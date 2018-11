Credit Suisse en nette baisse après ses résultats trimestriels

Zurich (awp) - Le titre Credit Suisse se négociait en baisse jeudi à la Bourse suisse, après avoir présenté des résultats inférieurs aux attentes pour le troisième trimestre. L'environnement économique s'est révélé plus exigeant que lors des deux premiers partiels, a expliqué la banque dans son communiqué.

Vers 9h49, le titre Credit Suisse reculait de 3,6% à 12,75 francs suisses, à contre-courant d'un SMI en hausse 0,07%.

Si le bénéfice avant impôts a manqué les attentes, c'est principalement en raison de la division Global Markets, remarque Deutsche Bank. La rationalisation des affaires explique la contre-performance enregistrée dans cette division, soulignent les analystes. Ces derniers ne sont pas surpris des perspectives formulées par la banque, un peu moins optimistes qu'au deuxième trimestre, mais elles restent positives sur le plan de la gestion de fortune pour le quatrième trimestre, si on tient compte de l'environnement actuel.

Les résultats sont qualifiés de "mitigés" par les analystes de Goldman Sachs. Du côté positif, les afflux d'argent nouveau sont solides, principalement grâce à la division Asie-Pacifique et les charges sont inférieures aux attentes du consensus, soulignent-ils. Du côté des points négatifs, Global Market a enregistré une faible performance et la progression des revenus de la banque d'investissement a été inférieure à celle de ses pairs.

Baader Helvea juge également que Global Market déçoit grandement, pesant sur les résultats de l'ensemble du groupe. Les analystes qualifient les perspectives de la banque de "mitigées". Pour les investisseurs à long terme, le placement est pourtant toujours une opportunité intéressante.

Les résultats de Credit Suisse au troisième trimestre sont ternes, moins bien que ceux enregistrés par ses pairs, fait remarquer la banque Vontobel. Global Market "déçoit à nouveau" et les revenus des divisions Banque universelle suisse (SUB) et de la gestion de fortune internationale (IWM) sont inférieurs aux estimations de Vontobel.

"De meilleurs coûts compensent des revenus plus faibles" résument de leur côté les analystes de Barclays.

ol/al