Credit Agricole : Etats financiers au 30 juin 2020

Rapport d'examen limité des commissaires aux comptes de la société Crédit Agricole S.A. sur les comptes consolidés intermédiaires résumés du Groupe Crédit Agricole (Période du 1er janvier au 30 juin 2020) CREDIT AGRICOLE S.A. 12, place des Etats-Unis92127 Montrouge cedex Au Directeur Général, En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Crédit Agricole S.A. et en réponse à votre demande, nous avons effectué un examen limité des comptes consolidés intermédiaires résumés du Groupe Crédit Agricole, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2020, tels que joints au présent rapport. Comme indiqué dans la note « Cadre général » de l'annexe aux comptes consolidés intermédiaires résumés, les comptes consolidés intermédiaires résumés du Groupe Crédit Agricole, réseau doté d'un organe central, sont établis sur la base d'une communauté d'intérêts constituée de l'ensemble des Caisses locales, des Caisses régionales et de l'organe central Crédit Agricole S.A. Ces comptes consolidés intermédiaires résumés ont été établis sous la responsabilité de la Direction le 5 août 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes consolidés intermédiaires résumés. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes consolidés intermédiaires résumés, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes consolidés intermédiaires résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Fait à Neuilly-sur-Seine et à Paris-La Défense, le 7 août 2020 Les commissaires aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit ERNST & YOUNG et Autres Anik Chaumartin Olivier Durand

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 CADRE GÉNÉRAL LE GROUPE CREDIT AGRICOLE Le groupe Crédit Agricole est composé de 2 417 Caisses locales, de 39 Caisses régionales, de son organe central "Crédit Agricole S.A." et de leurs filiales. Le Crédit Agricole Mutuel a été organisé par la loi du 5 novembre 1894, qui a posé le principe de la création des Caisses locales de Crédit Agricole, la loi du 31 mars 1899 qui fédère les Caisses locales en Caisses régionales de Crédit Agricole et la loi du 5 août 1920 qui crée l'Office National du Crédit Agricole, transformé depuis en Caisse Nationale de Crédit Agricole, puis Crédit Agricole S.A., dont le rôle d'organe central a été rappelé et précisé par le Code monétaire et financier. Le groupe Crédit Agricole constitue un groupe bancaire à organe central au sens de la première directive de l'Union européenne (CE 77/780) dont : les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires ;

la solvabilité et la liquidité de tous les établissements affiliés sont surveillées dans leur ensemble sur la base de comptes consolidés. Pour les groupes à organisme central, la directive 86/635, relative aux comptes des établissements de crédit européens, stipule que l'ensemble que constitue l'organisme central et ses établissements affiliés doit être repris dans les comptes consolidés établis, contrôlés et publiés conformément à cette directive. En application de cette directive, l'organisme central et ses établissements affiliés constituent l'entité de reporting représentant la communauté d'intérêts instaurée notamment par le système de garanties croisées qui couvrent solidairement les engagements des différentes entités du groupe Crédit Agricole. En outre, les différents textes cités au premier alinéa expliquent et organisent la communauté d'intérêts qui existe, au niveau juridique, financier, économique et politique, entre Crédit Agricole S.A., les Caisses régionales et les Caisses locales de Crédit Agricole Mutuel. Cette communauté repose, notamment, sur un même mécanisme de relations financières, sur une politique économique et commerciale unique et sur des instances décisionnaires communes, constituant ainsi, depuis plus d'un siècle, le socle du groupe Crédit Agricole. Conformément au règlement européen 1606/02, les comptes consolidés de l'entité de reporting sont établis conformément aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne. L'entité de reporting est composée des Caisses locales, des Caisses régionales et de l'organe central " Crédit Agricole S.A. ". PARTIES LIÉES Les parties liées au groupe Crédit Agricole sont les sociétés consolidées, y compris les sociétés mises en équivalence, ainsi que les principaux dirigeants du Groupe. AUTRES CONVENTIONS ENTRE ACTIONNAIRES Les conventions entre actionnaires signées au cours de l'exercice sont détaillées dans la note 2 "Principales opérations de structure et événements significatifs de la période". RELATIONS ENTRE LES SOCIETES CONSOLIDEES AFFECTANT LE BILAN CONSOLIDE La liste des sociétés du groupe Crédit Agricole est présentée en note 10 "Périmètre de consolidation au 30 juin 2020". Les transactions réalisées et les encours existant en fin de période entre les sociétés du Groupe consolidées par intégration globale étant totalement éliminés en consolidation, seules les transactions réalisées avec des sociétés consolidées par mise en équivalence affectent les comptes consolidés du Groupe. Les principaux encours correspondants dans le bilan consolidé et les principaux engagements au 30 juin 2020 sont relatifs aux transactions avec les entités mises en équivalence pour les montants suivants : prêts et créances sur les établissements de crédit : 2 846 millions d'euros ; 4

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 prêts et créances sur la clientèle : 2 753 millions d'euros ;

dettes envers les établissements de crédit : 1 212 millions d'euros ;

dettes envers la clientèle : 288 millions d'euros ;

engagements donnés sur instruments financiers : 6 354 millions d'euros ;

engagements reçus sur instruments financiers : 5 923 millions d'euros. Les effets des transactions réalisées avec ces entités sur le compte de résultat de la période ne sont pas significatifs. 5

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS COMPTE DE RÉSULTAT (en millions d'euros) Notes 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Intérêts et produits assimilés 4.1 16 424 33 509 17 166 Intérêts et charges assimilées 4.1 (7 365) (15 512) (8 105) Commissions (produits) 4.2 6 758 13 721 6 889 Commissions (charges) 4.2 (1 987) (4 162) (2 217) Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 4.3 (5 630) 17 446 10 658 Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction 1 191 4 751 2 677 Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat (6 821) 12 695 7 981 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres 4.4 363 336 208 Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux 167 95 propres recyclables 281 Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux 169 113 propres non recyclables (dividendes) 82 Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti 4.5 2 (10) 2 Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers au coût amorti en actifs financiers à la juste valeur par résultat ‐ ‐ ‐ Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres en actifs financiers à la juste valeur par résultat ‐ ‐ ‐ Produits des autres activités 4.6 21 970 42 006 22 520 Charges des autres activités 4.6 (14 500) (53 592) (30 191) Reclassement des gains ou pertes nets sur actifs financiers lié à l'approche par superposition 427 (445) (248) Produit net bancaire 16 462 33 297 16 682 Charges générales d'exploitation 4.7 (10 267) (20 088) (10 196) Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 4.8 (879) (1 724) (815) Résultat brut d'exploitation 5 316 11 485 5 671 Coût du risque 4.9 (2 136) (1 757) (879) Résultat d'exploitation 3 180 9 728 4 792 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 168 356 188 Gains ou pertes nets sur autres actifs 4.10 84 36 3 Variations de valeur des écarts d'acquisition (3) (642) ‐ Résultat avant impôt 3 429 9 478 4 983 Impôts sur les bénéfices 4.11 (789) (1 736) (1 576) Résultat net d'impôts des activités abandonnées (1) (38) 8 Résultat net 2 639 7 704 3 415 Participations ne donnant pas le contrôle 248 506 252 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2 391 7 198 3 163 6

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 RÉSULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABLISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES (en millions d'euros) Notes 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Résultat net 2 639 7 704 3 415 Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi 4.12 36 (212) (186) Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux variations du risque de crédit propre ¹ 4.12 91 (77) (53) Gains et pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables ¹ 4.12 (185) 309 127 Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables hors entreprises mises en équivalence 4.12 (58) 20 (112) Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des entreprises mises en équivalence 4.12 10 (24) 2 Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables hors entreprises mises en équivalence 4.12 12 45 95 Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des entreprises mises en équivalence 4.12 (4) 6 ‐ Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables sur activités abandonnées 4.12 ‐ 3 3 Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables 4.12 (40) 50 (12) Gains et pertes sur écarts de conversion 4.12 (110) 313 75 Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 4.12 (180) 1 185 1 555 Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture 4.12 542 360 503 Reclassement des gains ou pertes nets sur actifs financiers lié à l'approche par superposition 4.12 (427) 435 241 Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres recyclables hors entreprises mises en équivalence 4.12 (175) 2 293 2 374 Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des entreprises mises en équivalence 4.12 (120) 7 (1) Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables hors entreprises mises en équivalence 4.12 (125) (493) (643) Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des entreprises mises en équivalence 4.12 1 1 2 Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables sur activités abandonnées 4.12 ‐ (11) (12) Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables 4.12 (419) 1 797 1 720 GAINS ET PERTES NETS COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES 4.12 (459) 1 847 1 708 RÉSULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES 2 180 9 551 5 124 Dont part du Groupe 1 988 9 006 4 862 Dont participations ne donnant pas le contrôle 192 545 262 ¹ Montant du transfert en réserves d'éléments non recyclables : - 9 millions d'euros 7

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 BILAN ACTIF (en millions d'euros) Notes 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Caisse, banques centrales 160 338 97 135 67 826 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 6.1 435 161 404 336 405 642 Actifs financiers détenus à des fins de 227 698 244 937 transaction 263 018 Autres actifs financiers à la juste valeur par 176 638 160 705 résultat 172 143 Instruments dérivés de couverture 24 587 20 947 23 006 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 3 - 6.2 272 502 272 312 274 670 Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 268 578 268 299 270 126 Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 3 924 4 013 4 544 Actifs financiers au coût amorti 3 - 6.3 1 193 399 1 109 579 1 070 437 Prêts et créances sur les établissements de crédit 120 375 100 949 97 005 Prêts et créances sur la clientèle 955 078 913 496 884 064 Titres de dettes 117 946 95 134 89 368 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 14 384 11 714 13 711 Actifs d'impôts courants et différés 6 590 6 293 5 508 Comptes de régularisation et actifs divers 48 444 44 440 50 439 Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées 6.6 493 475 ‐ Participation aux bénéfices différée ‐ ‐ ‐ Participation dans les entreprises mises en équivalence 7 255 7 103 6 814 Immeubles de placement 6.7 7 337 7 277 7 159 Immobilisations corporelles 6.8 10 059 10 153 9 887 Immobilisations incorporelles 6.8 3 460 3 383 2 767 Ecarts d'acquisition 6.9 16 191 15 819 16 201 TOTAL DE L'ACTIF 2 200 200 2 010 966 1 954 066 8

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 BILAN PASSIF (en millions d'euros) Notes 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Banques centrales 1 939 2 183 858 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 6.1 270 323 245 109 244 543 Passifs financiers détenus à des fins de transaction 233 577 205 061 207 988 Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 36 746 40 048 36 555 Instruments dérivés de couverture 24 783 20 498 23 307 Passifs financiers au coût amorti 6.5 1 323 966 1 168 448 1 116 227 Dettes envers les établissements de crédit 6.5 190 792 99 575 97 580 Dettes envers la clientèle 3 - 6.5 938 598 855 507 811 426 Dettes représentées par un titre 6.5 194 576 213 366 207 222 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 11 774 10 508 12 046 Passifs d'impôts courants et différés 3 914 3 995 2 988 Comptes de régularisation et passifs divers 55 491 51 366 55 275 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées 6.6 488 478 ‐ Provisions techniques des contrats d'assurance 6.10 354 178 358 249 350 310 Provisions 6.11 7 030 6 937 8 390 Dettes subordonnées 6.12 22 871 21 661 23 137 Total dettes 2 076 757 1 889 432 1 837 081 Capitaux propres 123 443 121 534 116 986 Capitaux propres part du Groupe 116 798 114 972 111 711 Capital et réserves liées 28 978 28 676 29 163 Réserves consolidées 82 717 75 983 76 379 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 2 712 3 115 3 006 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur activités abandonnées ‐ ‐ ‐ Résultat de l'exercice 2 391 7 198 3 163 Participations ne donnant pas le contrôle 6 645 6 562 5 275 TOTAL DU PASSIF 2 200 200 2 010 966 1 954 066 9

