrons ainsi conjuguer les performances et l'ergonomie de la solution de conseil en investissement d'Evooq, l'expertise technique de Edgelab, et la richesse fonctionnelle de notre plateforme S2i. »

Cédric Ullmo, Directeur Général d'Evooq souligne : « Nous sommes heureux de nous associer à Azqore et de compléter leur solution avec les nôtres. Ensemble, nous voulons aider les gestionnaires de fortune à se démarquer grâce à une transformation digitale réussie. »

Doté d'un dispositif et d'une expertise uniques qui s'appuient sur un écosystème digital et une dynamique d'innovation continue, Azqore conforte grâce à ce partenariat son positionnement sur le marché en forte croissance de l'externalisation des services informatiques et des opérations bancaires pour les banques privées.