Credit Suisse : dépasse les attentes au 2e trimestre

31/07/2018 | 10:12

Credit Suisse (CS Group) avance de 1,3% à Zurich, suite à la publication d'un bénéfice net distribuable aux actionnaires en hausse de 114% à 647 millions de francs suisses pour le deuxième trimestre, dépassant d'environ 6% l'estimation moyenne des analystes.



La banque helvétique revendique un septième trimestre consécutif affichant un levier d'exploitation positif, avec des produits nets en hausse de 7% et des charges d'exploitation totales adaptées en diminution de 5% en glissement annuel.



Credit Suisse met en avant la poursuite de la croissance portée par la clientèle dans la gestion de fortune, avec un afflux nets de nouveaux capitaux de 23,5 milliards de francs sur les six premiers mois de l'année.



