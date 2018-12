Credit Suisse annoncerait un programme de rachat d'actions mercredi

Zurich (awp) - Credit Suisse devrait annoncer un programme de rachat d'actions à hauteur du milliard de francs suisses, mercredi lors de la journée des investisseurs à Londres, a indiqué la SonntagsZeitung dans ses colonnes. La banque aux deux voiles va aussi annoncer une augmentation de dividende, a poursuivi l'hebdomadaire, citant une source proche du patron Tidjane Thiam. Contacté dimanche par AWP, un porte-parole de la banque a refusé de commenter.

Lors de la présentation des chiffres trimestriels, début novembre, Credit Suisse avait annoncé que les actionnaires recevraient à l'avenir 50% des bénéfices. Selon le dominical, la banque donnera aussi des informations sur les "Coco-bonds" à taux élevés lors de la réunion de mercredi. Auparavant, elle avait signalé son intention de racheter de tels bonds à hauteur du milliard pour réduire les coûts de financement.

Credit Suisse mettra aussi à profit la journée des investisseurs pour rassurer ses collaborateurs. La banque devrait annoncer que les temps de restructuration sont passés, selon la SonntagsZeitung. L'efficience doit encore augmenter, mais de nouvelles suppressions d'emploi surviendront via les départs naturels et plus via des licenciements. Ces derniers temps, des rumeurs avaient circulé selon lesquelles Credit Suisse annoncerait de nouveaux licenciements lors de la journée des investisseurs.

tp/rp