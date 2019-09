Credit Agricole Sud Rhône Alpes : Dette privée AURA by CA

Le fonds « Dette Privée AURA by CA » investit sur des prêts à moyen terme et à remboursement in fine. Ce remboursement intégral du capital au terme du prêt permet aux entreprises de garder une marge de manœuvre pour financer leur développement pendant la durée du prêt. Les Caisses régionales disposent ainsi d'un outil supplémentaire dans la palette des solutions de financement proposées aux PME et ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) régionales en croissance. Le ticket par opération est compris entre 3 M€ et 5 M€.

Amundi, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et quatre Caisses régionales du groupe Crédit Agricole en région Auvergne Rhône Alpes (Centre-Est,Centre-France, Loire Haute-Loire et des Savoie) se sont associés pour lancer le fonds « Dette Privée AURA by CA ». Ce fonds de dette privée est dédié au financement de la croissance des entreprises de la région AURA. Après une première levée de 60 millions d'euros conclue avec la souscription des cinq Caisses régionales, un second tour de table est en cours de réalisation avec des investisseurs institutionnels régionaux, portant le fonds à près de

À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

Banquier-assureur comptant plus de 753.700 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, Drôme, Ardèche et Est lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 340.350 sociétaires, il sert les particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 1er financeur de son territoire. Banque contemporaine tournée vers l'avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne ses clients dans leurs nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers un service multicanal couplé à son réseau d'agences de proximité pour mettre en musique la signature du Groupe Crédit Agricole « Toute une banque pour vous ».

Retrouvez nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.htmlet nos actualités sur les réseaux sociaux

propos d'Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial1. Le Groupe gère 1 487 milliards2 d'euros et compte six plateformes de gestion principales3. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

Amundi. La confiance, ça se mérite.

Rendez-vous sur www.amundi.compour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.

Suivez-nous sur

propos des cinq Caisses régionales Auvergne Rhône-Alpes du Crédit Agricole Cinq banques coopératives, couvrant le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

Sud Rhône Alpes : président Jean-Pierre Gaillard - directeur général : Christian Rouchon Centre-est : président Jacques Ducerf - directeur général : Raphaël Appert Centre-France : président Jean-François Giraud - directeur général : Jean-Christophe Kiren Loire Haute-Loire : président Jean-Michel Forest - directeur général : Gérard Ouvrier-Buffet Des Savoie : président Éric Vial - directeur général : Laurent Bennet



1er financeur des entreprises de la région : 2,4 milliards d'euros de financement octroyés en 2018 1 PME sur 3 est cliente du Crédit Agricole

4 millions de clients, 1,5 million de sociétaires

11 300 collaborateurs

103 milliards d'euros d'encours d'épargne gérée

68 milliards d'euros d'encours crédits, dont 7,8 milliards d'encours de crédit aux PME et ETI 2,55 milliards d'euros en PNB

1 053 agences

Contacts presse

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

Anne-GaëlleFonthieure-Metzger - Tél. : 06 13 69 22 79 - anne-gaelle.fonthieure@ca-sudrhonealpes.fr

Amundi

Natacha Andermahr - Tél. : +33 76 37 86 05 - natacha.andermahr-sharp@amundi.com

Alexandre Barat - Tél. : +33 76 32 43 25 - alexandre.barat@amundi.com

Document destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias.