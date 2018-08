CRCAM SUD RHONE ALPES : COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL - 1er semestre 2018

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES SOCIETE COOPERATIVE à CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 949 310,00 euros

Siège social : 15-17, rue Paul Claudel - 38100 GRENOBLE

402 121 958 RCS GRENOBLE

Second Marché- ISIN : FR0000045346

Communiqué Information Réglementée

Mise à disposition du rapport financier semestriel

1er semestre 2018

Grenoble, le 9 aout 2018

Conformément aux dispositions de l'article 221-4 IV du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, nous vous informons que le rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 30 juin 2018 est disponible sur le site internet de notre Caisse Régionale (http://www.ca-sudrhonealpes.fr/ActualitesRegionales/communiques-et-publications.html).

Ce document contient :

- le rapport d'activité

- les comptes consolidés résumés au 30 juin 2018

- le rapport des Commissaires aux comptes

- la déclaration du responsable de l'information

