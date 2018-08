Credit Suisse : pourrait réorganiser sa banque privée

14/08/2018 | 15:56

Credit Suisse pourrait réorganiser son unité banque privée internationale, passant de sept à quatre régions qui disposeraient chacune de leur propre direction et d'un pouvoir de prise de décision plus important, d'après Bloomberg qui cite des personnes proches du dossier.



Le média précise que ces sept régions de cette unité -créée en 2015 après l'arrivée de Tidjane Thiam à la tête du groupe- seraient l'Amérique Latine, le Brésil, l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Sud, le Moyen-Orient, l'Afrique, et l'Europe centrale et orientale.



Bloomberg rapporte que la réorganisation pourrait être présentée dès cette semaine, alors que l'établissement approche de la dernière phase d'une révision de trois ans visant à se concentrer davantage sur la gestion de fortune plutôt que sur une banque d'investissement.



