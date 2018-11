Credit Suisse : Les pays émergents d'Asie vont générer plus de la moitié de la production économique mondiale d'ici à 2050

Alexander Redman, responsable Global Emerging Market Equity Strategy au Credit Suisse, a déclaré: «Les changements qui s'opèrent sur les marchés émergents asiatiques revêtent un énorme potentiel de croissance et de développement, notamment au vu du rééquilibrage vers un modèle plus durable de performance économique et des progrès technologiques l'accompagnant. Les défis posés par l'évolution de la géopolitique régionale et de la composition démographique demeurent, mais ils sont compensés par les signes évidents d'une amélioration de la résilience économique. La manière dont la région utilisera les sources d'énergies renouvelables et propres pour répondre à l'importante augmentation de la demande future sera déterminante pour la gestion des défis liés au changement climatique».

Urs Rohner, président du Conseil d'administration du Credit Suisse Group et président du Credit Suisse Research Institute, a précisé: «Comme les pays émergents d'Asie ont affiché une croissance élevée et soutenue ces dernières années, nous avons estimé qu'il était important d'analyser de manière plus approfondie les changements fascinants et très divers qui interviennent dans la région. Notre rapport «Asia in Transition» explore les grandes opportunités et les importants défis que présentera l'Asie ces prochaines années, sur la base des signes indiquant un rééquilibrage de la croissance et une nette amélioration de l'inclusion financière à travers l'innovation technologique».

Le rapport «Asia in Transition» est disponible sur Internet à l'adresse:

https://www.credit-suisse.com/ch/en/about-us/research/research-institute.html

À propos du Credit Suisse Research Institute

Le Credit Suisse Research Institute est le think tank interne du Credit Suisse. Créé à l'issue de la crise financière de 2008, le CSRI a pour objectif d'étudier les évolutions économiques à long terme, qui ont ou sont susceptibles d'avoir un impact sur le secteur mondial des services financiers et au-delà. Pour plus d'informations sur le Credit Suisse Research Institute, rendez-vous à l'adresse www.credit-suisse.com/researchinstitute.