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Part du Groupe Participation ne donnant pas le contrôle Capital et réserves liées Gains et pertes comptabilisés directement en Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres capitaux propres Gains et pertes Gains et pertes Capitaux propres Prime et Total des gains et Gains et pertes Gains et pertes Capitaux consolidés Autres comptabilisés comptabilisés Résultat net Capital, Total des gains et Réserves Elimination des Total Capital et pertes comptabilisés comptabilisés propres instruments de directement directement Capitaux réserves pertes comptabilisés (en millions d'euros) Capital consolidées titres auto- Réserves comptabilisés directement en directement en capitaux en capitaux en capitaux propres liées et directement en liées au détenus consolidées directement en capitaux propres capitaux propres non propres propres propres non résultat capitaux propres capital capitaux propres recyclables recyclables recyclables recyclables Capitaux propres au 1er janvier 2019 11 145 89 528 (274) 5 011 105 410 2 332 (1 025) 1 307 ‐ 106 717 5 597 (120) (6) (126) 5 471 112 188 Impacts nouvelles normes ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Capitaux propres au 1er janvier 2019 11 145 89 528 (274) 5 011 105 410 2 332 (1 025) 1 307 ‐ 106 717 5 597 (120) (6) (126) 5 471 112 188 Augmentation de capital 430 (8) ‐ ‐ 422 ‐ ‐ ‐ ‐ 422 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 422 Variation des titres autodétenus ‐ ‐ 26 ‐ 26 ‐ ‐ ‐ ‐ 26 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 26 Emissions / remboursements d'instruments de capitaux propres ‐ (7) ‐ 1 083 1 076 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 076 13 ‐ ‐ ‐ 13 1 089 Rémunération des émissions d'instruments de capitaux propres au 1er semestre 2019 ‐ (239) ‐ ‐ (239) ‐ ‐ ‐ ‐ (239) (4) ‐ ‐ ‐ (4) (243) Dividendes versés au 1er semestre 2019 ‐ (2 546) ‐ ‐ (2 546) ‐ ‐ ‐ ‐ (2 546) (346) ‐ ‐ ‐ (346) (2 892) Dividendes reçus par les Caisses régionales et leurs filiales ‐ 1 474 ‐ ‐ 1 474 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 474 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 474 Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Mouvements liés aux paiements en actions ‐ 12 ‐ ‐ 12 ‐ ‐ ‐ ‐ 12 5 ‐ ‐ ‐ 5 17 Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires 430 (1 314) 26 1 083 225 ‐ ‐ ‐ ‐ 225 (332) ‐ ‐ ‐ (332) (107) Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres ‐ 12 ‐ ‐ 12 1 702 (6) 1 696 ‐ 1 708 ‐ 16 (8) 8 8 1 716 Dont gains et pertes sur instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres non ‐ 16 ‐ ‐ 16 ‐ (16) (16) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ recyclables transférés en réserves Dont gains et pertes sur variation du risque de crédit propre transférés en réserves ‐ (4) ‐ ‐ (4) ‐ 4 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Quote-part dans les variations de capitaux propres hors résultat des entreprises mises en équivalence ‐ 2 ‐ ‐ 2 1 2 3 ‐ 5 ‐ 1 ‐ 1 1 6 Résultat du 1er semestre 2019 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 163 3 163 252 ‐ ‐ ‐ 252 3 415 Autres variations ‐ (107) ‐ ‐ (107) ‐ ‐ ‐ ‐ (107) (125) ‐ ‐ ‐ (125) (232) Capitaux propres au 30 juin 2019 11 575 88 121 (248) 6 094 105 542 4 035 (1 029) 3 006 3 163 111 711 5 392 (103) (14) (117) 5 275 116 986 Augmentation de capital 333 94 ‐ ‐ 427 ‐ ‐ ‐ ‐ 427 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 427 Variation des titres autodétenus ‐ ‐ 24 ‐ 24 ‐ ‐ ‐ ‐ 24 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 24 Emissions / remboursements d'instruments de capitaux propres ‐ (109) ‐ (960) (1 069) ‐ ‐ ‐ ‐ (1 069) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (1 069) Rémunération des émissions d'instruments de capitaux propres au 2nd semestre 2019 ‐ (246) ‐ ‐ (246) ‐ ‐ ‐ ‐ (246) (8) ‐ ‐ ‐ (8) (254) Dividendes versés au 2nd semestre 2019 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 1 Dividendes reçus par les Caisses régionales et leurs filiales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Mouvements liés aux paiements en actions ‐ 15 ‐ ‐ 15 ‐ ‐ ‐ ‐ 15 6 ‐ ‐ ‐ 6 21 Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires 333 (246) 24 (960) (849) ‐ ‐ ‐ ‐ (849) (1) ‐ ‐ ‐ (1) (850) Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres ‐ (38) ‐ ‐ (38) 37 84 121 ‐ 83 ‐ 34 (3) 31 31 114 Dont gains et pertes sur instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres non ‐ (35) ‐ ‐ (35) ‐ 35 35 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ recyclables transférés en réserves Dont gains et pertes sur variation du risque de crédit propre transférés en réserves ‐ (4) ‐ ‐ (4) ‐ 4 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Quote-part dans les variations de capitaux propres hors résultat des entreprises mises en équivalence ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7 (19) (12) ‐ (12) 1 (1) ‐ (1) ‐ (12) Résultat du 2nd semestre 2019 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4 035 4 035 254 ‐ ‐ ‐ 254 4 289 Autres variations ‐ 4 ‐ ‐ 4 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 1 003 ‐ ‐ ‐ 1 003 1 007 Capitaux propres au 31 décembre 2019 11 908 87 841 (224) 5 134 104 659 4 079 (964) 3 115 7 198 114 972 6 649 (70) (17) (87) 6 562 121 534 Affectation du résultat 2019 ‐ 7 198 ‐ ‐ 7 198 ‐ ‐ ‐ (7 198) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Capitaux propres au 1er janvier 2020 11 908 95 039 (224) 5 134 111 857 4 079 (964) 3 115 ‐ 114 972 6 649 (70) (17) (87) 6 562 121 534 Impacts nouvelles normes ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Capitaux propres au 1er janvier 2020 retraité 11 908 95 039 (224) 5 134 111 857 4 079 (964) 3 115 ‐ 114 972 6 649 (70) (17) (87) 6 562 121 534 Augmentation de capital 320 (3) ‐ ‐ 317 ‐ ‐ ‐ ‐ 317 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 317 Variation des titres autodétenus ‐ ‐ (33) ‐ (33) ‐ ‐ ‐ ‐ (33) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (33) Emissions / remboursements d'instruments de capitaux propres ‐ ‐ ‐ (4) (4) ‐ ‐ ‐ ‐ (4) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (4) Rémunération des émissions d'instruments de capitaux propres au 1er semestre 2020 ‐ (237) ‐ ‐ (237) ‐ ‐ ‐ ‐ (237) (7) ‐ ‐ ‐ (7) (244) Dividendes versés ou en attente de versement au 1er semestre 2020 ‐ (556) ‐ ‐ (556) ‐ ‐ ‐ ‐ (556) (97) ‐ ‐ ‐ (97) (653) Dividendes reçus par les Caisses régionales et leurs filiales ‐ 350 ‐ ‐ 350 ‐ ‐ ‐ ‐ 350 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 350 Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Mouvements liés aux paiements en actions ‐ 6 ‐ ‐ 6 ‐ ‐ ‐ ‐ 6 3 ‐ ‐ ‐ 3 9 Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires 320 (440) (33) (4) (157) ‐ ‐ ‐ ‐ (157) (101) ‐ ‐ ‐ (101) (258) Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres ‐ 9 ‐ ‐ 9 (288) (32) (320) ‐ (311) ‐ (12) (14) (26) (26) (337) Dont gains et pertes sur instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres non ‐ 9 ‐ ‐ 9 ‐ (9) (9) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ recyclables transférés en réserves Dont gains et pertes sur variation du risque de crédit propre transférés en réserves ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Quote-part dans les variations de capitaux propres hors résultat des entreprises mises en équivalence ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (89) 6 (83) ‐ (83) ‐ (30) (30) (30) (113) Résultat du 1er semestre 2020 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 391 2 391 248 ‐ ‐ ‐ 248 2 639 Autres variations ‐ (14) ‐ ‐ (14) ‐ ‐ ‐ ‐ (14) (8) ‐ ‐ ‐ (8) (22) CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2020 12 228 94 594 (257) 5 130 111 695 3 702 (990) 2 712 2 391 116 798 6 788 (112) (31) (143) 6 645 123 443 10

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte. Les activités opérationnelles sont représentatives des activités génératrices de produits du groupe Crédit Agricole. Les flux d'impôts sont présentés en totalité avec les activités opérationnelles. Les activités d'investissement représentent les flux de trésorerie pour l'acquisition et la cession de participations dans les entreprises consolidées et non consolidées, et des immobilisations corporelles et incorporelles. Les titres de participation stratégiques inscrits dans les rubriques "Juste valeur par résultat" ou "Juste valeur par capitaux propres non recyclables" sont compris dans cette rubrique. Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière concernant les capitaux propres et les emprunts à long terme. Les flux de trésorerie nets attribuables aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement des activités abandonnées sont présentés dans des rubriques distinctes dans le tableau de flux de trésorerie. La notion de trésorerie nette comprend la caisse, les créances et dettes auprès des banques centrales, ainsi que les comptes (actif et passif) et prêts à vue auprès des établissements de crédit. 11

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 (en millions d'euros) Notes 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Résultat avant impôt 3 429 9 478 4 983 Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 879 1 722 815 Dépréciations des écarts d'acquisition et des autres immobilisations 6.8 - 6.9 3 642 ‐ Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 3 058 23 470 15 133 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence (291) (613) (373) Résultat net des activités d'investissement (84) (36) (3) Résultat net des activités de financement 1 801 2 982 1 563 Autres mouvements (5 151) 4 790 551 Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôt et des autres ajustements 215 32 957 17 686 Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 82 353 (1 016) (3 247) Flux liés aux opérations avec la clientèle 38 793 (4 533) (11 303) Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers (56 412) (23 034) (17 521) Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 2 168 3 472 2 359 Dividendes reçus des entreprises mises en équivalence ¹ 72 308 145 Impôts versés (1 305) (2 475) (785) Variation nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles 65 669 (27 278) (30 352) Flux provenant des activités abandonnées (12) 32 8 Total Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (A) 69 300 15 189 (7 675) Flux liés aux participations ² (871) 7 185 (803) Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles (671) (1 854) (750) Flux provenant des activités abandonnées (1) ‐ ‐ Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) (1 543) 5 331 (1 553) Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires ³ (242) (935) (163) Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement 4 6 737 4 371 2 871 Flux provenant des activités abandonnées 3 (9) ‐ Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) 6 498 3 427 2 708 Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) (693) 1 278 1 039 AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A + B + C + D) 73 562 25 225 (5 481) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 114 350 89 125 89 125 Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 95 003 69 432 69 432 Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** 19 347 19 693 19 693 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 187 913 114 350 83 644 Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 158 442 95 003 66 963 Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** 29 471 19 347 16 681 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE 73 562 25 225 (5 481) Composé du solde net du poste "Caisses, banques centrales", hors intérêts courus et y compris trésorerie des entités reclassées en activités abandonnées.

Composé du solde des postes "Comptes ordinaires débiteurs non douteux" et "Comptes et prêts au jour le jour non douteux" tels que détaillés en note 6.3 et des postes "Comptes ordinaires créditeurs" et "Comptes et emprunts au jour le jour" tels que détaillés en note 6.5 (hors intérêts courus). 12

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 1 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence : Au 30 juin 2020, ce montant comprend le versement des dividendes des sociétés de l'assurance pour 61 millions d'euros et des filiales d'Amundi pour 10 millions d'euros. 2 Flux liés aux participations : Cette ligne recense les effets nets sur la trésorerie des acquisitions et des cessions de titres de participation. L'impact net sur la trésorerie du Groupe des acquisitions et des cessions des titres de participation consolidés (filiales et mises en équivalence) au 30 juin 2020 s'établit à - 468 millions d'euros. Les principales opérations concernent l'acquisition de Sabadell Asset Management pour -424 millions d'euros, la prise de contrôle à hauteur de 100% de Ménafinance pour -29 millions d'euros de trésorerie nette acquise et l'acquisition de titres des sociétés mises en équivalence dont Korian pour -17 millions d'euros.

-424 millions d'euros, la prise de contrôle à hauteur de 100% de Ménafinance pour -29 millions d'euros de trésorerie nette acquise et l'acquisition de titres des sociétés mises en équivalence dont Korian pour -17 millions d'euros. Sur la même période, l'impact net des acquisitions et des cessions de titres de participations non consolidés sur la trésorerie du Groupe ressort à -403 millions d'euros dont -293 millions d'euros réalisés dans le cadre des investissements de l'assurance et -72 millions d'euros liés à la création de BOC Wealth Management. 3 Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires : Ce montant correspond principalement à - 537 millions d'euros de dividendes, hors dividendes payés en actions, versés par le groupe Crédit Agricole. Ils se décomposent de la manière suivante : Dividendes versés par les Caisses régionales et filiales pour -203 millions d'euros,

-203 millions d'euros, Dividendes versés par les filiales aux Participations ne donnant pas le contrôle pour -97 millions d'euros, et

-97 millions d'euros, et Intérêts, assimilables à des dividendes, sur les instruments financiers à durée indéterminée assimilés à des capitaux propres pour -237 millions d'euros. Ce montant comprend également les augmentations de capital chez les Caisses Locales pour +317 millions d'euros. 4 Autres flux nets de trésorerie provenant des flux liés aux opérations de financement : Au 30 juin 2020, les émissions de dettes obligataires s'élèvent à +15 933 millions d'euros et les remboursements à - 7 848 millions d'euros. Les émissions de dettes subordonnées s'élèvent à +2 198 millions d'euros et les remboursements à -1 579 millions d'euros. Ce poste recense également les flux liés aux versements d'intérêts sur les dettes subordonnées et obligataires pour -1 802 millions d'euros. 13

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS NOTE 1 Principes et Méthodes applicables dans le Groupe, jugements et estimations utilisés 1. Principes et Méthodes applicables dans le Groupe, jugements et estimations utilisés Les comptes consolidés intermédiaires résumés du groupe Crédit Agricole S.A. au 30 juin 2020 ont été préparés et sont présentés en conformité avec la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire, qui définit le contenu minimum de l'information, et qui identifie les principes de comptabilisation et d'évaluation devant être appliqués à un rapport financier intermédiaire. Les normes et interprétations utilisées pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires résumés sont identiques à celles utilisées par le groupe Crédit Agricole sur l'élaboration des comptes consolidés au 31 décembre 2019 établis, en application du règlement CE n°1606/2002, conformément aux normes IAS/IFRS et aux interprétations IFRIC telles qu'adoptées par l'Union européenne (version dite « carve out »), en utilisant donc certaines dérogations dans l'application de la norme IAS 39 pour la comptabilité de macro-couverture. Elles ont été complétées par les dispositions des normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2020 et dont l'application est obligatoire pour la première fois sur l'exercice 2020. Celles-ci portent sur : Date de publication Date de 1ère application : Applicable Normes, Amendements ou Interprétations par l'Union exercices ouverts à compter dans le européenne du Groupe Amendement aux références au Cadre Conceptuel 6 décembre 2019 1er janvier 2020 Oui dans les normes IFRS (UE 2019/2075) IAS 1/IAS 8 Présentation des états financiers 10 décembre 2019 1er janvier 2020 Oui Définition de la matérialité (UE 2019/2104) Amendement à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 Instruments 15 janvier 2020 financiers 1er janvier 20201 Oui Réforme des taux d'intérêt de référence (UE 2020/34) Amendement à IFRS 3 Regroupements d'entreprises 21 avril 2020 1er janvier 2020 Oui Définition d'une activité (UE 2020/551) 1 Le Groupe a décidé d'appliquer de manière anticipée l'amendement à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 Instruments financiers sur la réforme des taux d'intérêt de référence à compter du 1er janvier 2019. REFORME IBOR Le groupe Crédit Agricole, en tant qu'utilisateur d'indices critiques, est fortement sensibilisé à l'importance des indices de référence et aux enjeux relatifs à leur évolution qui s'opère dans le cadre des réformes en cours. Le projet « Benchmarks » du Crédit Agricole pilote la transition des indices de référence pour le Groupe, soit de manière proactive par anticipation du remplacement des indices de référence soit en prévoyant l'activation de clauses de fallback robustes existantes ou à insérer dans les contrats. Ainsi, il vise à coordonner les entités du Groupe pour préparer l'ensemble des métiers et accompagner nos clients dans les transitions vers les nouveaux taux de référence. Ce projet veille également à la mise en conformité des entités du groupe Crédit Agricole avec la BMR (Benchmark Regulation). Suite aux travaux de cartographie recensant nos expositions et contrats, les principaux indices auxquels les relations de couverture du Groupe sont exposées sont les indices critiques tels que définis par la BMR (Eonia, Euribor, Libor USD, Libor GBP, Libor JPY, Libor CHF, Libor EUR, Wibor, Stibor). 14

