CRCAM SUD RHONE ALPES : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DES CCI SUD RHONE ALPES POUR LA PERIODE DE 2è SEMESTRE 2018

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

SUD RHONE-ALPES

Siège social: 12 place de la Résistance,

CS20067 - 38041 Grenoble Cedex 9

402 121 958 R.C.S. Grenoble

Grenoble, le 3 janvier 2019

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 711 titres

938 566,95 € en espèces

Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



4 326 titres

816 281,17 € en espèces

Jean-Noël SAPPEY

Directeur Financier et Bancaire

