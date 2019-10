Arturia : restructuration de capital et nouveau siège social

Nous avons bénéficié d'un excellent accompagnement, agréable et efficace. Le processus a été rapide et fluide. Les experts du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ont été de très bon conseil et ont pris des initiatives pertinentes. Je travaille avec eux en toute confiance.

La Banque d'Affaires Entreprises du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est intervenue auprès d'Arturia pour lui proposer une stratégie à moyen et long terme pour répondre à ses objectifs. Ces opérations mettent la lumière sur les différentes expertises de notre Banque d'Affaires Entreprises, avec le travail d'une équipe de plus de 15 personnes pour accompagner les PME et ETI de l'Arc alpin », souligne Olivier Rollin, directeur délégué de la Banque d'Affaires du Crédit Agricole Sud

Frédéric Brun, fondateur et dirigeant de la PME grenobloise, a réalisé une opération d'acquisition à effet de levier des titres* d'Arturia, comportant une opération de cash out et la sortie d'un actionnaire minoritaire. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a été retenu pour effectuer l'arrangement de la restructuration de capital. L'opération a été financée par un fonds de dette mezzanine** et de la dette bancaire financée par quatre banques, dont le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Cette opération a servi plusieurs objectifs : financer le développement de l'entreprise, notamment ses investissements en R & D et son nouveau siège social, organiser la sortie d'un actionnaire historique significatif et dégager des liquidités tout en renforçant la position d'actionnaire de référence de Frédéric Brun. En prime, le capital a été ouvert aux salariés. Sur ce dernier point, il s'agit d'une volonté forte du dirigeant pour fidéliser et donner une reconnaissance supplémentaire à ses salariés, des personnes engagées et passionnées. Sur un plan plus financier, l'entreprise a des ambitions fortes de développement de son chiffre d'affaires, actuellement de 23 M€, qui devrait passer à 50 M€ d'ici 2023-2024. À la suite de cette opération créée sur-mesure par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, le financement du siège social était dans la continuité de la restructuration de capital.

Arturia fête ses 20 ans cette année. Et c'est une année charnière avec une forte croissance, un nouveau siège social et une hausse des recrutements. Ce créateur de synthétiseurs, logiciels et physiques (software et hardware), basé à Montbonnot-Saint-Martin a toujours eu vocation à se développer à l'international et réalise aujourd'hui plus de 90 % de son activité à l'export, dans 55 pays. L'entreprise a connu une croissance de plus de 20 % par an ces cinq dernières années et avait donc besoin de nouveaux financements.

OBO sponsorless : cession et rachat de titres à travers une holding pour dégager des liquidités pour l'entreprise sans diluer la propriété actionnariale. C'est une opération patrimoniale et d'entreprise.

Dette mezzanine : dette dite « dette junior » ou « dette subordonnée » remboursée après la dette bancaire.

ABOUT ARTURIA

Founded in 1999 and based in Grenoble, France, Arturia designs and manufactures hardware and software musical instruments, including software synthesizers, drum machines, analog synthesizers, MIDI controllers, sequencers, mobile apps and more recently audio interfaces. The company, that has 80+ employees, focuses on innovation and strives to get

hardware and software closer with cutting-edge products that offer the best of both worlds. Arturia's products are

commercialized worldwide leveraging a large international retail network of 1,200+ dealers and Arturia own website.

https://www.arturia.com/

PROPOS DU C RÉDIT A GRICOLE S UD R HÔNE A LPES

Banquier-assureur comptant plus de 753.700 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, Drôme, Ardèche et Est lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 340.350 sociétaires, il sert les particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 1er financeur de son territoire. Banque contemporaine tournée vers l'avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne ses clients dans leurs nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers un service multicanal couplé à son réseau d'agences de proximité pour mettre en musique la signature du Groupe Crédit Agricole « Toute une banque pour vous ». Retrouvez nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.htmlet nos actualités sur les réseaux sociaux.