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 S'agissant de la transition Eonia-€STR, les termes précis ont été déterminés par le groupe de travail de la BCE sur les taux sans risque pour l'euro. L'Eonia disparaitra le dernier jour de sa publication, soit le 3 janvier 2022. Pour les autres indices, des travaux de place, avec le support des autorités, avancent dans la détermination des méthodologies pour les remplacer par des taux alternatifs calculés à partir des taux sans risque « Risk-Free Rate / RFR » et pour préconiser les clauses de fallback à insérer dans les contrats. Les associations de marché telles que ISDA et LMA œuvrent également dans cette direction. A ce stade, ces travaux n'ont pas tous été conclusifs et il existe encore des incertitudes sur les choix méthodologiques / conventions exacts qui seront retenus ainsi que les calendriers précis. Afin que les relations de couvertures affectées par cette réforme des taux d'intérêt de référence puissent se poursuivre malgré les incertitudes sur le calendrier et les modalités de transition entre les indices actuels et les nouveaux indices, l'IASB a publié des amendements à IAS 39, IFRS 9 et IFRS 7 en septembre 2019 qui ont été adoptés par l'UE le 15 janvier 2020. Le Groupe appliquera ces amendements tant que les incertitudes sur le devenir des indices auront des conséquences sur les montants et les échéances des flux d'intérêt et considère, à ce titre, que tous ses contrats de couverture, principalement ceux liés à l'Eonia, l'Euribor et les taux Libor (USD, GBP, CHF, JPY), peuvent en bénéficier au 30 juin 2020. Au 30 juin 2020, le recensement des instruments de couverture impactés par la réforme et sur lesquels subsistent des incertitudes fait apparaître un montant nominal de 734 milliards d'euros. DUREE DES CONTRATS DE LOCATION IFRS 16 - DECISION DE L'IFRS IC DU 26 NOVEMBRE 2019 L'IFRS IC a été saisi lors du premier semestre 2019 d'une question relative à la détermination de la durée exécutoire pour la comptabilisation des contrats de location sous IFRS 16, notamment pour deux types de contrats de location : Les contrats de location sans échéance contractuelle, résiliables par chacune des parties sous réserve d'un préavis ;

Les contrats renouvelables par tacite reconduction (sauf résiliation par l'une des parties), et sans aucune pénalité contractuelle due en cas de résiliation. Lors de sa réunion du 26 novembre 2019, l'IFRS IC a rappelé qu'en application d'IFRS 16 et de manière générale, un contrat de location n'est plus exécutoire lorsque le preneur et le bailleur ont chacun le droit de le résilier sans la permission de l'autre partie et en s'exposant tout au plus à une pénalité négligeable, et a clarifié que pour déterminer la durée exécutoire, tous les aspects économiques du contrat doivent être pris en compte et que la notion de pénalité s'entend au-delà des indemnités de résiliation contractuelles et inclut toute incitation économique à ne pas résilier le contrat. Cette décision constitue un changement de méthode dans les approches retenues par le Groupe dans la détermination de la durée des contrats de location, et va au‐delà des cas particuliers sur lesquels l'IFRS IC a été interrogé, comme rappelé par l'AMF dans ses recommandations au 31 décembre 2019. En effet, la détermination de la durée du contrat à retenir pour l'évaluation du droit d'utilisation et de la dette de loyers s'effectue en application d'IFRS 16 au sein de cette période exécutoire. Par ailleurs, l'application d'une nouvelle méthode suite à une décision définitive de l'IFRS IC est de manière générale d'application rétrospective et impose au Groupe de revoir les durées retenues à la transition IFRS 16 et pour l'exercice 2019. Dès la publication de cette décision définitive de l'IFRS IC, et dans le but de se mettre en conformité pour la clôture du 31 décembre 2020, le groupe Crédit Agricole a initié un projet intégrant les fonctions comptables, finances, risques et informatiques, et se décomposant en 3 volets : 1er volet : identification des contrats impactés par la décision de l'IFRS IC ;

2e volet : évaluation des impacts comptables et prudentiels de la décision de l'IFRS IC relative à la durée des contrats de location ;

3e volet : mise en conformité des systèmes d'information et intégration des impacts dans les comptes consolidés. 15

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 Le Groupe a notamment identifié les types de contrat de location comme étant impactés par cette décision : Contrats de location immobilière relevant du régime français des baux commerciaux : le Groupe applique le relevé de conclusions de l'ANC du 16 février 2018 indiquant que « au plan comptable, il n'existe pas d'option de renouvellement au terme du bail et la période pendant laquelle le contrat est exécutoire est généralement de 9 ans (la période non-résiliable étant alors de 3 ans) ». Le Groupe a prévu d'analyser, au cours du second semestre 2020, les effets sur les baux commerciaux proches du terme des 9 ans au regard du relevé de conclusions de l'ANC relatif à l'application de la norme IFRS 16 publié courant juillet 2020 en remplacement de celui du 16 février 2018. Au 31 décembre 2019, le Groupe était engagé sur 2 226 baux commerciaux français.

non-résiliable étant alors de 3 ans) ». Le Groupe a prévu d'analyser, au cours du second semestre 2020, les effets sur les baux commerciaux proches du terme des 9 ans au regard du relevé de conclusions de l'ANC relatif à l'application de la norme IFRS 16 publié courant juillet 2020 en remplacement de celui du 16 février 2018. Au 31 décembre 2019, le Groupe était engagé sur 2 226 baux commerciaux français. Contrats de location immobilière relevant du régime français des baux commerciaux en situation de tacite prolongation : la durée exécutoire de ces contrats étant inférieure à 12 mois antérieurement à la décision de l'IFRS IC, ces contrats relevaient de l'exemption de transition prévue par IFRS 16 au titre des contrats dont la durée résiduelle en date d'application est inférieure à douze mois. En cas d'allongement de la durée exécutoire en application de la décision de l'IFRS IC et d'un allongement en conséquence de la durée de location au-delà de 12 mois, ces contrats devront être réintégrés aux droits d'utilisation et aux dettes locatives comptabilisés à la transition IFRS 16 au 1er janvier 2019. Au 31 décembre 2019, le Groupe était engagé sur 2 291 contrats de ce type.

au-delà de 12 mois, ces contrats devront être réintégrés aux droits d'utilisation et aux dettes locatives comptabilisés à la transition IFRS 16 au 1er janvier 2019. Au 31 décembre 2019, le Groupe était engagé sur 2 291 contrats de ce type. Autres contrats toute juridiction confondue : le Groupe procède au recensement exhaustif des contrats dont la durée de location au sens d'IFRS 16 serait modifiée par la décision de l'IFRS IC. Ces analyses sont réalisées au cas par cas, en fonction de la documentation contractuelle et des dispositions légales en vigueur les concernant. Dans le cadre de la préparation des comptes au 30 juin 2020, le Groupe n'a pas pris en considération cette décision dans les états financiers au 30 juin 2020 afin de disposer du temps nécessaire pour analyser de manière exhaustive les conséquences comptables de cette décision. NORMES PUBLIÉES PAR L'IASB MAIS NON ADOPTÉES PAR L'UNION EUROPÉENNE AU 30 JUIN 2020 Les normes et interprétations publiées par l'IASB au 30 juin 2020 mais non encore adoptées par l'Union européenne ne sont pas applicables par le Groupe. Elles n'entreront en vigueur d'une manière obligatoire qu'à partir de la date prévue par l'Union européenne et ne sont donc pas appliquées par le Groupe au 30 juin 2020. Cela concerne en particulier la norme IFRS 17. La norme IFRS 17 Contrats d'assurance publiée en mai 2017 remplacera la norme IFRS 4. Elle sera applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 sous réserve de son adoption par l'Union européenne. La norme IFRS 17 définit de nouveaux principes en matière de valorisation, de comptabilisation des passifs des contrats d'assurance et d'appréciation de leur profitabilité, ainsi qu'en matière de présentation. De 2017 à 2019, un cadrage du projet de mise en œuvre a été réalisé afin d'identifier les enjeux et les impacts de la norme pour les filiales assurance du Groupe. Les travaux d'analyse et de préparation de mise en œuvre se poursuivent en 2020. Par ailleurs, plusieurs amendements publiés par l'IASB sont applicables sous réserve de leur adoption par l'Union européenne : 16

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 Amendements Date de 1ère application : exercices ouverts à compter du IFRS 16 Contrats de location 1er juin 2020 Concessions de loyers liées au Covid-19 IFRS 4 Contrats d'assurance 1er janvier 2021 Extension d'exemption d'appliquer IFRS 9 IAS 16 Immobilisations corporelles 1er janvier 2022 Produits de la vente avant l'utilisation prévue IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels 1er janvier 2022 Coûts à prendre en compte pour déterminer si un contrat est déficitaire Améliorations annuelles Cycle 2018-2020 IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière - IFRS 9 Instruments financiers 1er janvier 2022 IFRS 16 Contrats de location

IAS 41 Agriculture IFRS 3 Regroupements d'entreprises 1er janvier 2022 Références au cadre conceptuel IAS 1 Présentation des états financiers 1er janvier 2023 Classification des passifs courants et passifs non courants Les comptes consolidés intermédiaires résumés sont destinés à actualiser les informations fournies dans les comptes consolidés au 31 décembre 2019 du groupe Crédit Agricole et doivent être lus en complément de ces derniers. Aussi, seules les informations les plus significatives sur l'évolution de la situation financière et des performances du groupe Crédit Agricole sont mentionnées dans ces comptes semestriels. De par leur nature, les évaluations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Les estimations comptables qui nécessitent la formulation d'hypothèses sont utilisées principalement pour les évaluations réalisées pour les instruments financiers évalués à leur juste valeur, les participations non consolidées, la valorisation des entreprises mises en équivalence, les régimes de retraites et autres avantages sociaux futurs ainsi que les plans de stock-options, les dépréciations de créances irrécouvrables, les provisions, la dépréciation des écarts d'acquisition et les actifs d'impôts différés. 17

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 NOTE 2 Principales opérations de structure et événements significatifs de la période Le périmètre de consolidation et ses évolutions sont présentés de façon détaillée à la fin des notes annexes en note 10 "Périmètre de consolidation au 30 Juin 2020". 2.1 Crise sanitaire liée au COVID 19 Dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID19, le Groupe Crédit Agricole s'est mobilisé pour faire face à cette situation inédite. Afin d'accompagner ses clients dont l'activité serait impactée par le Coronavirus, le Groupe a participé activement aux mesures de soutien à l'économie. 2.1.1 Prêts Garantis par l'État (PGE) Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID19, le groupe Crédit Agricole a proposé à compter du 25 mars 2020 tous ses clients entrepreneurs, quelle que soit leur taille et leur statut (exploitants agricoles, professionnels, commerçants, artisans, entreprises, …), en complément des mesures déjà annoncées (report d'échéances, procédures accélérées d'examen des dossiers, etc.), de recourir au dispositif massif et inédit de prêts garantis par l'État. Ces financements prennent la forme d'un prêt sur 12 mois, avec la faculté pour l'emprunteur de l'amortir sur une période supplémentaire de 1 à 5 ans. L'offre Groupe pour la première année se présente sous la forme d'un prêt à taux zéro ; seul le coût de la garantie est refacturé (via une commission payée par le client) conformément aux conditions d'éligibilité définies par l'État pour bénéficier de la garantie. Ces prêts peuvent atteindre jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, permettant ainsi aux entrepreneurs d'avoir accès au financement nécessaire pour traverser la période actuelle très perturbée. Ces prêts, pour une grande majorité, appartiennent à un modèle de gestion « Collecte » et satisfont au test des caractéristiques contractuelles. Ils sont donc pour l'essentiel enregistrés au coût amorti. Au 30 juin 2020, le montant des prêts garantis par l'État octroyés à la clientèle par le groupe Crédit Agricole, en France s'élève à 19,9 milliards d'euros. 2.1.2 Report d'échéance sur concours octroyés aux clients Le Groupe s'est associé à l'initiative de place des banques françaises, avec la coordination de la Fédération des Banques Françaises (FBF), pour offrir un report des échéances des prêts en cours jusqu'à 6 mois pour la clientèle des Entreprises et des Professionnels, sans coûts additionnels. La mise en œuvre d'un tel report des échéances sans pénalité ni frais additionnels et avec maintien du taux contractuel sur une durée maximale de 6 mois implique que seuls les intérêts intercalaires seront perçus après le report sur la durée restante du crédit et hors frais de garantie éventuels de la Banque Publique d'Investissement. Tel que proposé par le Groupe, le report des échéances implique : Soit un allongement de durée du prêt si le client souhaite conserver ses échéances initiales de prêt

Soit une augmentation de ses échéances après la pause si le client souhaite garder sa durée initiale. Ce report d'échéance se traduit par un décalage dans le temps des échéances initiales à percevoir. Au 30 juin 2020, le montant des échéances clientèles non contractuelles bénéficiant de ce report, en France s'élève 5,85 milliards d'euros au niveau du groupe Crédit Agricole. 18

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 2.1.3 Impacts de ces mesures sur le risque de crédit Conformément à la communication de l'IASB du 27 mars 2020 relative à la comptabilisation des pertes de crédit attendues en application de la norme IFRS 9 sur les instruments financiers dans les circonstances exceptionnelles actuelles, il a été rappelé l'importance de l'exercice du jugement dans l'application des principes d'IFRS 9 du risque de crédit et le classement des instruments financiers qui en résulte. Ce report d'échéance n'a pas systématiquement comme conséquence une remise en cause de la situation financière des clients. Il n'y a pas automatiquement d'augmentation du risque de contrepartie. Les modifications du contrat ne peuvent généralement pas être considérées comme des évolutions liées à des cas de restructurations pour difficultés financières. Ce report n'a donc pour conséquence ni le basculement mécanique de l'encours dont la dépréciation est fondée sur les pertes attendues de crédits sur 12 mois (Bucket 1) vers une comptabilisation de la dépréciation des pertes attendues à maturité (Bucket 2), ni le passage automatique des encours vers la catégorie douteux (Bucket 3). De même, le calcul du montant des pertes attendues doit s'effectuer en prenant en considération les circonstances spécifiques et les mesures de soutien mises en œuvre par les pouvoirs publics. 2.1.4 Évaluation du risque de crédit Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, le Groupe a revu ses prévisions macro-économiques prospectives (forward looking) pour la détermination de l'estimation du risque de crédit. Informations sur les scenarios macroéconomiques retenus Le groupe a utilisé trois scénarios principaux pour le calcul des paramètres de provisionnement IFRS9 avec des projections à l'horizon 2022. Ces trois scénarios intègrent des hypothèses différenciées quant aux impacts de la crise du Covid-19 sur l'économie, fonctions du caractère plus ou moins rapide et complet du retour à la normale de la mobilité, de l'activité et de la consommation, et dépendant en grande partie des évolutions sanitaires, aujourd'hui encore très incertaines. La solidité de la confiance des agents économiques est également décisive : selon les anticipations sur le plan sanitaire, économique et de l'emploi, elle conduit à des comportements d'attentisme et de précaution plus ou moins marqués qui déterminent en conséquence la propension des ménages à consommer l'épargne abondante accumulée durant le confinement et la capacité des entreprises à engager des investissements. L'ampleur, l'efficacité et le calendrier des mesures de soutien de relance gouvernementales ont également un impact important sur l'évolution de l'activité. Le premier scénario décrit une sortie de crise graduelle mais pas synchronisée, car le retour à une parfaite mobilité s'opère à des rythmes différenciés selon les pays. Il suppose qu'il n'y a pas véritablement de deuxième vague de l'épidémie Après une phase de confinement stricte en France et en zone euro (mars-mai), s'opère un déconfinement progressif (mai-juin) et une reprise de l'activité dans la plupart des secteurs. Des contraintes liées au respect des règles sanitaires et à des mesures restrictives subsistent dans certains secteurs. Les restrictions d'activité et de mobilité ont produit un double choc, sur l'offre et sur la demande, qui a entraîné une chute violente de l'activité sur la période de confinement. De manière largement mécanique, le rebond, amorcé à l'articulation des deuxième et troisième trimestre 2020 du fait de la levée des contraintes, est très marqué durant l'été. Grâce à des conditions sanitaires largement améliorées et la menace d'un retour en force du virus écartée, la confiance ainsi retrouvée des ménages conduit à un rattrapage important de la consommation en biens permis par l'utilisation du surplus d'épargne « forcée » constitué pendant la période de confinement. La dégradation des capacités de production reste très limitée grâce aux mesures de soutien, ce qui permet de préserver l'emploi et le revenu des ménages. La fin de l'incertitude et une meilleure visibilité sur leurs débouchés permet également aux entreprises de reprendre plus rapidement leurs investissements. Cela se traduit par une récession très marquée en 2020 en moyenne annuelle (-7% en France) et une croissance qui reste solide en 2021 et 2022 (respectivement de +7,3% et +1,8%), avec la majeure partie du rattrapage de l'activité effectuée néanmoins en 2020. Ainsi le PIB réel de 2022 dépasse de 1,6% son niveau de 2019. Grâce aux mesures de soutien, destinées à contenir les effets récessifs et les difficultés financières des agents économiques, l'impact sur le chômage en France reste limité. Dans ce contexte, l'inflation reste très faible et atteint seulement 1% en moyenne en 2022 en France (0,3% en 2020 et 0,6% en 2021). 19

