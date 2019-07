Credit Agricole Sud Rhône Alpes : 4 M débloqués pour faire face aux intempéries

Communiqué de presse - 2 juillet 2019

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et Crédit Agricole Assurances mettent en place des mesures d'urgence pour leurs clients sinistrés

la suite des intempéries de la mi-juin, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et Crédit Agricole Assurances se mobilisent pour accompagner leurs clients sinistrés. Face aux catastrophes naturelles, des mesures exceptionnelles sont mises en place afin de faciliter et d'accélérer leurs démarches.

Dès le lundi 17 juin, le Crédit Agricole a déclenché un dispositif important pour accompagner les clients sinistrés par les violentes intempéries du week-end. Les conseillers ont contacté leurs clients pour écouter, rassurer et mesurer l'ampleur des dégâts subis. Les conseillers échangeront avec leurs clients pour leur proposer les mesures les plus adaptées à leurs cas et à leurs situations humaine et économique. Ils sont à la disposition des particuliers, agriculteurs et dirigeants d'entreprise pour les soutenir et suivre leur dossier au plus près.

Crédit Agricole Assurances accompagne d'ores et déjà plus de 3300 clients sinistrés, sur les départements de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. Les assistants, en charge de ces sinistres, sont mobilisés pour offrir aux clients leur meilleure qualité de service, de façon personnalisée, soit sur le terrain soit à distance.

Une enveloppe d'aide d'urgence d'un montant total de 4 millions d'euros a été débloquée par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes pour accompagner tous les clients concernés (particuliers, entreprises et agriculteurs) par des prêts à taux 0 % :

Crédit à la consommation jusqu'à 3.000 € sur 36 mois et possibilité d'une pause en capital de 6 mois maximum sur les crédits habitat en cours pour les particuliers

Prêt jusqu'à 10.000 € sur 12 à 18 mois pour les entreprises et les agriculteurs.

Pour les agriculteurs et entreprises, des mesures financières d'urgence complémentaires sont mises en place :

Pour préserver la trésorerie :

pause sur prêt (total ou en capital) jusqu'à 18 mois sans frais de dossier report d'échéance sans majoration de taux ni frais de dossier

Pour répondre aux besoins de trésorerie à court terme :

Prêt à 0 % jusqu'à 10.000 € et jusqu'à 18 mois sans frais de dossier



Prêt à 0,5 % (0,2 % pour les jeunes agriculteurs) jusqu'à 30.000 € sans frais de dossier pour faire face aux charges

Prêt à 0,5 % (0,2 % pour les jeunes agriculteurs) en attendant les indemnisations, selon le montant attendu, sans frais de dossier

Pour répondre aux besoins de trésorerie à moyen terme :

Complément de fonds de roulement jusqu'à 50.000 € de 36 à 60 mois, avec différé jusqu'à 12



mois et taux Agilor