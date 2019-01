Credit Agricole Sud Rhône Alpes : Job dating à Valence (26)

Recrutement innovant des jeunes

Valence, le 12 février : un Job Dating organisé par le Crédit

Agricole Sud Rhône Alpes et Wizbii

En 2017 et 2018, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et Wizbii ont organisé 3 Job Datings (à Grenoble,

Valence et Bron) 33 entreprises de la région y ont rencontré plus de 240 candidats.

Déjà près de 130 Job Datings réalisés, plus de 8 000 candidats, 1 000 entreprises et 2 300 postes à pourvoir ! Le Crédit Agricole et Wizbii poursuivent leur engagement pour l'emploi des jeunes sur le territoire en 2019 avec l'initiative « 1er Stage 1er Job ». Leur objectif : permettre aux jeunes de développer leur réseau professionnel et décrocher leurs futurs stages, alternances ou emplois. « 1er Stage, 1er Job » promet encore de belles réussites !

Pour le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, le dispositif 2019 « 1er Stage, 1er Job » est composé de :

• 3 Job Datings sur le territoire dont le prochain à Valence le mardi 12 février 2019.

• 1 espace en ligne avec des offres d'emploi dédiées aux jeunes : www.wizbii.com/company/credit-agricole-sud-rhone-alpes

Une dizaine d'entreprises de la région à la recherche de jeunes talents en CDI seront présentes, dont le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et In Extenso.

Les secteurs représentés seront :

- la comptabilité : assistants comptables, assistants paie

- l'informatique : développeurs, consultants intégrateurs, techniciens hotline

- la vente : technico commerciaux, techniciens support et assistants client

Pour participer à ce Job Dating, mardi 12 février à Valence, les candidats doivent obligatoirement s'inscrire en suivant le lien https://job.wiz.bi/qv50k, en contactant Wizbii par e-mail (romane@wizbii.com) ou bien par téléphone (06 69 66 94 57).

Les places sont limitées et l'inscription est gratuite (date limite d'inscription : le 12 février à 12h). L'adresse sera ensuite communiquée aux candidats sélectionnés.

« 1er Stage, 1er Job » … ou comment casser les codes d'un entretien classique

Les Job Datings organisés par le Crédit Agricole et Wizbii, ce sont 60 à 80 candidats qui se réunissent dans un lieu convivial autour d'un apéritif dînatoire pour rencontrer des entreprises. Ces échanges se déroulent dans des endroits insolites tels que des bars, musées, opéras, châteaux, aquariums ou encore stades de football…

Wizbii et le Crédit Agricole cassent les codes et préjugés d'un entretien classique en faisant en sorte que les entreprises et candidats se découvrent le jour J de l'événement.

Un dispositif testé et approuvé par les entreprises et les jeunes qui y ont participé

« 1er Stage 1er Job » a largement fait ses preuves lors de sa 1ère édition puisque 83 %* des entreprises participantes envisagent ou ont entamé des processus de recrutement et 71 %* des jeunes ont trouvé le dispositif utile dans leur recherche d'emploi !

Kevin Cortinovis a participé au Job Dating « 1er Stage 1er Job », à Grenoble, il y a quelques mois : « Tout s'est très bien passé. C'est très agréable de rencontrer des recruteurs dans cette ambiance. »

À l'heure où le chômage des jeunes atteint 21,1 % au niveau national (sources : Insee, Pôle Emploi, octobre 2018), ces Job Datings représentent une opportunité en or pour se faire repérer sur le marché du travail, et particulièrement celui de Valence.

*chiffres au 31 juillet 2018, étude Wizbii

Job dating à Valence, informations pratiques

Date : Le mardi 12 février 2018 de 18h30 à 21h30 Lieu : Valence (adresse communiquée sur inscription)

Inscriptions obligatoires : https://job.wiz.bi/qv50k / romane@wizbii.com / 06 69 66 94 57

Date limite d'inscription : le 12 février à 12h.

À propos de Wizbii (www.wizbii.com)

Avec 2,5 millions de membres, Wizbii est le 1er acteur qui propose une offre complète de services pour faciliter l'entrée dans la vie active de tous les jeunes. Son site, wizbii.com propose 350 000 offres de stages, d'alternances, d'emplois.

Le Groupe Wizbii va bien au delà de l'emploi avec des services tels que Fibii.co qui permettent aux étudiants de trouver toutes les aides dont ils peuvent bénéficier.

Pour toutes demandes d'interview avec un dirigeant de Wizbii veuillez contacter :

CONTACT PRESSE :

Justine Guigues - Attachée de Presse justine@osactu.com - 06 81 41 04 60

À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes (www.ca-sudrhonealpes.fr)

La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et sur le l'Est lyonnais avec en moyenne 27 % de parts de marché. Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement économique de son territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 2209 salariés et de ses 944 administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de plus de 744.440 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 309.540 sociétaires.

CONTACT PRESSE :

Anne-Gaëlle Metzger - Responsable Relations Presse anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr - 06 13 69 22 79