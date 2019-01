17/01/2019 | 11:35

Tout en maintenant sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Credit Suisse, Barclays Capital (BarCap) abaisse son objectif de cours de 15 à 13,5 francs suisses, dans le sillage d'estimations de bénéfices réduites de 12% pour 2018, 7% pour 2019 et 8% pour 2020.



Alors que la direction de la banque helvétique a indiqué prévoir un profit avant impôt publié de 400 à 600 millions de francs au quatrième trimestre 2018 lors de la journée investisseurs du 12 décembre, le broker anticipe désormais environ 300 millions.



'Nous pensons qu'il y a une chance raisonnable que le groupe manque les attentes', estime donc BarCap. 'En particulier, nous pensons que les activités marchés globaux et banque d'investissement-marchés de capitaux pourraient décevoir'.



