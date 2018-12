Credit Suisse : rachats d'actions et hausse de dividendes

12/12/2018 | 09:45

Déclarant 'continuer de générer une croissance rentable', Credit Suisse annonce un programme de rachats d'actions pour 2019, ainsi que de son intention d'accroitre d'au moins 5% par an son dividende par action à partir de l'année prochaine.



A l'occasion de sa journée investisseurs annuelle, l'établissement bancaire helvétique se dit en voie d'achever avec succès son plan de restructuration de trois ans et confirme ses objectifs de RoTE (retour sur fonds propres tangibles) pour 2019 et 2020.



Pour 2019, son conseil d'administration a approuvé des rachats d'actions pour jusqu'à 1,5 milliard de francs suisses, en anticipant pour au moins un milliard de francs sous réserve des conditions de marché et économique, et espère un programme similaire pour 2020.



