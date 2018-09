Credit Suisse : soutenu par une note de broker favorable

10/09/2018 | 14:17

Credit Suisse prend 1,4% à Zurich, soutenu par Barclays Capital qui relève sa recommandation à 'pondérer en ligne', après une baisse d'environ 20% du cours depuis janvier qui a ramené le titre sous son objectif de cours de 16 francs suisses.



'Nous voyons encore du potentiel de baisse pour les estimations du consensus (nous sommes inférieurs de 12% pour le profit avant impôt ajusté 2020), mais pensons que le marché est déjà là et que le rendement-risque est plus équilibré', explique le broker.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.