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 En conséquence, la BCE maintient durablement une politique résolument accommodante, afin de maintenir des conditions financières et de liquidité favorables et éviter toute fragmentation de la zone euro. Ainsi, les taux d'intérêt restent durablement très bas. Cela, combiné au signal fort que constitue le lancement du fonds de relance européen financé par des émissions communes, permet de contenir les écarts des taux souverains européens avec le Bund allemand. L'OAT 10 ans reste environ 50 points de base au-dessus du Bund. Le deuxième scénario implique une chute de l'activité dont le chiffrage se révèle finalement plus négatif au deuxième trimestre, et une récupération moins rapide de l'économie sur la fin de l'année 2020 Par la suite, une reprise graduelle, encore solide début 2021, puis qui se modère progressivement, permet de retrouver le niveau d'activité de 2019 à la fin de l'année 2022. Le profil très contrasté de l'évolution de l'activité en 2020, conduit en France à une reprise graduelle de la production aux 3ème et 4ème trimestres 2020. On observe un recul du PIB légèrement plus fort que dans le scénario n°1 (-7,2% dans le cas de la France) suivi d'une reprise marquée en 2021 et 2022 (hausse du PIB respectivement + 5,9% et +1,5%). Le troisième scénario est caractérisé par un repli de l'activité un peu plus fort au deuxième trimestre et une sortie de crise très poussive La résurgence de l'épidémie conduit à un reconfinement général, désormais peu probable, de deux mois à l'automne et la levée des restrictions s'opère progressivement sur la fin 2020. Au total, les périodes de déconfinement ne sont pas assez durables pour permettre un retour à la normale. L'activité ne se redresse que partiellement au cours des périodes trop brèves de déconfinement. Les ménages adoptent des comportements de précaution et conservent leur épargne aux dépens de la consommation et, faute de visibilité sur leurs débouchés, les entreprises retardent leurs investissements. En France, le PIB se contracte d'environ -15% en moyenne annuelle en 2020. La reprise graduelle est différée courant 2021 mais le niveau tendanciel d'activité est grevé par une hausse plus forte du chômage et la destruction de capacités de production, malgré des mesures de soutien, très lourdes sur les finances publiques. Le PIB français affiche néanmoins des taux de croissance élevés en 2021 et 2022 (+6,6% et +8% respectivement), en raison d'effets de base favorable fin 2020 et début 2021. En 2022, l'activité reste inférieure de plus de 2% à son niveau de 2019. Mesures de soutien : A noter que le processus de projection des paramètres de risque a été révisé afin de mieux refléter l'impact des dispositifs gouvernementaux dans les projections. Cette révision a pour conséquence d'atténuer la soudaineté de l'intensité de la crise et de la diffuser sur une période plus longue (3 ans). Les variables portant sur le niveau des taux d'intérêt et plus généralement toutes les variables liées aux marchés de capitaux, n'ont pas été modifiées car leurs prévisions intègrent déjà structurellement les effets des politiques de soutien. Scénarios filières et locaux : Comme indiqué ci-dessus, des compléments sectoriels établis au niveau local (« forward looking local ») par certaines entités du Groupe peuvent compléter les scénarios macroéconomiques définis en central. En intégrant les forward looking locaux, la part des provisions B1/B2 d'une part (provisionnement des encours sains) et des provisions B3 d'autre part (provisionnement pour risques avérés) représentent respectivement 30 % et 70 % du stock total de provisions au 30/06/2020. En terme de coût du risque, la part des dotations nettes de reprises de provisions B1/B2 représente 38% du coût du risque au 30/06/2020 contre 62% pour la part B3. Analyses de sensibilité des montants d'ECL A titre d'exemple, une baisse de 10 points de la pondération du scénario 1 dans les calculs au 30/06/2020 au profit du scénario 3, sensiblement plus défavorable, entraînerait une évolution du stock de ECL au titre du « forward looking central » de l'ordre de 5 % du stock d'ECL total. Toutefois, une telle évolution de pondération n'aurait pas nécessairement d'incidence significative en raison d'ajustements au titre du « forward looking local » qui pourraient en atténuer l'effet. 2.1.5 Décision concernant le dividende 2019 Le 27 mars 2020, la Banque Centrale Européenne a émis des recommandations demandant aux banques sous sa supervision de ne pas verser de dividendes tant que perdure la crise du coronavirus, et ce jusqu'à « au moins début octobre 2020 ». 20

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 Ce délai apparaît incompatible avec le code du commerce, qui prescrit un paiement du dividende annuel au plus tard le 30 septembre. Dans ces conditions, le Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A., consulté par écrit le 1er avril 2020 en application des dispositions légales sur le fonctionnement des organes délibérant durant l'épidémie de Covid-19, a décidé de ne pas proposer à l'Assemblée Générale du 13 mai 2020 la distribution d'un dividende initialement fixé à 0,70 euros par action au titre de l'exercice 2019, et d'affecter à un compte de réserves l'intégralité du résultat de l'année 2019. Le 28 juillet 2020, la BCE a prolongé ses recommandations de ne pas verser de dividendes jusqu'en janvier 2021. 2.1.6 Dispositif mutualiste de soutien aux professionnels Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19, et dans le but d'accompagner et d'aider les professionnels à traverser cette crise, le Groupe Crédit Agricole a pris la décision, le 22 avril 2020, de mettre en œuvre un dispositif inédit de soutien pour tous ses assurés ayant souscrit une assurance multirisque professionnelle avec perte d'exploitation. Ce dispositif mutualiste de soutien conduit à verser une somme correspondant à une estimation forfaitaire de la perte de revenus du secteur économique concerné pendant la période. Au 30 juin 2020, dans le cadre de ce dispositif, une somme de 237,5 millions d'euros a été versée aux assurés professionnels du groupe dont : 231,5 millions d'euros supportés par le groupe Crédit Agricole : o 96,5 millions d'euros supportés par Pacifica ;

o 96,5 millions d'euros supportés par les Caisses régionales et LCL ; o 38,5 millions d'euros supportés par la Médicale de France.

96,5 millions d'euros supportés par Pacifica ; 96,5 millions d'euros supportés par les Caisses régionales et LCL ; 38,5 millions d'euros supportés par la Médicale de France. 6 millions d'euros hors groupe supportés par les agents généraux de la Médicale de France. 2.2 Principales variations du périmètre de consolidation 2.2.1 Acquisition de Sabadell Asset Management par Amundi Le 21 janvier 2020, Amundi et Banco Sabadell ont annoncé la signature d'un partenariat stratégique d'une durée de 10 ans portant sur la distribution de produits de gestion d'actifs dans le réseau de Banco Sabadell en Espagne. La combinaison de la forte implantation régionale du réseau de Banco Sabadell et de l'offre complète d'Amundi en produits et solutions d'épargne crée un potentiel significatif de développement en Espagne entre les deux partenaires. Dans ce cadre, Amundi acquiert l'intégralité du capital de Sabadell Asset Management, filiale de gestion d'actifs de Banco Sabadell avec 22 Mds€ d'actifs sous gestion au 31/12/2019. Le 30 juin 2020, l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation de cette opération ayant été obtenues, Amundi a acquis l'intégralité du capital de Sabadell Asset Management pour un prix d'achat en numéraire de 430 millions d'euros. Un complément de prix pouvant aller jusqu'à 30 millions d'euros pourrait être payable d'ici 2024. Cette acquisition, exclusivement financée par le capital excédentaire d'Amundi, a généré la comptabilisation d'un goodwill de 335 millions d'euros dans les comptes du Groupe Crédit Agricole au 30 juin 2020. Conformément à IFRS 3R, le goodwill présenté dans cette note est une évaluation préliminaire et pourrait faire l'objet d'une réévaluation au cours de l'année à venir. 2.2.2 Acquisition complémentaire de titres Menafinance par Crédit Agricole Consumer Finance Suite au renouvellement pour 10 ans de son partenariat avec le Groupe FNAC DARTY intervenu en mars 2020, Crédit Agricole Consumer Finance a décidé de prendre le contrôle de Menafinance, entité portant les crédits à la consommation de la clientèle Darty. Cette entité était jusqu'alors sous le contrôle conjoint des deux partenaires et consolidée jusque-là selon la méthode de la mise en équivalence dans le groupe Crédit Agricole. Ainsi, le 30 juin 2020, Crédit Agricole Consumer Finance acquiert les 50% du capital de Menafinance détenu par le groupe FNAC DARTY, soit 185 358 actions Menafinance pour un montant total de 29,3 millions d'euros. 21

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 A l'issue de cette opération, Menafinance est détenue à 100% par Crédit Agricole Consumer Finance et est consolidée selon la méthode de l'intégration globale dans le groupe Crédit Agricole. Conformément à la norme IFRS 3R, cette acquisition complémentaire impacte positivement le résultat part du Groupe hauteur de 12,6 millions d'euros au titre de la revalorisation des titres antérieurement détenus. De plus, elle génère la comptabilisation d'un goodwill de 25,2 millions d'euros dans les comptes du groupe Crédit Agricole au 30 juin 2020. 2.2.3 Projet de cession de Crédit Agricole Bank Romania (IFRS 5) Crédit Agricole Bank Romania est une filiale contrôlée à 100% par Crédit Agricole S.A. Courant 2019, Crédit Agricole S.A. s'est engagé dans un processus de mise en vente de Crédit Agricole Bank Romania. Les actifs et les passifs de Crédit Agricole Bank Romania ont ainsi été reclassés en IFRS5 dans les comptes consolidés au 31 décembre 2019. Au 30 juin 2020, le projet de cession reste inchangé. Des négociations sont en cours avec de potentiels acquéreurs. Crédit Agricole Bank Romania est donc maintenue en IFRS5 dans les comptes consolidés du groupe Crédit Agricole S.A. au 30 juin 2020 pour un montant de 493 millions d'euros en Actifs non courants destinés à être cédés et pour un montant de 488 millions d'euros en Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés. Le résultat net est classé en Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession pour un montant de -1 million d'euros. 2.3 Dispositif de garantie « Switch » Le mécanisme de garantie "Switch" correspond à un transfert vers les Caisses régionales d'une partie des exigences prudentielles s'appliquant à Crédit Agricole S.A. au titre de ses activités d'assurances contre une rémunération fixe des Caisses régionales. 2.3.1 Démantèlement de 35% du dispositif de garantie « Switch » Crédit Agricole S.A. a démantelé le 2 mars 2020, 35% du mécanisme de garantie « Switch » mis en place entre les Caisses régionales et Crédit Agricole S.A. Le débouclage partiel de cette opération intragroupe vient renforcer la capacité bénéficiaire de Crédit Agricole S.A. avec un impact relutif de 58 millions d'euros en 2020. Il s'inscrit dans le cadre de l'objectif du Plan moyen terme de déboucler 50% du switch d'ici 2022. Cette opération s'est traduite, pour les Caisses régionales, par une baisse des engagements donnés de 35% (soit 3,2 milliards d'euros) et une baisse du dépôt de garantie apporté à Crédit Agricole S.A. de 35% (soit environ 1 milliard d'euros). Cette opération n'a aucun impact au niveau des résultats et ratios de solvabilité du Groupe Crédit Agricole. 2.3.2 Déclenchement du dispositif de garantie « Switch » Le dispositif de garantie « Switch » porte sur la Valeur de Mise en Equivalence ajustée de Crédit Agricole Assurances. Elle est activée en cas de baisse de celle-ci sur un semestre. En cas d'activation, l'appel en garantie conduit les Caisses Régionales à verser à Crédit Agricole S.A. le produit de la baisse semestrielle de la valeur de mise en équivalence ajustée par le taux de couverture qui s'établit depuis le 2 mars 2020, date de débouclement de 35% de cette garantie, à 44,51%. Au 30 juin 2020, une baisse de 147 millions d'euros, de la valeur de mise en équivalence ajustée de Crédit Agricole Assurances est observée au titre du 1er semestre 2020. Elle entraîne le déclenchement du mécanisme de garantie à hauteur de 65,4 millions d'euros. Sur la base d'un taux de couverture de 44,51%, l'indemnité globale à enregistrer en charge dans les comptes au 30 juin des Caisses Régionales s'élève à 65,4 M€ en Coût du Risque. Un produit de même montant est constaté dans les comptes de Crédit Agricole S.A. L'impact est donc neutre au niveau du groupe Crédit Agricole. 22

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 La valeur définitive de mise en équivalence ajustée de Crédit Agricole Assurances sera connue au troisième trimestre 2020. Dès lors, l'indemnité sera ajustée et perçue par Crédit Agricole S.A. par prélèvement sur le dépôt de garantie des Caisses régionales qui sera aussitôt reconstitué par un versement de fonds. 2.4 Souscription au dispositif de refinancement TLTRO III (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) Une troisième série d'opérations de refinancement de long terme a été décidée en mars 2019 par la BCE dont les modalités ont été revues en septembre 2019 puis en mars et avril 2020 en lien avec la situation COVID-19. Le mécanisme de TLTRO III vise à proposer un refinancement de long terme avec une bonification en cas d'atteinte d'un taux de croissance cible des crédits, appliquée sur la maturité de 3 ans de l'opération TLTRO à laquelle s'ajoute une sur-bonification rémunérant une incitation supplémentaire et temporaire sur la période d'une année de juin 2020 à juin 2021. Le groupe Crédit Agricole estime que le taux de croissance cible des crédits sera atteint. Le groupe Crédit Agricole a recours à la facilité TLTRO III de la BCE pour soutenir l'activité crédit et pour bénéficier d'un coût de funding compétitif. En juin 2020, le groupe Crédit Agricole S.A. a emprunté 88 milliards d'euros au titre du TLTRO III, et remboursé des tirages TLTRO II (partiellement) et LTRO. 2.5 Litige Échange Images Chèques La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 21 décembre 2017, a confirmé la décision de l'Autorité de la Concurrence (ADLC) qui avait sanctionné en 2010 les principales banques françaises pour entente dans la détermination des tarifs et conditions liées aux chèques remis à l'encaissement. Comme les autres banques parties à cette procédure, le Groupe Crédit Agricole s'était pourvu en cassation. La Cour de cassation a donné raison aux banques dans le dossier EIC (Échange Image chèque) par un arrêt du 29 janvier 2020 et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris autrement composée. Cette décision remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt la Cour d'appel du 21 décembre 2017. Les banques sont donc de nouveau soumises à la décision défavorable de l'Autorité de la Concurrence du 20 septembre 2010. En pratique, la décision de la Cour de cassation a pour conséquence pour Crédit Agricole S.A. d'être appelé à reverser au Trésor Public la différence entre l'amende prononcée par l'Autorité de la Concurrence en septembre 2010 (82,9 M€) et l'amende réduite prononcée par la Cour d'appel de Paris en décembre 2017 (76,6 M€), soit la somme de 6,4 M€. Sur le même principe que l'amende payée en décembre 2017, ce complément de charge est partagé à parité entre Crédit Agricole S.A. et les Caisses Régionales et comptabilisé dans les comptes consolidés au 30 juin 2020. 23

