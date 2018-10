Credit Agricole Sud Rhône Alpes : AVIS FINANCIER - RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2018 Publié le 19/10/2018

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 949 310,00 euros

Siège social : 12 Place de la résistance CS 20067- 38041 GRENOBLE CEDEX 9 402 121 958 RCS GRENOBLE

Une forte dynamique de conquête et de développement qui se poursuit sur le troisième trimestre de l'année

Information financière : résultats au 30 septembre 2018

Le Conseil d'Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a dans sa séance du vendredi 19 octobre, arrêté les comptes au 30 septembre 2018.

Activité Commerciale

Chiffres clés (en millions €)

30/09/201730/09/2018Variation

Encours de crédits 14 527 15 639 +8,0% dont crédits habitat 9 727 10 455 +7,5% Encours collecte 19 697 20 360 +3,4% Nombre de contrats assurances 386 737 409 763 +6,9% des Biens et Personnes

Activité Crédit

La Caisse régionale décline sa stratégie de financement de l'économie de son territoire (Ardèche, Drôme, Isère, Sud-Est Lyonnais) avec 2 249 M€ de crédits mis en force sur les marchés de l'habitat, du crédit à la consommation, des financements d'équipement aux professionnels, agriculteurs et entreprises. La croissance des encours crédits de +8,0% sur un an, est notamment le fruit de la croissance des encours de crédits d'équipement qui atteint +13,2% sur les agriculteurs, professionnels et entreprises.

Activité Collecte

Avec une croissance de l'encours collecte de +4,0%, la Caisse régionale continue de gagner des parts de marchés sur son territoire. La collecte bénéficie de la bonne tenue des dépôts à vue, des Livrets A et de l'épargne logement. Dans un contexte de taux bas, la Caisse régionale continue à accompagner ses clients dans la diversification de leur épargne comme en témoignent la qualité de l'activité assurance-vie avec une part d'unités de compte (UC) dans la collecte brute proche des 30% sur les 9 premiers mois de l'année.

Activité services et assurances

Avec un portefeuille de 409 763 contrats à fin septembre 2018 et une évolution de +6,9% sur 12 mois, la Caisse régionale répond à un besoin de couverture de sa clientèle. Elle entend poursuivre et développer cette dynamique sur un domaine très important pour ses clients.

Développement fonds de commerce

Véritable marqueur de l'attractivité d'une enseigne, la conquête s'élève à plus de 26'000 nouveaux clients sur les 9 premiers mois de l'année. La croissance du fonds de commerce à 1,5% est ainsi plus marquée que la croissance démographique du territoire.

Résultats financiers

Chiffres clés (en millions €) 30/09/2017 30/09/2018 Variation Produit Net Bancaire (PNB) 316,8 325,3 +2,7% Charges de fonctionnement -168,8 - 189,6 +1,5% Résultat Brut d'Exploitation 130,1 135,8 +4,4% Coefficient d'Exploitation 58,9% 58,3% +1,2 pt Résultat Net Social 88,8 92,3 +4,0% Résultat Net Consolidé (RNPG) 96,2 94,2 -2,1%

Malgré une nette diminution des renégociations de crédits habitat ces derniers mois, la marge d'intermédiation continue à subir les effets négatifs d'un environnement de taux bas. Le dynamisme de l'activité commerciale et notamment la progression de l'équipement de notre clientèle permet d'atténuer ces impacts sur le compte de résultat. Le PNB de la Caisse régionale résiste bien avec un niveau de 325,3 M€ (+2,7% par rapport au 30/09/2017).

Les charges de fonctionnement s'élèvent à 189,6 M€ et leur évolution est en légère hausse (+1,5% sur un an) dans un contexte où la Caisse poursuit ses investissements immobiliers ainsi que le renforcement de ses équipes commerciales.

dans le projet de transformation de la distribution qui place le service client au cœur de la relation commerciale. Par la transformation des agences, la mise en place de parcours digitaux, la réorganisation des métiers et le renforcement des expertises, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes relève le défi de mettre à la disposition de ses clients de véritables spécialistes dans les domaines du financement de l'habitat, de l'épargne, de l'assurance et de la banque au quotidien.

Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est en baisse de 0,17 point sur un an avec un niveau en absolu au plus bas historique pour la Caisse régionale soit 1,17%. Sous l'effet de l'ajustement de la provision IFRS9, le coût du risque crédits s'établit à +0,7M€. Dans un contexte de forte maitrise des risques, la Caisse régionale poursuit son effort de provisionnement et dote son FRBG à hauteur de 12M€.

Après prise en compte du résultat net sur immobilisations, de la dotation au FRBG et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net social s'établit à 92,3 M€, en progression de 4% par rapport au 30/09/2017.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 94,2 M€.

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s'élève à 12,7 Md€, représentant environ les deux tiers du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 123% au 30/09/2018. Les prêts octroyés à la clientèle représentent 75 % du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de nos clients s'élève à 20,4 Md€ démontrant ainsi largement la couverture des besoins de financement de nos territoires qui s'élèvent à 15,6 Md€.

L'endettement de marché court terme est de 1,1 Md€, couvert à 250% par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d'une valeur de 2,9 Md€.

Nos fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier one, s'élèvent à 1,2 Md€ (données 30/06/2018). La Caisse régionale conserve un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 de 16,6% à cette même date.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes lui confère une réelle capacité de développement sur la base d'une situation financière solide.

Certificat Coopératif d'Investissement (CCI)

Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s'élève à 188,22 € au 28/09/2018, en progression de +2,2% sur 12 mois glissants et de +2,0% depuis le début d'année.

Perspectives 2018

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes entend poursuivre sa belle dynamique de conquête et d'activité commerciale avec le statut de premier financeur du territoire. Il en va de même de sa politique d'investissement avec la poursuite de la rénovation de son réseau d'agences dans le cadre du déploiement du nouveau modèle de distribution.

La Caisse régionale poursuivra également son projet de dématérialisation des flux entrants et flux clients avec la volonté forte de passer du papier au tout numérique pour réduire son empreinte carbone, sécuriser davantage le service en renforçant l'efficience de son fonctionnement et la satisfaction de ses clients.

L'engagement au service de la clientèle se renforcera avec la construction d'une signature relationnelle de qualité, basée sur la réactivité, le professionnalisme et la qualité de service

L'emménagement dans son nouveau siège social basé à Grenoble Presqu'île lui confère encore plus de force au cœur de l'éco système Grenoble axé sur la recherche et l'innovation..

Second Marché - ISIN : FR0000045346

Responsable de l'information financière : Jean-Noël SAPPEY E-mail :jean-noel.sappey@ca-sudrhonealpes.fr