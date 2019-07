CRCAM SUD RHONE ALPES: INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2019

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 850 962,75 euros

Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9

402 121 958 RCS GRENOBLE

Forte dynamique commerciale en crédit et en assurance



Information financière : Résultats au 30 juin 2019

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a dans sa séance du vendredi 26 juillet, arrêté les comptes au 30 juin 2019.

Activité Commerciale

Chiffres clés (en millions €) 30/06/2018 30/06/2019 Variation Encours de crédits 15 286 16 573 +8,4% dont crédits habitat 10 181 11 049 +8,5% Encours collecte 20 330 21 389 +5,2% Nombre de contrats assurance

et prévoyance 408 803 448 989 +9,8%

Activité Crédit

Sur le premier semestre 2019, la Caisse régionale a poursuivi la dynamique 2018 en œuvrant activement au financement de son territoire (Ardèche, Drôme, Isère, Sud-Est Lyonnais) avec 1 616 M€ de crédits débloqués soit +16% par rapport au premier semestre 2018. La dynamique de réalisation est confirmée sur l’ensemble des marchés avec +19% sur l’habitat et +16% sur les financements d’équipement aux professionnels, agriculteurs et entreprises. Les encours de crédits progressent de +8,4% (+8,5% sur l’habitat, +11,2% sur la trésorerie, +7,0% sur l’équipement) et s’élèvent à plus de 16,5 milliards d’euros. La part de marché de la Caisse régionale s’est accrue de +0,76 point sur 12 mois (données à fin avril, hors crédits aux administrations publiques).

Activité Collecte

Les encours de collecte gérés par la Caisse régionale s’élèvent à 21 389 M€ à fin juin 2019, avec une forte croissance sur 12 mois (+5,2%). La collecte bénéficie de la bonne tenue des dépôts à vue, des livrets A, livrets sociétaires et de l’épargne logement. Dans un contexte de taux bas, la Caisse régionale continue à accompagner ses clients dans la diversification de leur épargne comme en témoigne l’évolution de +6,5% des encours assurance-vie.

Activité Assurance et prévoyance

Avec un portefeuille proche de 450 000 contrats à fin juin 2019 et une évolution historique de +9,8% sur 12 mois, la Caisse régionale consolide ses positions d’assureur de ses clients particuliers, agriculteurs et professionnels. Elle entend poursuivre cette dynamique sur un domaine très important pour ses clients.

Suite aux intempéries qui ont touché la région le 15 juin dernier, la Caisse régionale s’est fortement mobilisée pour accompagner ses clients avec la mise en œuvre de mesures exceptionnelles de soutien dans les domaines de l’assurance et du financement.

Développement fonds de commerce

Véritable marqueur de l’attractivité d’une enseigne, la conquête tant sur les particuliers que sur les professionnels s’élève à plus de 21'000 nouveaux clients sur le premier semestre 2019, en hausse de 6% par rapport au premier semestre 2018.

Résultats financiers

Chiffres clés (en millions €) 30/06/2018 30/06/2019



Variation Produit Net Bancaire (PNB) 226,7 233,0 +2,8 % Charges de fonctionnement -126,5 -130,3 +3,0 % Résultat Brut d’Exploitation 100,2 102,7 +2,5 % Coefficient d’Exploitation 55,8 % 55,9 % +0,1 pt Coût du risque -5,6 -12,4 +118,9% Résultat Net Social 68,2 63,9 -6,4 % Résultat Net Consolidé (RNPG) 62,4 56,1 -10,1%

Le dynamisme de l’activité crédits et de l’équipement de notre clientèle a permis d’atténuer l’impact du contexte de taux bas sur la marge d’intermédiation. Le PNB de la Caisse régionale s’établit à 233,0 M€ au 30 juin 2019 et il est en progression de +2,8% par rapport à l’an dernier. Il intègre une dotation aux provisions de 3,1 M€ sur l’épargne logement et une remontée de dividende de SCI de 6,2 M€ neutralisée dans les comptes consolidés. Retraité de ces deux éléments, le PNB est en hausse de +1,4%.

Les charges de fonctionnement s’élèvent à 130,3 M€ avec une évolution de +3,0% sur un an, reflétant la poursuite des investissements de la Caisse régionale dans la transformation de son réseau d’agences, l’expertise de sa force commerciale et les projets technologiques au service de ses clients.

Le coût du risque de la Caisse régionale est en hausse de 6,8 M€ en raison de provisions crédits exceptionnelles de 8,3 M€ suite aux intempéries qui ont touché la région sur le mois de juin et la mise en procédure de sauvegarde d’un client du marché des entreprises.

Toutefois, le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours reste en baisse de 0,05 point à 1,19% au 30 juin.

Dans un environnement de taux peu propice à l’activité bancaire, la Caisse régionale a poursuivi ses efforts de couverture des risques futurs en complétant son stock de FRBG d’une dotation complémentaire de 6 M€.

Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social s’établit à 63,9 M€, en baisse de 6,4% par rapport au premier semestre 2018.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 56,1 M€.

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 13,0 Md€, représentant environ les deux tiers du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 127,0% au 30 juin 2019. Les prêts octroyés à la clientèle représentent 77 % du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de nos clients s’élève à 21,4 Md€ démontrant ainsi largement la couverture des besoins de financement de nos territoires qui s’élèvent à 16,6 Md€.

L’endettement de marché court terme est de 1,2 Md€, couvert à 280% par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 3,4 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 111,1% pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 116,4% au 30/06/2019.

Nos fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier One, s’élèvent à 1,3 Md€ (données 30/06/2019). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 à 17,5 %.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes lui confère une réelle capacité de développement sur la base d’une situation financière solide.

Certificat Coopératif d’Investissement (CCI)



Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 215,0 € au 28/06/2019, en progression de 11,7% sur 12 mois glissants et +7,8% depuis le début d’année.











Perspectives 2019



Sur ces 3 métiers, Banque, Assurance et Immobilier, et sur l’ensemble de ses marchés, la Caisse régionale poursuivra sa belle dynamique commerciale afin de conforter son statut de leader et premier financeur du territoire.







Il en va de même pour la politique d’investissement avec la poursuite de la rénovation du réseau d’agences dans le cadre du déploiement du nouveau modèle de distribution et la poursuite d’investissements dans les projets technologiques ainsi que dans le développement des compétences au service de la relation client. La digitalisation fluidifie et simplifie le parcours client et permet aux conseillers de se consacrer pleinement au conseil et l’accompagnement de nos clients dans leurs projets.







La Caisse régionale entend offrir à ses clients et ses sociétaires le meilleur de l’humain et du digital avec une signature relationnelle de qualité, basée sur la réactivité, le professionnalisme et la qualité de service.





Second Marché — ISIN : FR0000045346

Responsable de l’information financière : Jean-Noël SAPPEY

E-mail : jean.noel.sappey@ca-sudrhonealpes.fr