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 NOTE 3 Risque de crédit (Cf. chapitre ''Facteurs de risque - Risque de crédit'') 3.1 Variation des valeurs comptables et des corrections de valeur pour pertes sur la periode Les corrections de valeur pour pertes correspondent aux dépréciations sur actifs et aux provisions sur engagement hors bilan comptabilisées en résultat net ("Coût du risque") au titre du risque de crédit. Les tableaux suivants présentent un rapprochement des soldes d'ouverture et de clôture des corrections de valeur pour pertes comptabilisées en "Coût du risque" et des valeurs comptables associées, par catégorie comptable et type d'instruments. 24

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI : TITRES DE DETTES Actifs sains Actifs dépréciés (Bucket 3) Total Actifs soumis à une ECL 12 mois (Bucket 1) Actifs soumis à une ECL à maturité (Bucket 2) Valeur comptable Correction de valeur Valeur comptable Correction de valeur Valeur comptable Correction de valeur Valeur comptable Correction de valeur Valeur Nette (en millions d'euros) brute pour pertes brute pour pertes brute pour pertes brute (a) pour pertes (b) comptable (a) + (b) Au 31 décembre 2019 94 778 (36) 396 (12) 28 (20) 95 202 (68) 95 134 Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre (13) ‐ 2 2 11 ‐ ‐ 2 Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2 (21) ‐ 21 ‐ ‐ ‐ ‐ Retour de Bucket 2 vers Bucket 1 9 ‐ (9) 2 ‐ ‐ 2 Transferts vers Bucket 3 ¹ (1) ‐ (10) ‐ 11 ‐ ‐ ‐ Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Total après transferts 94 765 (36) 398 (10) 39 (20) 95 202 (66) 95 136 Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes 22 260 (31) (11) 7 (1) (8) 22 248 (32) Nouvelle production : achat, octroi, origination, renégociation ² 49 687 (30) 353 ‐ 50 040 (30) Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance... (26 890) 11 (364) 9 ‐ ‐ (27 254) 20 Passages à perte ‐ ‐ ‐ ‐ Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières ‐ (5) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (5) Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période (7) (2) (9) ‐ (18) Changements dans le modèle / méthodologie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Variations de périmètre ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Transferts en actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Autres (537) ‐ ‐ ‐ (1) 1 (538) 1 Total 117 025 (67) 387 (3) 38 (28) 117 450 (98) 117 352 Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant de correction de valeur pour perte) ³ 594 ‐ ‐ 594 Au 30 juin 2020 117 619 (67) 387 (3) 38 (28) 118 044 (98) 117 946 Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l'objet de mesures d'exécution ‐ ‐ ‐ ‐ Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des encours classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l'année, ont fait l'objet d'un déclassement directement en Bucket 3,ou en Bucket 2 puis en Bucket 3. Les principes de provisionnement des buckets sont présentés dans les "Principes et méthodes comptables" du groupe et dans le chapitre "Facteurs de risque - Risque de crédit". 25 ² Les originations en Bucket 2 peuvent inclure des encours originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période. Inclut les impacts des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décotes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur la maturité résiduelle de l'actif), les impacts liés à la variation des créances rattachées.

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI : PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Actifs sains Actifs dépréciés (Bucket 3) Total Actifs soumis à une ECL 12 mois (Bucket 1) Actifs soumis à une ECL à maturité (Bucket 2) Valeur comptable Correction de valeur Valeur comptable Correction de valeur Valeur comptable Correction de valeur Valeur comptable Correction de valeur Valeur Nette (en millions d'euros) brute pour pertes brute pour pertes brute pour pertes brute (a) pour pertes (b) comptable (a) + (b) Au 31 décembre 2019 100 832 (25) 26 ‐ 505 (388) 101 363 (413) 100 950 Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre (20) ‐ 20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2 (20) ‐ 20 ‐ ‐ ‐ Retour de Bucket 2 vers Bucket 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Transferts vers Bucket 3 ¹ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Total après transferts 100 812 (25) 46 ‐ 505 (388) 101 363 (413) 100 950 Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes 18 476 (6) 50 ‐ (15) 8 18 511 2 Nouvelle production : achat, octroi, origination, renégociation ² 42 231 (15) 83 ‐ 42 314 (15) Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance... (23 214) 24 (31) ‐ (11) 5 (23 256) 29 Passages à perte (3) 3 (3) 3 Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières ‐ (3) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (3) Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période (12) ‐ (1) ‐ (13) Changements dans le modèle / méthodologie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Variations de périmètre (177) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (177) ‐ Transferts en actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Autres (364) ‐ (2) ‐ (1) 1 (367) 1 Total 119 288 (31) 96 ‐ 490 (380) 119 874 (411) 119 463 Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant de correction de valeur pour perte) ³ 911 ‐ 1 912 Au 30 juin 2020 120 199 (31) 96 ‐ 491 (380) 120 786 (411) 120 375 Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l'objet de mesures d'exécution ‐ ‐ ‐ ‐ Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des encours classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l'année, ont fait l'objet d'un déclassement directement en Bucket 3,ou en Bucket 2 puis en Bucket 3. Les principes de provisionnement des buckets sont présentés dans les "Principes et méthodes comptables" du groupe et dans le chapitre "Facteurs de risque - Risque de crédit". ² Les originations en Bucket 2 peuvent inclure des encours originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période. Inclut les impacts des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décotes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur la maturité résiduelle de l'actif), les impacts liés à la variation des créances rattachées. 26

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI : PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE Actifs sains Actifs dépréciés (Bucket 3) Total Actifs soumis à une ECL 12 mois (Bucket 1) Actifs soumis à une ECL à maturité (Bucket 2) Valeur comptable Correction de valeur Valeur comptable Correction de valeur Valeur comptable Correction de valeur Valeur comptable Correction de valeur Valeur Nette (en millions d'euros) brute pour pertes brute pour pertes brute pour pertes brute (a) pour pertes (b) comptable (a) + (b) Au 31 décembre 2019 845 325 (1 776) 64 163 (3 653) 22 999 (13 561) 932 487 (18 991) 913 496 Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre (5 348) (238) 2 757 543 2 591 (1 087) ‐ (782) Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2 (23 210) 130 23 210 (563) ‐ (433) Retour de Bucket 2 vers Bucket 1 19 090 (397) (19 090) 947 ‐ 550 Transferts vers Bucket 3 ¹ (1 470) 33 (1 926) 203 3 396 (1 345) ‐ (1 109) Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1 242 (4) 563 (44) (805) 258 ‐ 210 Total après transferts 839 978 (2 014) 66 919 (3 107) 25 590 (14 648) 932 487 (19 772) 912 715 Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes 43 903 (237) 794 (773) (2 393) 657 42 304 (352) Nouvelle production : achat, octroi, origination, renégociation ² 200 577 (520) 10 916 (655) 211 493 (1 175) Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance... (155 755) 300 (10 031) 489 (1 400) 758 (167 186) 1 548 Passages à perte (964) 883 (964) 883 Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières (1) ‐ (8) 1 (18) 9 (27) 10 Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période 5 (33) (632) (1 054) ‐ (1 719) Changements dans le modèle / méthodologie ‐ 17 ‐ ‐ 17 Variations de périmètre 273 (3) 28 (3) 40 (27) 341 (33) Transferts en actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Autres (1 191) 19 (111) 10 (51) 88 (1 353) 117 Total 883 881 (2 251) 67 713 (3 880) 23 197 (13 991) 974 791 (20 124) 954 666 Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant de correction de valeur pour perte) ³ 120 (327) 618 411 Au 30 juin 2020 4 884 001 (2 251) 67 386 (3 880) 23 815 (13 991) 975 202 (20 124) 955 078 Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l'objet de mesures d'exécution ‐ ‐ ‐ ‐ Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des encours classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l'année, ont fait l'objet d'un déclassement directement en Bucket 3,ou en Bucket 2 puis en Bucket 3. Les principes de provisionnement des buckets sont présentés dans les "Principes et méthodes comptables" du groupe et dans le chapitre "Facteurs de risque - Risque de crédit". ² Les originations en Bucket 2 peuvent inclure des encours originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période. Inclut les variations de réévaluation de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décotes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur la maturité résiduelle de l'actif), les impacts liés à la variation des créances rattachées. 27 Au 30 juin 2020, dans le cadre des mesures de soutien à l'économie suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, le groupe Crédit Agricole a accordé des reports d'échéances non contractuelles à la clientèle pour 5,85 milliards d'euros. ⁵ Concernant le bucket 3 - cette ligne correspond à l'évolution de l'appréciation du risque de crédit sur les dossiers déjà en défaut.

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES : TITRES DE DETTES Actifs sains Actifs dépréciés (Bucket 3) Total Actifs soumis à une ECL 12 mois (Bucket 1) Actifs soumis à une ECL à maturité (Bucket 2) Valeur comptable Dont Correction de Valeur comptable Dont Correction de Valeur comptable Dont Correction de Valeur comptable Dont Correction de (en millions d'euros) valeur pour pertes valeur pour pertes valeur pour pertes valeur pour pertes Au 31 décembre 2019 265 675 (141) 2 623 (34) ‐ (4) 268 299 (179) Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre (153) ‐ 151 (1) 1 ‐ (1) (1) Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2 (158) ‐ 156 (2) (2) (2) Retour de Bucket 2 vers Bucket 1 6 ‐ (5) 1 1 1 Transferts vers Bucket 3 ¹ (1) ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Total après transferts 265 522 (141) 2 774 (35) 1 (4) 268 298 (180) Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes 2 248 (101) (324) (5) ‐ (2) 1 922 (109) Réévaluation de juste valeur sur la période 208 (38) 1 171 Nouvelle production : achat, octroi, origination, renégociation ² 25 115 (43) 5 169 (4) ‐ ‐ 30 284 (47) Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance... (22 864) 11 (5 457) 1 ‐ ‐ (28 321) 12 Passages à perte ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières (3) (3) 4 4 (1) (1) (1) (1) Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période (66) (6) (1) ‐ (73) Changements dans le modèle / méthodologie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Variations de périmètre ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Transferts en actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Autres (208) ‐ (2) ‐ ‐ ‐ (211) ‐ Total 267 770 (242) 2 450 (40) 1 (6) 270 220 (289) Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant de correction de valeur pour perte) ³ (1 653) 12 ‐ (1 642) Au 30 juin 2020 266 117 (242) 2 462 (40) 1 (6) 268 578 (289) Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l'objet de mesures d'exécution ‐ ‐ ‐ ‐ Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des encours classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l'année, ont fait l'objet d'un déclassement directement en Bucket 3,ou en Bucket 2 puis en Bucket 3. Les principes de provisionnement des buckets sont présentés dans les "Principes et méthodes comptables" du groupe et dans le chapitre "Facteurs de risque - Risque de crédit". Les originations en Bucket 2 peuvent inclure des encours originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période. ³ Inclut les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes). 28

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT Engagements sains Engagements dépréciés (Bucket 3) Total Engagements soumis à une ECL 12 mois (Bucket Engagements soumis à une ECL à maturité 1) (Bucket 2) Montant de Correction de valeur Montant de Correction de valeur Montant de Correction de valeur Montant de Correction de valeur Montant net de (en millions d'euros) l'engagement pour pertes l'engagement pour pertes l'engagement pour pertes l'engagement (a) pour pertes (b) l'engagement (a) + (b) Au 31 décembre 2019 201 823 (328) 6 684 (309) 679 (109) 209 186 (748) 208 437 Transferts d'engagements en cours de vie d'un bucket à l'autre (1 140) (21) 1 095 6 45 (13) ‐ (27) Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2 (2 308) 12 2 308 (57) ‐ (45) Retour de Bucket 2 vers Bucket 1 1 186 (32) (1 186) 59 ‐ 27 Transferts vers Bucket 3 ¹ (40) ‐ (34) 5 73 (16) ‐ (10) Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1 22 (1) 7 (1) (28) 3 ‐ 1 Total après transferts 200 683 (349) 7 779 (303) 724 (122) 209 186 (775) 208 411 Variations des montants de l'engagement et des corrections de valeur pour pertes 10 630 (18) (495) 10 (119) 10 10 017 3 Nouveaux engagements donnés ² 88 528 (112) 2 215 (108) 90 743 (220) Extinction des engagements (81 321) 104 (2 671) 145 (256) 33 (84 248) 283 Passages à perte ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières (4) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (4) ‐ Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période (6) (28) (24) ‐ (58) Changements dans le modèle / méthodologie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Transferts en actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Variations de périmètre 1 241 ‐ 8 ‐ ‐ ‐ 1 250 ‐ Autres 2 185 (4) (46) 1 137 1 2 276 (2) Au 30 juin 2020 211 313 (367) 7 284 (293) 605 (112) 219 203 (772) 218 430 ¹ Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des encours classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l'année, ont fait l'objet d'un déclassement directement en Bucket 3,ou en Bucket 2 puis en Bucket 3. Les principes de provisionnement des buckets sont présentés dans les "Principes et méthodes comptables" du groupe et dans le chapitre "Facteurs de risque - Risque de crédit". ² Les nouveaux engagements donnés en Bucket 2 peuvent inclure des engagements originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période. 29

