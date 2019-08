Credit Agricole Sud Rhône Alpes : Rapport financier semestriel 2019 Publié le 19/08/2019

1ere PARTIE - EVENEMENTS ET ACTIVITE DU 1er SEMESTRE 2019

1. LES EVENEMENTS ET PERSPECTIVES DE LA PÉRIODE

Environnement économique : La croissance trimestrielle en France a atteint 0,3% au T1, après 0,4% au T4 2018, grâce à la bonne tenue de la demande intérieu re et ce dans un contexte de détérioration de la croissance mondiale et notamment de ralentissement de nos partenaires européens.

D'un côté, la mise en place de deux séries de mesures en faveur du pouvoir d'achat (décembre 2018 puis avril 2019) va soutenir la consommation des ménages, même si les gains importants en termes de revenus sont en partie épargnés. De l'autre, le fléchissement de la croissance mondiale et les incertitudes politiques, géopolitiques et économiques affectent les exportations des entreprises. On note toutefois un redressement du climat des affaires sur les derniers mois, en raison des mesures de soutien aux entreprises et de la bonne tenue de la consommation. Ceci permet de soutenir les dépenses d'investissement et les créations d'emploi. Le ralentissement de la croissance en France est ainsi moins marqué que dans le reste de la zone euro.

La croissance 2019 s'établirait à 1,4%, un niveau honorable mais en léger retrait par rapport à 2018. Toutefois, des incertitudes pèsent : risques de fléchissement de la croissance mondiale notamment chez nos partenaires européens, guerre commerciale, freinage chinois, Brexit…

2. L'ACTIVITE DE LA CAISSE REGIONALE

Le premier semestre de l'exercice a été marqué parune forte dynamique commerciale en crédits et en assurances.

Activité Crédit

Sur le premier semestre 2019, la Caisse régionale a poursuivi la dynamique 2018 en œuvrant activement au financement de son territoire (Ardèche, Drôme, Isère, Sud-Est Lyonnais) avec 1 616 M€ de crédits débloqués soit +16% par rapport au premier semestre2018. La dynamique de réalisation est confirmée sur l'ensemble des marchés avec +19% sur l'habitat et +16% sur les financements d'équipements aux professionnels, agriculteurs et entreprises. Les encours de crédits progressent de +8,4% (+8,5% sur l'habitat, +11,2% sur la trésorerie, +7,0% sur l'équipement) et s'élèvent à plus de 16,5 milliards d'euros. La part de marché de la Caisse régionale s'est accruede +0,76 point sur 12 mois (données à fin avril, hors crédits aux administrations publiques).

Activité Collecte

Les encours de collecte gérés par la Caisse régionale s'élèvent à 21 389 M€ à fin juin 2019, avec uneforte croissance sur 12 mois (+5,2%). La collecte bénéficie de la bonne tenue des dépôts à vue, des livretsA, livrets sociétaires et de l'épargne logement. Dansun contexte de taux bas, la Caisse régionale continue à accompagner ses clients dans la diversification de leur épargne comme en témoigne l'évolution de +6,5% des encours assurance-vie.

Activité assurances et prévoyance

Avec un portefeuille proche de 450 000 contrats à fin juin 2019 et une évolution historique de +9,8% sur 12 mois, la Caisse régionale consolide ses positions d'assureur de ses clients particuliers, agriculteurs et professionnels. Elle entend poursuivre cette dynamique sur un domaine très important pour ses clients.

Suite aux intempéries qui ont touché la région le 15 juin dernier, la Caisse régionale s'est fortement mobilisée pour accompagner ses clients avec la mise en œuvre de mesures exceptionnelles de soutien dans les domaines de l'assurance et du financement.

