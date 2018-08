Credit Suisse va diviser la gestion de fortune en sept unités régionales

Zurich (awp) - Credit Suisse poursuit sa transformation avec une plus forte régionalisation. Selon une dépêche de l'agence Bloomberg, la banque aux deux voile va diviser la gestion de fortune en sept unités régionales au lieu de quatre actuellement. Elle veut ainsi permettre à ces unités d'accroître leur liberté de décision, avec leur propre direction, a précisé Bloomberg, citant une personne proche du dossier.

Les sept régions seront l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Europe de l'Ouest et du Sud, le Proche-Orient, l'Afrique et l'Europe centrale et de l'Est. La banque devrait officialiser cette restructuration dans le courant de la semaine. Elle n'était pas atteignable pour un commentaire.

