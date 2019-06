Credit Agricole Sud Rhône Alpes : Les Journées du Neuf

Les Journées du Neuf

Communiqué de presse, 5 juin 2019

A l'écoute des tendances et besoins actuels, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes organise un salon de l'immobilier, Les Journées du Neuf, les 14 et 15 juin prochains au siège du Crédit Agricole sur la Presqu'île (12, place de la Résistance 38000 Grenoble), avec 19 exposants. Les professionnels (promoteurs, bailleurs sociaux, constructeurs) proposeront un vaste choix de programmes neufs avec des appartements aux normes de dernière génération et des constructions de maisons individuelles. Les particuliers pourront simuler le projet de financement de leur résidence principale ou de leur investissement locatif avec des conseillers bancaires et bénéficier de conseils notariés.

L'immobilier est un domaine d'excellence du Groupe Crédit Agricole. Au fil des années, notre expertise nous a permis de concrétiser les projets de vie de nos clients particuliers, mais aussi d'être un interlocuteur de premier rang et un partenaire de confiance des professionnels. Nous sommes le premier financeur du territoire pour accompagner les professionnels de l'immobilier dans leurs investissements et leur cycle d'exploitation, mais également les collectivités, sans oublier les particuliers souhaitant acquérir une résidence principale, ou secondaire et réaliser ainsi un investissement locatif. Ce salon rappelle notre expertise sur l'immobilier de proximité et met à disposition de nos clients et prospects le meilleur de l'offre immobilière de nos partenaires.

Notre directeur de l'immobilier est disponible pour des interviews sur Les Journées du Neuf bien sûr, mais aussi sur le décryptage de l'actualité des taux de prêt, du marché immobilier local, du financement, etc.

Quand ? Vendredi 14 juin de 12h à 20h & samedi 15 juin de 9h à 13h - Entrée libre et gratuite Où ? Siège du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, CA Center - 12, place de la Résistance à Grenoble

Un jeu concours permettra de gagner 4 cartes cadeaux d'une valeur de 250 € chacune (coup de pouce pour l'aménagement du futur logement ou toute autre envie !)

En savoir plus www.ca-sudrhonealpes.fr/2019-Les-Journees-du-Neuf.html www.facebook.com/events/1035526949990196/

Liste des exposants

1 - Promoteurs : Gilles TRIGNAT - FSC Promotion - Betrim - Novelia - Tecelia - KP Promotion - Aura - HC Résidences - R2i - Dauphilogis - Grenoble Habitat

2 - Bailleurs Sociaux : Isère Habitat - Valrim

3 - Constructeurs : Maisons Alpha - Tip Top - Maisons Clair Logis

4 - Agence immobilière : Square Habitat

5 - Notaires

6 - Crédit Agricole Sud Rhône Alpes : Banque Privée et spécialistes habitat