Credit Agricole Sud Rhône Alpes : Job dating à Meyzieu

Une dizaine d'entreprises de la région à la recherche de jeunes talents en CDD en CDI et en alternance, seront présentes dont le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Sarawak et Leclerc.

Avec déjà plus de 150 Job Dating réalisés, 10 000 candidats, 1 300 entreprises et 2 800 postes à pourvoir, le Crédit Agricole et Wizbii poursuivent en 2019 leur engagement pour l'emploi des jeunes sur le territoire avec l'initiative « 1er Stage 1er Job »!

Grenoble et à Bron). 25 entreprises de la région y ont rencontré plus de 180 candidats.

En 2017 et 2018, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et Wizbii ont organisé 3 Job Dating (à Valence, à

Un dispositif testé et approuvé par les entreprises et les jeunes qui y ont participé

Wizbii et le Crédit Agricole cassent les codes et préjugés d'un entretien classique en faisant en sorte que les entreprises et candidats se découvrent le jour J de l'événement.

propos de Wizbii ( https://corpo.wizbii.com

Avec 3 millions de membres et 6 000 nouveaux inscrits chaque jour, Wizbii est le 1er acteur qui propose une offre complète de services pour faciliter l'entrée dans la vie active des 18- 30 ans. L'entreprise conçoit et distribue des produits innovants pour les jeunes en collaboration avec de grandes entreprises. Wizbii compte 100 collaborateurs répartis entre Grenoble (son siège social), Pau et Paris.

Pour toutes demandes d'interview avec un dirigeant de Wizbii contacter :

CONTACT PRESSE : Justine Guigues - Attachée de Presse justine@osactu.com- 06 81 41 04 60

À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes (www.ca-sudrhonealpes.fr)

Banquier-assureur comptant plus de 753.700 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, Drôme, Ardèche et Est lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 340.350 sociétaires, il sert les particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 1 er financeur de son territoire. Banque contemporaine tournée vers l'avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne ses clients dans leurs nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers un service multicanal couplé à son réseau d'agences de proximité pour mettre en musique la signature du Groupe Crédit Agricole « Toute une banque pour vous ». Retrouvez nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.htmlet nos actualités sur les réseaux sociaux.

CONTACT PRESSE : Anne-Gaëlle Metzger - Responsable Communication d'entreprise anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr- 06 13 69 22 79