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 ENGAGEMENTS DE GARANTIE Engagements sains Engagements dépréciés (Bucket 3) Total Engagements soumis à une ECL 12 mois (Bucket Engagements soumis à une ECL à maturité 1) (Bucket 2) Montant de Correction de valeur Montant de Correction de valeur Montant de Correction de valeur Montant de Correction de valeur Montant net de (en millions d'euros) l'engagement pour pertes l'engagement pour pertes l'engagement pour pertes l'engagement (a) pour pertes (b) l'engagement (a) + (b) Au 31 décembre 2019 83 519 (90) 4 224 (179) 3 230 (466) 90 974 (733) 90 240 Transferts d'engagements en cours de vie d'un bucket à l'autre (516) 6 241 9 275 (21) ‐ (6) Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2 (490) 3 489 (13) ‐ (11) Retour de Bucket 2 vers Bucket 1 219 (13) (219) 21 ‐ 9 Transferts vers Bucket 3 ¹ (246) 16 (30) 1 277 (22) ‐ (5) Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1 1 ‐ 1 ‐ (2) 1 ‐ 1 Total après transferts 83 003 (84) 4 465 (169) 3 505 (487) 90 974 (739) 90 235 Variations des montants de l'engagement et des corrections de valeur pour pertes (4 400) (31) (404) (16) (20) 51 (4 824) 4 Nouveaux engagements donnés ² 24 527 (38) 1 436 (29) 25 963 (67) Extinction des engagements (27 054) 16 (1 806) 23 (289) 116 (29 149) 156 Passages à perte ‐ ‐ ‐ ‐ (4) 5 (4) 5 Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période (9) (11) (73) ‐ (93) Changements dans le modèle / méthodologie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Transferts en actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Variations de périmètre ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Autres (1 873) ‐ (34) 1 273 3 (1 634) 3 Au 30 juin 2020 78 603 (115) 4 061 (185) 3 485 (436) 86 150 (735) 85 415 Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des encours classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l'année, ont fait l'objet d'un déclassement directement en Bucket 3,ou en Bucket 2 puis en Bucket 3. Les principes de provisionnement des buckets sont présentés dans les "Principes et méthodes comptables" du groupe et dans le chapitre "Facteurs de risque - Risque de crédit". ² Les nouveaux engagements donnés en Bucket 2 peuvent inclure des engagements originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période. 30

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 3.2 Concentrations du risque de crédit 3.2.1 CONCENTRATIONS DU RISQUE DE CRÉDIT PAR AGENT ÉCONOMIQUE ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT SUR OPTION PAR AGENT ÉCONOMIQUE 30/06/2020 31/12/2019 Montant des variations de Montant des variations de Valeur juste valeur résultant des Valeur juste valeur résultant des variations du risque de crédit variations du risque de crédit comptable comptable (en millions d'euros) Sur la période En cumulé Sur la période En cumulé Administration générale ‐ ‐ ‐ 18 - - Banques centrales ‐ ‐ ‐ ‐ - - Etablissements de crédit ‐ ‐ ‐ 2 - - Grandes entreprises 70 ‐ ‐ 73 - - Clientèle de détail ‐ ‐ ‐ ‐ - - Total Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 70 ‐ ‐ 93 - - 31

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI PAR AGENT ÉCONOMIQUE Au 30 juin 2020 Valeur comptable Actifs sains (en millions d'euros) Actifs soumis à une ECL Actifs soumis à une ECL à Actifs dépréciés 12 mois (Bucket 1) maturité (Bucket 2) (Bucket 3) Total Administration générale 133 94 797 485 95 415 Banques centrales 36 902 ‐ ‐ 36 902 Etablissements de crédit 121 492 97 495 122 084 Grandes entreprises 326 261 28 230 11 916 366 407 Clientèle de détail 542 371 39 058 11 799 593 228 Dépréciations (2 351) (3 886) (14 400) (20 637) TOTAL 1 119 472 63 984 9 943 1 193 399 32

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019 Valeur comptable Actifs sains Actifs soumis à une ECL Actifs soumis à une ECL à Actifs dépréciés (en millions d'euros) 12 mois (Bucket 1) maturité (Bucket 2) (Bucket 3) Total Administration générale 82 587 294 126 83 007 Banques centrales 26 066 ‐ ‐ 26 066 Etablissements de crédit 99 959 33 509 100 501 Grandes entreprises 306 770 24 245 11 336 342 351 Clientèle de détail 525 557 40 012 11 560 577 129 Dépréciations (1 840) (3 664) (13 971) (19 475) TOTAL 1 039 099 60 920 9 560 1 109 579 ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES RECYCLABLES PAR AGENT ÉCONOMIQUE Au 30 juin 2020 Valeur comptable Actifs sains Actifs soumis à une ECL Actifs soumis à une ECL à Actifs dépréciés (en millions d'euros) 12 mois (Bucket 1) maturité (Bucket 2) (Bucket 3) Total Administration générale 124 804 706 125 510 ‐ Banques centrales 339 397 ‐ 736 Etablissements de crédit 68 446 4 ‐ 68 450 Grandes entreprises 72 482 1 353 ‐ 73 835 Clientèle de détail 46 1 ‐ 47 TOTAL 266 117 2 461 ‐ 268 578 33

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019 Valeur comptable Actifs sains Actifs soumis à une ECL Actifs soumis à une ECL à Actifs dépréciés (en millions d'euros) 12 mois (Bucket 1) maturité (Bucket 2) (Bucket 3) Total Administration générale 121 806 701 ‐ 122 507 Banques centrales 384 544 ‐ 928 Etablissements de crédit 69 392 4 ‐ 69 396 Grandes entreprises 74 043 1 371 ‐ 75 414 Clientèle de détail 51 3 ‐ 54 TOTAL 265 676 2 623 ‐ 268 299 DETTES ENVERS LA CLIENTELE PAR AGENT ECONOMIQUE (en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 Administration générale 21 292 27 036 Grandes entreprises 359 270 298 084 Clientèle de détail 558 036 530 387 TOTAL DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE 938 598 855 507 34

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 Engagements de financement par agent économique Au 30 juin 2020 Montant de l'engagement Engagements sains Engagements soumis à Engagements soumis à une Engagements une ECL 12 mois ECL à maturité dépréciés (en millions d'euros) (Bucket 1) (Bucket 2) (Bucket 3) Total Administration générale 5 796 330 17 6 143 Banques centrales 89 ‐ ‐ 89 Etablissements de crédit 15 120 1 1 15 122 Grandes entreprises 140 378 4 982 475 145 835 Clientèle de détail 49 930 1 972 112 52 014 Provisions ¹ (368) (293) (112) (773) TOTAL 210 945 6 992 493 218 430 Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. Au 31 décembre 2019 Montant de l'engagement Engagements sains Engagements soumis à Engagements soumis à une Engagements une ECL 12 mois ECL à maturité dépréciés (en millions d'euros) (Bucket 1) (Bucket 2) (Bucket 3) Total Administration générale 5 518 216 31 5 765 Banques centrales 94 ‐ ‐ 94 Etablissements de crédit 11 884 ‐ 1 11 885 Grandes entreprises 136 770 4 622 524 141 916 Clientèle de détail 47 556 1 846 124 49 526 Provisions ¹ (330) (309) (109) (748) TOTAL 201 492 6 375 571 208 438 35 Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan.

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 Engagements de garantie par agent économique Au 30 juin 2020 Montant de l'engagement Engagements sains Engagements soumis à Engagements soumis à une Engagements (en millions d'euros) une ECL 12 mois ECL à maturité dépréciés (Bucket 1) (Bucket 2) (Bucket 3) Total Administration générale 325 2 5 332 Banques centrales 512 ‐ ‐ 512 Etablissements de crédit 6 409 21 27 6 457 Grandes entreprises 69 120 3 906 3 338 76 364 Clientèle de détail 2 239 132 114 2 485 Provisions ¹ (114) (185) (436) (735) TOTAL 78 491 3 876 3 048 85 415 Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. Au 31 décembre 2019 Montant de l'engagement Engagements sains Engagements soumis à Engagements soumis à une Engagements (en millions d'euros) une ECL 12 mois ECL à maturité dépréciés (Bucket 1) (Bucket 2) (Bucket 3) Total Administration générale 350 6 ‐ 356 Banques centrales 511 ‐ ‐ 511 Etablissements de crédit 7 874 28 47 7 949 Grandes entreprises 72 772 4 068 3 071 79 911 Clientèle de détail 2 012 122 112 2 246 Provisions ¹ (89) (177) (466) (732) TOTAL 83 430 4 047 2 764 90 241 Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. 36

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 3.2.2 CONCENTRATION DU RISQUE DE CRÉDIT PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Au 30 juin 2020 Valeur comptable Actifs sains Actifs dépréciés (en millions d'euros) Actifs soumis à une ECL 12 Actifs soumis à une ECL à mois (Bucket 1) maturité (Bucket 2) (Bucket 3) Total France (y compris DOM-TOM) 832 870 49 767 14 548 897 185 Autres pays de l'Union européenne 165 421 9 175 6 197 180 793 Autres pays d'Europe 20 447 1 070 358 21 875 Amérique du Nord 36 680 1 693 548 38 921 Amériques centrale et du Sud 9 500 1 367 969 11 836 Afrique et Moyen-Orient 18 188 2 307 1 279 21 774 Asie et Océanie (hors Japon) 31 136 1 699 380 33 215 Japon 5 973 792 65 6 830 Organismes supra-nationaux 1 608 ‐ (1) 1 607 Dépréciations (2 351) (3 886) (14 400) (20 637) TOTAL 1 119 472 63 984 9 943 1 193 399 37

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019 Valeur comptable Actifs sains (en millions d'euros) Actifs soumis à une ECL 12 mois (Bucket 1) Actifs soumis à une ECL à Actifs dépréciés maturité (Bucket 2) (Bucket 3) Total France (y compris DOM-TOM) 765 087 48 885 14 394 828 366 Autres pays de l'Union européenne 152 660 8 118 6 190 166 968 Autres pays d'Europe 21 008 934 352 22 294 Amérique du Nord 35 190 973 398 36 561 Amériques centrale et du Sud 9 495 1 221 692 11 408 Afrique et Moyen-Orient 17 546 2 241 1 247 21 034 Asie et Océanie (hors Japon) 31 333 1 724 258 33 316 Japon 5 950 487 ‐ 6 437 Organismes supra-nationaux 2 670 ‐ ‐ 2 670 Dépréciations (1 840) (3 664) (13 971) (19 475) TOTAL 1 039 099 60 920 9 560 1 109 579 38

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES RECYCLABLES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Au 30 juin 2020 Valeur comptable Actifs sains (en millions d'euros) Actifs soumis à une ECL 12 Actifs soumis à une ECL à Actifs dépréciés mois (Bucket 1) maturité (Bucket 2) (Bucket 3) Total France (y compris DOM-TOM) 132 617 683 ‐ 133 300 Autres pays de l'Union européenne 99 518 1 121 ‐ 100 639 Autres pays d'Europe 3 882 ‐ ‐ 3 882 Amérique du Nord 20 129 ‐ ‐ 20 129 Amériques centrale et du Sud 377 ‐ ‐ 377 Afrique et Moyen-Orient 786 657 ‐ 1 443 Asie et Océanie (hors Japon) 5 349 ‐ ‐ 5 349 Japon 940 ‐ ‐ 940 Organismes supra-nationaux 2 519 ‐ ‐ 2 519 TOTAL (en millions d'euros) France (y compris DOM-TOM) Autres pays de l'Union européenne Autres pays d'Europe Amérique du Nord Amériques centrale et du Sud Afrique et Moyen-Orient Asie et Océanie (hors Japon) Japon 39 Organismes supra-nationaux TOTAL 266 117 2 461 ‐ 268 578 Au 31 décembre 2019 Valeur comptable Actifs sains Actifs soumis à une ECL 12 Actifs soumis à une ECL à Actifs dépréciés mois (Bucket 1) maturité (Bucket 2) (Bucket 3) Total 131 478 895 ‐ 132 373 101 245 921 ‐ 102 166 4 209 ‐ ‐ 4 209 19 003 3 ‐ 19 006 333 ‐ ‐ 333 566 804 ‐ 1 370 5 569 ‐ ‐ 5 569 639 ‐ ‐ 639 2 634 ‐ ‐ 2 634 265 676 2 623 ‐ 268 299

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 France (y compris DOM-TOM) 713 102 644 849 Autres pays de l'Union européenne 139 278 131 147 Autres pays d'Europe 16 877 15 881 Amérique du Nord 17 977 14 658 Amériques centrale et du Sud 5 049 4 467 Afrique et Moyen-Orient 14 785 18 186 Asie et Océanie (hors Japon) 15 896 13 026 Japon 15 629 13 284 Organismes supra-nationaux 5 9 TOTAL DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE 938 598 855 507 40

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Au 30 juin 2020 Montant de l'engagement Engagements sains Engagements soumis à Engagements soumis à Engagements (en millions d'euros) une ECL 12 mois une ECL à maturité dépréciés (Bucket 1) (Bucket 2) (Bucket 3) Total France (y compris DOM-TOM) 121 633 4 135 296 126 064 Autres pays de l'Union européenne 46 051 1 374 109 47 534 Autres pays d'Europe 6 647 145 69 6 861 Amérique du Nord 22 482 1 290 16 23 788 Amériques centrale et du Sud 2 812 14 93 2 919 Afrique et Moyen-Orient 5 288 302 1 5 591 Asie et Océanie (hors Japon) 5 459 25 21 5 505 Japon 941 ‐ ‐ 941 Organismes supra-nationaux ‐ ‐ ‐ ‐ Provisions ¹ (368) (293) (112) (773) TOTAL 210 945 6 992 493 218 430 Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. 41

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019 Montant de l'engagement Engagements sains Engagements soumis à Engagements soumis à Engagements (en millions d'euros) une ECL 12 mois une ECL à maturité dépréciés (Bucket 1) (Bucket 2) (Bucket 3) Total France (y compris DOM-TOM) 111 021 3 491 347 114 859 Autres pays de l'Union européenne 41 941 1 498 165 43 604 Autres pays d'Europe 6 558 175 71 6 804 Amérique du Nord ¹ 26 043 1 102 80 27 225 Amériques centrale et du Sud 3 395 63 17 3 475 Afrique et Moyen-Orient 5 332 240 ‐ 5 572 Asie et Océanie (hors Japon) 6 574 85 ‐ 6 659 Japon 959 29 ‐ 988 Organismes supra-nationaux ‐ ‐ ‐ ‐ Provisions ¹ (330) (309) (109) (748) TOTAL 201 493 6 374 571 208 438 Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. 42

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 ENGAGEMENTS DE GARANTIE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Au 30 juin 2020 Montant de l'engagement Engagements sains Engagements soumis à Engagements soumis à Engagements une ECL 12 mois une ECL à maturité dépréciés (en millions d'euros) (Bucket 1) (Bucket 2) (Bucket 3) Total France (y compris DOM-TOM) 35 592 807 746 37 145 Autres pays de l'Union européenne 16 109 1 496 2 336 19 941 Autres pays d'Europe 3 467 35 ‐ 3 502 Amérique du Nord 10 871 1 285 326 12 482 Amériques centrale et du Sud 1 337 1 20 1 358 Afrique et Moyen-Orient 2 601 86 56 2 743 Asie et Océanie (hors Japon) 6 340 288 ‐ 6 628 Japon 2 288 63 ‐ 2 351 Organismes supra-nationaux ‐ ‐ ‐ ‐ Provisions ¹ (114) (185) (436) (735) TOTAL 78 491 3 876 3 048 85 415 Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. 43

