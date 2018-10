Credit Agricole Toulouse 31 : Informations trimestrielles • 3ème trimestre 2018 (411 Ko)

Caisse régionale de

Informations trimestrielles au 30 septembre 2018

Une ETI coopérative de banque, assurances et immobilier qui accompagne l'ensemble de ses clientèles au quotidien, finance l'économie de son territoire, délivre des résultats financiers récurrents et investit pour plus de services utiles à ses clients et sociétaires.

1 - Un développement toujours soutenu des activités clientèles

La dynamique de conquête se poursuit avec un total de 16 926 nouveaux clients particuliers et 2 332 clients professionnels depuis le début de l'année.

L'encours de crédit progresse de +8,8% sur un an, porté par l'habitat dont l'encours augmente de +10,5%. Les réalisations de crédit atteignent 1,430M€ contre 1,461M€ il y a un an, marquant une légère décélération. 63% des réalisations de crédit concernent le financement d'un projet immobilier de nos clients particuliers. Les réalisations de crédit auprès des clientèles professionnelles pèsent 29% et sont en progression de près de 10%. Les volumes de remboursements anticipés et de réaménagements ont nettement ralenti.

Les encours de collecte s'accroissent de 4,4% sur un an pour atteindre 12,79Mds€ à fin septembre 2018. La collecte monétaire est en hausse de 6%. Par ailleurs, les livrets bancaires augmentent de +5,8% et l'épargne logement de +3,6%. Enfin, 33,2% de nos clients particuliers sont assurés chez nous contre 31,8% en 2017 permettant d'accroître le stock de contrats d'assurance de près de 6%. ACTIVITE (chiffres en Mds € et évolution en %) Evolution 30/09/2017 30/09/2018 2018 / 2017 Encours Crédits dont habitat Encours Collecte dont collecte bilan 8,09 8,81 8,8% 5,30 5,85 10,5% 12,26 12,79 4,4% 7,78 8,18 5,2%

2 - Des résultats financiers robustes

Le Conseil d'Administration, en sa séance du 26 octobre 2018, a approuvé les comptes du 3ème trimestre 2018, comptes préalablement contrôlés par les commissaires aux comptes. Le Produit Net Bancaire (comptes individuels) est quasi stable sur un an à 188,1M€.

La Caisse régionale poursuit sa transformation à travers un programme d'investissement ambitieux dans les hommes et les outils au service de la satisfaction de ses clients. Dans ce contexte, les charges de fonctionnement progressent de +3,4% sur un an pour un résultat brut d'exploitation qui atteint 68,1M€ sur le 3ème trimestre 2018 en baisse de -5,9%.

L'amélioration de la maitrise du risque crédit sur la période récente se traduit par un coût du risque favorablement orienté, conduisant à une reprise nette de 0,4M€ sur les 9 premiers mois de l'exercice. Au final, le résultat net social de la Caisse régionale s'établit à 52,5M€ pour le 3ème trimestre 2018 en baisse limitée à -1,7% sur un an. S'agissant du résultat net consolidé, il s'affiche en baisse plus marquée à 53,6M€ (-4,5%).

3 - Une solide situation financière

Les fondamentaux de la Caisse régionale reflètent sa solide situation financière avec des

Chiffres clés au 30 septembre 2018

fonds propres prudentiels qui progressent de

8,5% sur un an. Les ratios de solvabilité (Bâle III phasé) et de levier estimés au 30/09/2018 se situent respectivement à 17,79% et 8,02%, bien supérieurs aux exigences réglementaires en vigueur. Le LCR calculé sur la moyenne des 12 mois de ses différentes composantes s'élève à 114,99%. Il est de 113,36% au 30/09/2018.

LCR (ratio de liquidité Bâle III)

Ratio de Solvabilité (Bâle III)

Ratio de levier (Bâle III)

113,36% 17,79% (estimé au 30/09/2018) 8,02% (estimé au 30/09/2018)

Différentiel Crédit - Collecte en M€ 894

Ratio Crédit - Collecte en % 111,5%

Taux de défaut 1,89%

Le cours du Certificat Coopératif d'Investissement (CCI) Toulouse 31 s'établit à 108,80€ au 30 septembre 2018, marquant une progression de +5,23% sur l'année 2018, et une baisse de 1,76 % sur un an. Comme annoncé, la Caisse régionale a détaché le 12 avril 2018 un dividende de 4,54€ par titre (contre 4,63€ pour l'exercice 2017).

4 - Transformation digitale et dispositif d'innovation

Le plan d'acculturation et d'ancrage du digital 2018 est lancé pour notre Caisse régionale. Il concerne tous les collaborateurs de l'entreprise. C'est la clé pour renforcer notre agilité et notre efficacité en maximisant la satisfaction de nos clients. Ces derniers recherchent plus d'autonomie et nous, plus de temps pour leur apporter des conseils à valeur ajoutée.

Dans le même temps, l'esprit d'innovation s'installe et prend progressivement toute sa place dans l'entreprise. Grâce au nouveau dispositif d'Innovation de notre Caisse régionale, chaque collaborateur peut imaginer le futur de l'entreprise, proposer et mettre en œuvre des innovations pour satisfaire, bluffer nos clients, et nous démarquer de nos concurrents. Ainsi, la Caisse régionale fait de l'innovation un pilier de sa culture d'entreprise.

