Credit Suisse : meilleur 3e trimestre depuis 2014

01/11/2018 | 10:57

Credit Suisse lâche 3,2% à Zurich, malgré la publication d'un profit avant impôt ajusté en croissance de 38% à 856 millions de francs suisses au titre du trimestre écoulé, son niveau le plus haut pour cette période de l'année depuis 2014.



Le groupe revendique un troisième trimestre particulièrement fort dans sa division clé de banque d'investissement, où le profit avant impôt ajusté a grimpé de 67%, tandis que l'afflux net d'argent frais dans sa division gestion de fortune a atteint 10,3 milliards.



Affichant des coûts ajustés au plus bas depuis cinq ans, Credit Suisse se dit en voie d'atteindre son objectif d'économies de coûts nettes cumulées de plus de 4,2 milliards de francs pour 2018, et estime que ses perspectives demeurent 'positives'.