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019 Montant de l'engagement Engagements sains Engagements soumis à Engagements soumis à Engagements une ECL 12 mois une ECL à maturité dépréciés (en millions d'euros) (Bucket 1) (Bucket 2) (Bucket 3) Total France (y compris DOM-TOM) 38 641 772 594 40 007 Autres pays de l'Union européenne 16 317 1 632 2 134 20 083 Autres pays d'Europe 4 350 698 ‐ 5 048 Amérique du Nord 10 244 635 397 11 276 Amériques centrale et du Sud 1 059 1 29 1 089 Afrique et Moyen-Orient 3 329 66 76 3 471 Asie et Océanie (hors Japon) 6 732 236 ‐ 6 968 Japon 2 846 185 ‐ 3 031 Organismes supra-nationaux ‐ ‐ ‐ ‐ Provisions ¹ (89) (178) (465) (732) TOTAL 83 429 4 047 2 765 90 241 Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. 44

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 NOTE 4 Notes relatives au résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 4.1 Produits et Charges d'intérêts (en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Sur les actifs financiers au coût amorti 12 059 25 537 13 200 Opérations avec les établissements de crédit 798 1 725 1 026 Opérations internes au Crédit Agricole ‐ 2 1 Opérations avec la clientèle 10 332 21 867 10 966 Opérations de location-financement 447 844 635 Titres de dettes 482 1 099 572 Sur les actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 2 673 5 403 2 773 Opérations avec les établissements de crédit ‐ ‐ ‐ Opérations avec la clientèle ‐ ‐ ‐ Titres de dettes 2 673 5 403 2 773 Intérêts courus et échus des instruments de couverture 1 663 2 532 1 171 Autres intérêts et produits assimilés 29 37 22 PRODUITS D'INTÉRÊTS ¹ ² 16 424 33 509 17 166 Sur les passifs financiers au coût amorti (6 014) (13 108) (6 912) Opérations avec les établissements de crédit (654) (1 367) (792) Opérations internes au Crédit Agricole (6) (2) (5) Opérations avec la clientèle (2 957) (7 182) (3 640) Opérations de location-financement (123) (144) (285) Dettes représentées par un titre (2 026) (3 762) (1 838) Dettes subordonnées (248) (651) (352) Intérêts courus et échus des instruments de couverture (1 311) (2 313) (1 141) Autres intérêts et charges assimilées (40) (91) (52) CHARGES D'INTÉRÊTS (7 365) (15 512) (8 105) Dont 188 millions d'euros sur créances dépréciées (Bucket 3) au 30 juin 2020 contre 339 millions d'euros au 31 décembre 2019 et 180 millions d'euros au 30 juin 2019 ² Dont produits d'intérêts reçus au titre de la facilité TLTRO III de la BCE 45

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 4.2 Produits et charges de commissions 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 (en millions d'euros) Produits Charges Net Produits Charges Net Produits Charges Net Sur opérations avec les établissements de crédit 120 (32) 88 266 (53) 213 147 (29) 118 Sur opérations avec la clientèle 778 (141) 637 3 662 (259) 3 403 1 856 (124) 1 732 Sur opérations sur titres 31 (63) (32) 49 (100) (51) 21 (48) (27) Sur opérations de change 27 (23) 4 52 (44) 8 26 (24) 2 Sur opérations sur instruments dérivés et autres opérations de hors bilan 212 (130) 82 340 (242) 98 210 (323) (113) Sur moyens de paiement et autres prestations de services bancaires et financiers 3 236 (974) 2 262 4 468 (1 928) 2 540 2 281 (947) 1 335 Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues 2 354 (624) 1 730 4 884 (1 536) 3 348 2 348 (724) 1 624 TOTAL PRODUITS ET CHARGES DE COMMISSIONS 6 758 (1 987) 4 771 13 721 (4 162) 9 559 6 889 (2 217) 4 672 Les produits de commissions des opérations sur la clientèle et des opérations sur moyens de paiement et autres prestations de services bancaires et financiers sont portés majoritairement par les activités de Grande clientèle et de Banques de proximité (en France ou à l'international). Les produits de commissions de Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues sont essentiellement liés aux activités de Gestion de l'épargne et Assurances. 4.3 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat (en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Dividendes reçus 561 1 535 1 060 Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actif/passif détenus à des fins de transaction 2 152 3 890 1 973 Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat (3 596) 3 519 1 665 Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur instruments de dette ne remplissant pas les critères SPPI (1 031) 3 088 2 216 Gains ou pertes nets sur actifs représentatifs de contrats en unités de compte (2 778) 6 440 4 029 Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste valeur par résultat sur option ¹ (51) (1 767) (533) Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés (hors résultat des couvertures d'investissements nets des activités à l'étranger) (856) 767 258 Résultat de la comptabilité de couverture (31) (28) (12) GAINS OU PERTES NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT (5 630) 17 446 10 658 ¹ Hors spread de crédit émetteur pour les passifs concernés à la juste valeur par résultat sur option 46

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit : 30/06/2020 (en millions d'euros) Profits Pertes Net Couverture de juste valeur 9 159 (9 172) (13) Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts 3 847 (4 793) (946) Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de couverture) 5 312 (4 379) 933 Couverture de flux de trésorerie 1 (1) ‐ Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace 1 (1) ‐ Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger ‐ ‐ ‐ Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace ‐ ‐ ‐ Couverture de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'instruments financiers 19 342 (19 360) (18) Variations de juste valeur des éléments couverts 10 475 (8 916) 1 559 Variations de juste valeur des dérivés de couverture 8 867 (10 444) (1 577) Couverture de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt ‐ ‐ ‐ Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace ‐ ‐ ‐ TOTAL RÉSULTAT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE 28 502 (28 533) (31) 31/12/2019 (en millions d'euros) Profits Pertes Net Couverture de juste valeur 10 252 (10 255) (3) Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts 4 380 (5 778) (1 398) Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de couverture) 5 872 (4 477) 1 395 Couverture de flux de trésorerie ‐ ‐ ‐ Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace ‐ ‐ ‐ Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger ‐ ‐ ‐ Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace ‐ ‐ ‐ Couverture de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'instruments financiers 19 665 (19 690) (25) Variations de juste valeur des éléments couverts 10 109 (9 483) 626 Variations de juste valeur des dérivés de couverture 9 556 (10 207) (651) Couverture de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt ‐ ‐ ‐ Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace ‐ ‐ ‐ TOTAL RÉSULTAT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE 29 917 (29 945) (28) 47

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 30/06/2019 (en millions d'euros) Profits Pertes Net Couverture de juste valeur 10 373 (10 368) 5 Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts 4 420 (5 746) (1 326) Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de couverture) 5 953 (4 622) 1 331 Couverture de flux de trésorerie ‐ ‐ ‐ Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace ‐ ‐ ‐ Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger ‐ ‐ ‐ Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace ‐ ‐ ‐ Couverture de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'instruments financiers 21 262 (21 279) (17) Variations de juste valeur des éléments couverts 11 167 (10 028) 1 139 Variations de juste valeur des dérivés de couverture 10 095 (11 251) (1 156) Couverture de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt ‐ ‐ ‐ Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace ‐ ‐ ‐ TOTAL RÉSULTAT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE 31 635 (31 647) (12) 4.4 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres (en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables ¹ 281 167 95 Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables (dividendes) ² 82 169 113 GAINS OU PERTES NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES 363 336 208 ¹ Hors résultat de cession sur instruments de dettes dépréciés (Bucket 3) mentionné en note 4.9 "Coût du risque" Dont aucun dividende sur instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres non recyclables décomptabilisés au cours de la période 48

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 4.5 Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti (en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Titres de dettes 6 8 3 Prêts et créances sur les établissements de crédit ‐ ‐ ‐ Prêts et créances sur la clientèle ‐ 1 ‐ Gains résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti 6 9 3 Titres de dettes (3) (2) ‐ Prêts et créances sur les établissements de crédit ‐ ‐ ‐ Prêts et créances sur la clientèle (1) (17) (1) Pertes résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti (4) (19) (1) GAINS OU PERTES NETS RÉSULTANT DE LA DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI ¹ 2 (10) 2 Hors résultat sur décomptabilisation d'instruments de dettes dépréciés (Bucket 3) mentionné en note 4.9 "Coût du risque" 4.6 Produits (charges) nets des autres activités (en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation (8) (22) (13) Autres produits nets de l'activité d'assurance 2 900 14 252 8 564 Variation des provisions techniques des contrats d'assurance 4 329 (26 373) (16 511) Produits nets des immeubles de placement 109 172 113 Autres produits (charges) nets 140 386 175 PRODUITS (CHARGES) DES AUTRES ACTIVITÉS 7 470 (11 585) (7 672) 4.7 Charges générales d'exploitation (en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Charges de personnel (6 217) (12 656) (6 308) Impôts, taxes et contributions réglementaires ¹ (1 090) (1 216) (890) Services extérieurs et autres charges générales d'exploitation (2 960) (6 217) (2 999) CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION (10 267) (20 088) (10 196) Dont -561 millions d'euros comptabilisés au titre du Fonds de Résolution Unique au 30 juin 2020 et -425 millions d'euros au 30 juin 2019 49

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 4.8 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Dotations aux amortissements (876) (1 723) (818) Immobilisations corporelles ¹ (656) (1 289) (613) Immobilisations incorporelles (220) (434) (205) Dotations (reprises) aux dépréciations (3) (1) 3 Immobilisations corporelles (1) 1 2 Immobilisations incorporelles (2) (2) 1 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DÉPRÉCIATIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES (879) (1 724) (815) Dont - 228 millions d'euros comptabilisés au titre de l'amortissement du droit d'utilisation au 30 juin 2020 contre 420 millions d'euros au 31 décembre 2019 et - 201 millions d'euros au 30 juin 2019. 50

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 4.9 Coût du risque (en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Dotations nettes de reprises des dépréciations sur actifs et provisions sur engagements hors bilan sains (Bucket 1 et Bucket 2) (A) (813) 116 (4) Bucket 1 : Pertes évaluées au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir (590) (19) 28 Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables (16) (2) 1 Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti (515) ‐ 13 Engagements par signature (59) (17) 14 Bucket 2 : Pertes évaluées au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie (223) 135 (32) Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables (1) 1 1 Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti (229) 48 (55) Engagements par signature 7 86 22 Dotations nettes de reprises des dépréciations sur actifs et provisions sur engagements hors bilan dépréciés (Bucket 3) (B) (1 270) (1 768) (826) Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables (2) ‐ ‐ Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti (1 285) (1 599) (807) Engagements par signature 17 (170) (19) Autres actifs (C) (11) (170) (8) Risques et charges (D) (12) 45 15 Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions (E) =(A)+(B)+(C)+(D) (2 106) (1 777) (823) Plus ou moins-values de cessions réalisées sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables dépréciés ‐ ‐ ‐ Gains ou pertes réalisés sur instruments de dettes comptabilisés au coût amorti dépréciés ‐ ‐ ‐ Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés (116) (270) (120) Récupérations sur prêts et créances 124 396 127 comptabilisés au coût amorti 124 396 127 comptabilisés en capitaux propres recyclables ‐ ‐ ‐ Décotes sur crédits restructurés (35) (37) (19) Pertes sur engagements par signature ‐ (1) (1) Autres pertes (90) (82) (43) Autres produits 87 14 ‐ COÛT DU RISQUE (2 136) (1 757) (879) 51

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 4.10 Gains ou pertes nets sur autres actifs (en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Immobilisations corporelles et incorporelles d'exploitation 75 42 3 Plus-values de cession 81 72 18 Moins-values de cession (6) (30) (15) Titres de capitaux propres consolidés ‐ 13 ‐ Plus-values de cession 9 16 ‐ Moins-values de cession (9) (3) ‐ Produits (charges) nets sur opérations de regroupement 9 (19) ‐ GAINS OU PERTES NETS SUR AUTRES ACTIFS 84 36 3 4.11 Impôts Le taux effectif d'impôt du 1er semestre 2020 ressort à 24,2% sur la base d'un résultat avant impôt positif de 3 264 millions d'euros (avant résultat des sociétés mises en équivalence, dépréciation des écarts d'acquisition et résultat des activités abandonnées) contre 17,8% (28,7% hors produit fiscal Emporiki) au 31 décembre 2019 et 32,9% au 30 juin 2019. 52

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 4.12 Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres Est présenté ci-dessous le détail des produits et charges comptabilisés de la période : DETAIL DES GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES (en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables Gains et pertes sur écarts de conversion (110) 313 75 Ecart de réévaluation de la période (110) 313 75 Transferts en résultat ‐ ‐ ‐ Autres variations ‐ ‐ ‐ Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables (180) 1 185 1 555 Ecart de réévaluation de la période (220) 1 296 1 613 Transferts en résultat (66) (157) (73) Autres variations 106 46 15 Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture 542 360 503 Ecart de réévaluation de la période 545 363 506 Transferts en résultat ‐ ‐ ‐ Autres variations (3) (3) (3) Reclassement des gains ou pertes nets sur actifs financiers lié à l'approche par superposition (427) 435 241 Ecart de réévaluation de la période (427) 445 248 Transferts en résultat ‐ ‐ ‐ Autres variations ‐ (10) (7) Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des entreprises mises en équivalence (120) 7 ‐ Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables hors entreprises mises en équivalence (125) (493) (644) Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des entreprises mises en équivalence 1 1 2 Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables sur activités abandonnées ‐ (11) (12) Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables (419) 1 797 1 720 Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi 36 (212) (186) Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux variations du risque de crédit propre 91 (77) (53) Ecart de réévaluation de la période 91 (88) (57) Transferts en réserves ‐ 11 4 Autres variations ‐ ‐ ‐ Gains et pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables (185) 309 127 Ecart de réévaluation de la période (183) 323 191 Transferts en réserves (9) 20 (16) Autres variations 7 (34) (48) Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des entreprises mises en équivalence 10 (24) 2 Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables hors entreprises mises en équivalence 12 45 95 53

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des entreprises mises en équivalence (4) 6 ‐ Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables sur activités abandonnées ‐ 3 3 Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables (40) 50 (12) GAINS ET PERTES NETS COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES (459) 1 847 1 708 Dont part du Groupe (403) 1 808 1 699 Dont participations ne donnant pas le contrôle (56) 39 9 54

