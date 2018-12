CASA, Credit Suisse et Deutsche Bank visées par l'enquête de l'UE sur les obligations

(Actualisation : Credit Suisse et Deutsche Bank confirment être également visés par l'enquête, Bank of America refuse de commenter, Nomura non visée par la Commission, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole SA et sa division de banque de financement et d'investissement, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank et Credit Suisse ont confirmé jeudi avoir reçu "une communication de griefs" de la Commission européenne dans le cadre de son enquête sur une éventuelle infraction aux règles de la concurrence dans la négociation sur le marché secondaire d'obligations libellées en dollar.

"Crédit Agricole SA et Crédit Agricole CIB vont en prendre connaissance et y répondre", ont déclaré les deux établissements dans un communiqué.

"Deutsche Bank coopère de manière proactive avec la Commission européenne sur ce dossier et n'anticipe pas de pénalité financière", a indiqué un porte-parole de l'établissement allemand. "L'enquête étant en cours, nous ne pouvons pas nous exprimer davantage", a-t-il ajouté.

Credit Suisse a pour sa part souligné que l'affaire concernait les opérations de trading d'un seul salarié qui a quitté la banque au début de 2016. "Nous ne pensons pas que des salariés de Credit Suisse aient eu un comportement contraire aux règles de concurrence, et nous espérons lever les craintes de la Commission européenne", a déclaré un porte-parole dans un communiqué envoyé par email.

Quatre banques visées par Bruxelles

La Commission européenne avait annoncé jeudi avoir adressé une communication de griefs à quatre banques après être parvenue à une conclusion préliminaire selon laquelle ces institutions ont enfreint les règles de concurrence de l'UE en s'entendant, au cours de différentes périodes entre 2009 et 2015, pour fausser la concurrence dans la négociation sur le marché secondaire, dans l'Espace économique européen (EEE), d'obligations suprasouveraines, souveraines et d'agences (SSA) libellées en dollar américain.

Selon la Commission, les quatre banques concernées, qu'elle n'a pas nommées, auraient "échangé des informations commerciales sensibles et coordonné leurs prix" concernant ces outils financiers, ce qui serait "constitutif d'une infraction aux règles de l'EU". Si ces banques sont jugées coupables, elles pourraient écoper d'une amende représentant jusqu'à 10% de leurs revenus mondiaux annuels.

Bank of America avait précédemment indiqué, dans des documents réglementaires, que les régulateurs lui avaient demandé des informations sur ses opérations de négoce de ce type d'obligations. Bank of America a refusé de commenter jeudi.

La banque japonaise Nomura, qui avait fait l'objet d'une enquête dans cette affaire, a indiqué qu'elle ne faisait pas partie des quatre banques concernées.

Vers 15h50, l'action Crédit Agricole SA perdait 3,4% à la Bourse de Paris, tandis que Deutsche Bank et Credit Suisse abandonnaient respectivement 5,6% et 3,3%.