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 VARIATION DES GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES ET EFFETS D'IMPÔTS 31/12/2019 Variation 30/06/2020 Net Net dont Net Net dont Net Net dont (en millions d'euros) part part part Brut Impôt d'impôt Groupe Brut Impôt d'impôt Groupe Brut Impôt d'impôt Groupe Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables Gains et pertes sur écarts de conversion 111 (4) 107 184 (110) ‐ (110) (100) 1 (4) (3) 84 Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 3 650 (969) 2 681 2 672 (180) 74 (106) (103) 3 470 (895) 2 575 2 569 Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture 806 (242) 564 564 542 (116) 426 425 1 349 (359) 990 989 Reclassement des gains ou pertes nets sur actifs financiers lié à l'approche par superposition 588 86 674 671 (427) (83) (510) (510) 160 4 164 161 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables hors entreprises mises en équivalence 5 155 (1 129) 4 026 4 091 (175) (125) (300) (288) 4 980 (1 254) 3 726 3 803 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des entreprises mises en équivalence (20) 2 (18) (13) (120) 1 (119) (89) (140) 3 (137) (102) Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables sur activités abandonnées 2 (1) 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 (1) 1 1 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables 5 137 (1 128) 4 009 4 079 (295) (124) (419) (377) 4 842 (1 252) 3 590 3 702 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi (1 200) 280 (920) (891) 36 (11) 25 25 (1 164) 269 (894) (867) Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux variations du risque de crédit propre (214) 58 (156) (157) 91 (28) 64 64 (123) 30 (94) (94) Gains et pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables 276 (126) 150 138 (185) 51 (135) (121) 91 (75) 15 19 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables hors entreprises mises en équivalence (1 138) 212 (926) (910) (58) 12 (46) (32) (1 196) 224 (972) (942) Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des entreprises mises en équivalence (47) (9) (56) (55) 10 (4) 6 6 (37) (13) (50) (49) Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables sur activités abandonnées 1 ‐ 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 1 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables (1 184) 203 (981) (964) (48) 8 (40) (26) (1 232) 211 (1 021) (990) GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES 3 953 (925) 3 028 3 115 (343) (116) (459) (403) 3 610 (1 041) 2 569 2 712 55

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 31/12/2018 Variation 31/12/2019 Net dont Net dont Net dont Net part Net part Net part (en millions d'euros) Brut Impôt d'impôt Groupe Brut Impôt d'impôt Groupe Brut Impôt d'impôt Groupe Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables Gains et pertes sur écarts de conversion (202) (4) (206) (105) 313 ‐ 313 289 111 (4) 107 184 Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 2 465 (657) 1 808 1 825 1 185 (312) 873 847 3 650 (969) 2 681 2 672 Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture 446 (126) 320 319 360 (116) 244 245 806 (242) 564 564 Reclassement des gains ou pertes nets sur actifs financiers lié à l'approche par superposition 153 151 304 302 435 (65) 370 369 588 86 674 671 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables hors entreprises mises en équivalence 2 862 (636) 2 226 2 341 2 293 (493) 1 800 1 750 5 155 (1 129) 4 026 4 091 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des entreprises mises en équivalence (27) 1 (26) (21) 7 1 8 8 (20) 2 (18) (13) Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables sur activités abandonnées 13 (1) 12 12 (11) ‐ (11) (11) 2 (1) 1 1 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables 2 848 (636) 2 212 2 332 2 289 (492) 1 797 1 747 5 137 (1 128) 4 009 4 079 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi (988) 241 (747) (729) (212) 39 (173) (162) (1 200) 280 (920) (891) Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux variations du risque de crédit propre (137) 36 (101) (101) (77) 22 (55) (56) (214) 58 (156) (157) Gains et pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables (33) (110) (143) (155) 309 (16) 293 293 276 (126) 150 138 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables hors entreprises mises en équivalence (1 158) 167 (991) (985) 20 45 65 75 (1 138) 212 (926) (910) Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des entreprises mises en équivalence (23) (15) (38) (38) (24) 6 (18) (17) (47) (9) (56) (55) Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables sur activités abandonnées (2) ‐ (2) (2) 3 ‐ 3 3 1 ‐ 1 1 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables (1 183) 152 (1 031) (1 025) (1) 51 50 61 (1 184) 203 (981) (964) GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES 1 665 (484) 1 181 1 307 2 288 (441) 1 847 1 808 3 953 (925) 3 028 3 115 56

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 NOTE 5 Informations sectorielles DÉFINITION DES SECTEURS OPÉRATIONNELS En application d'IFRS 8, les informations présentées sont fondées sur le reporting interne utilisé par le Comité exécutif pour le pilotage du groupe Crédit Agricole, l'évaluation des performances et l'affectation des ressources aux secteurs opérationnels identifiés. Les secteurs opérationnels présentés dans le reporting interne correspondent aux métiers du Groupe. Au 30 juin 2020, au sein du groupe Crédit Agricole, les activités sont ainsi organisées en sept secteurs opérationnels : les six pôles métiers suivants:

Banque de Proximité en France - Caisses régionales, Banque de Proximité en France - LCL, Banque de Proximité à l'International, Gestion de l'Epargne et Assurances, Services Financiers Spécialisés, Grandes Clientèles ;

auxquels s'ajoute un pôle "Activités Hors Métiers". PRÉSENTATION DES PÔLES MÉTIERS 1. Banque de Proximité en France - Caisses régionales Ce pôle métier recouvre les Caisses régionales et leurs filiales. Les Caisses régionales représentent la banque des particuliers, des agriculteurs, des professionnels, des entreprises et des collectivités locales, à fort ancrage local. Les Caisses régionales de Crédit Agricole commercialisent toute la gamme de produits et services bancaires et financiers : supports d'épargne (monétaires, obligataires, titres et fonds), offres de financements (notamment crédits l'habitat et à la consommation), produits d'assurance (vie et prévoyance et dommages) ainsi que des offres de moyens de paiement, services à la personne, services parabancaires et gestion de patrimoine. 2. Banque de Proximité en France - LCL LCL est un réseau national de banque de proximité, à forte implantation urbaine, organisé autour de quatre métiers : la banque de proximité pour les particuliers, la banque de proximité pour les professionnels, la banque privée et la banque des entreprises. L'offre bancaire englobe toute la gamme des produits et services bancaires, les produits de gestion d'actifs et d'assurance et la gestion de patrimoine. 3. Banque de Proximité à l'international Ce pôle métier comprend les filiales et les participations étrangères dont l'activité relève majoritairement de la banque de proximité. Ces filiales et participations sont principalement implantées en Europe : en Italie avec le Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, en Pologne avec Crédit Agricole Polska, ainsi qu'en Ukraine et en Serbie. Par ailleurs, des filiales sont aussi implantées sur le pourtour de la Méditerranée avec Crédit du Maroc et Crédit Agricole Egypt. Enfin, ce pôle comprend aussi des banques de taille non significative. A ce titre, Crédit Agricole Bank Romania est en cours de cession. Les filiales étrangères de crédit à la consommation, de crédit-bail et d'affacturage (filiales de Crédit Agricole Consumer Finance, de Crédit Agricole Leasing & Factoring et EFL en Pologne, etc.) ne sont pas incluses dans ce pôle mais sont affectées au pôle "Services financiers spécialisés" à l'exception de Calit en Italie, qui est intégré à la Banque de Proximité à l'International 57

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 4. Gestion de l'Epargne et Assurances Cette ligne métier rassemble : les activités d'assurance (solutions d'épargne et assurance de biens et de responsabilité) :

assurance-vie et assurance de personnes, exercées notamment par Predica en France et CA Vita en Italie, assurance de biens et de responsabilité, exercées notamment par Pacifica, assurance des emprunteurs, exercées par Crédit Agricole Creditor Insurance et assurances collectives exercées par Predica en France,

les activités de gestion d'actifs exercées par le groupe Amundi, offrant des solutions d'épargne pour les particuliers et des solutions d'investissement pour les institutionnels; ainsi que les activités de gestion de fortune exercées principalement par les filiales de Crédit Agricole Indosuez Wealth Management (CA Indosuez Switzerland SA, CA Indosuez Wealth Europe, CFM Indosuez Wealth, CA Indosuez Wealth France). 5. Services Financiers Spécialisés Cette ligne métier rassemble les entités du Groupe offrant des produits et services financiers aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises et aux collectivités locales en France et à l'étranger. Il s'agit : de sociétés de crédit à la consommation autour de Crédit Agricole Consumer Finance en France et au travers de ses filiales ou de ses partenariats à l'étranger (Agos, FCA Bank, Creditplus Bank, Ribank, Credibom,

Interbank Group, Bankia).

Interbank Group, Bankia). des services financiers spécialisés aux entreprises, tels que l'affacturage et le crédit-bail (groupe Crédit Agricole Leasing & Factoring, EFL). 6. Grandes Clientèles Le pôle Grandes Clientèles regroupe la banque de financement et d'investissement, se décomposant elle-même en deux métiers principaux pour l'essentiel réalisés par Crédit Agricole CIB ainsi que les services financiers aux institutionnels réalisés par CACEIS : ■ la banque de financement comprend les métiers de banque commerciale et de financements structurés en France et à l'international. Le métier des financements structurés consiste à initier, structurer et financer des actifs réels et des projets reposant souvent sur des sûretés réelles (avions, bateaux, immobilier d'entreprise, matières premières, etc.) ou encore des crédits complexes et structurés ; ■ la banque de marché et d'investissement réunit les activités de marchés de capitaux (trésorerie, change, dérivés de taux et marché de la dette) et celles de banque d'investissement (conseil en fusions et acquisitions et primaire actions) ; ■ les services financiers aux institutionnels : CACEIS Bank pour la fonction conservation et CACEIS Fund Administration pour la fonction administration de fonds. Suite à son acquisition par CACEIS au-cours du troisième trimestre 2019, Kas Bank a été intégré à ce pôle en septembre 2019. Et dans le cadre du rapprochement des activités de CACEIS et de Santander Securities Services (« S3 ») finalisé en décembre 2019, les activités de S3 en Espagne ainsi que 49,99% de ses activités en Amérique latine ont été intégrés dans ce pôle en décembre 2019. 7. Activités hors métiers Ce pôle comprend trois types d'activités : la fonction d'organe central de Crédit Agricole, la gestion actif-passif, la gestion des dettes liées aux acquisitions de filiales ou de participations financières ainsi que les effets nets de l'intégration fiscale de Crédit Agricole ;

actif-passif, la gestion des dettes liées aux acquisitions de filiales ou de participations financières ainsi que les effets nets de l'intégration fiscale de Crédit Agricole ; le résultat des activités de capital-investissement et de diverses autres sociétés du Groupe Crédit Agricole (notamment CA Immobilier, Uni-médias, Foncaris, etc.) ;

capital-investissement et de diverses autres sociétés du Groupe Crédit Agricole (notamment CA Immobilier, Uni-médias, Foncaris, etc.) ; les résultats des sociétés de moyens notamment les sociétés des activités informatiques et de paiement (CA-

GIP et CAPS) et des sociétés immobilières d'exploitation. Ce pôle inclut également les impacts techniques volatils liés aux opérations intragroupes. 58

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 5.1 Information sectorielle par secteur opérationnel Les transactions entre les secteurs opérationnels sont conclues à des conditions de marché. 30/06/2020 Banque de proximité en France Banque de Gestion de Services Activités Caisses proximité à l'Epargne et financiers Grandes hors (en millions d'euros) régionales LCL l'international Assurances spécialisés clientèles métiers Total Produit net bancaire 6 323 1 728 1 361 2 695 1 253 3 295 (192) 16 462 Charges d'exploitation (4 409) (1 170) (915) (1 478) (680) (2 001) (493) (11 146) Résultat brut d'exploitation 1 914 558 446 1 217 573 1 294 (686) 5 316 Coût du risque (670) (217) (317) 46 (438) (501) (39) (2 136) Résultat d'exploitation 1 244 341 129 1 263 135 793 (725) 3 180 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 3 ‐ ‐ 29 132 4 ‐ 168 Gains ou pertes nets sur autres actifs (4) ‐ 67 3 18 ‐ ‐ 84 Variations de valeur des écarts d'acquisition (3) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (3) Résultat avant impôt 1 240 341 196 1 295 285 797 (725) 3 429 Impôts sur les bénéfices (464) (109) (54) (329) 18 (103) 252 (789) Résultat net d'impôts des activités abandonnées ‐ ‐ (1) ‐ ‐ ‐ ‐ (1) Résultat net 776 232 141 966 303 694 (473) 2 639 Participations ne donnant pas le contrôle 1 ‐ 40 131 46 26 4 248 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 775 232 101 835 257 668 (477) 2 391 59

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 31/12/2019 Banque de proximité en France Banque de Gestion de Services Activités Caisses proximité à l'Epargne et financiers Grandes hors (en millions d'euros) régionales LCL l'international Assurances spécialisés clientèles métiers Total Produit net bancaire 13 117 3 457 2 898 6 061 2 716 5 601 (553) 33 297 Charges d'exploitation (8 922) (2 371) (1 835) (2 904) (1 362) (3 499) (919) (21 812) Résultat brut d'exploitation 4 195 1 086 1 063 3 157 1 354 2 102 (1 472) 11 485 Coût du risque (498) (218) (338) (19) (497) (159) (28) (1 757) Résultat d'exploitation 3 697 868 725 3 138 857 1 943 (1 500) 9 728 Quote-part du résultat net des entreprises mises en 11 46 295 4 356 équivalence ‐ ‐ ‐ Gains ou pertes nets sur autres actifs (5) 2 2 32 ‐ 6 (1) 36 Variations de valeur des écarts d'acquisition ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 22 (664) (642) Résultat avant impôt 3 703 870 727 3 216 1 152 1 975 (2 165) 9 478 Impôts sur les bénéfices (1 307) (274) (201) (879) (233) (406) 1 564 (1 736) Résultat net d'impôts des activités abandonnées ‐ ‐ (46) 8 ‐ ‐ ‐ (38) Résultat net 2 396 596 480 2 345 919 1 569 (601) 7 704 Participations ne donnant pas le contrôle ‐ ‐ 105 310 104 ‐ (13) 506 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2 396 596 375 2 035 815 1 569 (588) 7 198 60

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 30/06/2019 Banque de proximité en France Banque de Gestion de Services Activités Caisses proximité à l'Epargne et financiers Grandes hors (en millions d'euros) régionales LCL l'international assurances spécialisés clientèles métiers Total Produit net bancaire 6 669 1 747 1 442 2 940 1 368 2 804 (288) 16 682 Charges d'exploitation (4 502) (1 197) (916) (1 451) (690) (1 793) (462) (11 011) Résultat brut d'exploitation 2 167 550 526 1 489 678 1 011 (750) 5 671 Coût du risque (295) (95) (175) (3) (239) (59) (13) (879) Résultat d'exploitation 1 872 455 351 1 486 439 952 (763) 4 792 Quote-part du résultat net des entreprises mises en 9 24 156 (1) 188 équivalence ‐ ‐ ‐ Gains ou pertes nets sur autres actifs (7) 1 (1) ‐ 1 2 7 3 Variations de valeur des écarts d'acquisition ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Résultat avant impôt 1 874 456 350 1 510 596 953 (756) 4 983 Impôts sur les bénéfices (710) (153) (99) (419) (137) (277) 219 (1 576) Résultat net d'impôts des activités abandonnées ‐ ‐ ‐ 8 ‐ ‐ ‐ 8 Résultat net 1 164 303 251 1 099 459 676 (537) 3 415 Participations ne donnant pas le contrôle ‐ ‐ 53 149 58 (1) (7) 252 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 1 164 303 198 950 401 677 (530) 3 163 61

Comptes consolidés du groupe Crédit Agricole - 30 juin 2020 5.2 Spécificités de l'assurance MARGE BRUTE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE 62