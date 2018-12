Credit Suisse veut augmenter les dividendes dès 2019

Zurich (awp) - Credit Suisse ambitionne de relever les dividendes, avec une hausse prévue "d'au moins 5% par an" dès 2019 et pour les années suivantes. Au total, la moitié du bénéfice net devrait être reversé aux actionnaires pour 2019 et 2020. La banque a également annoncé deux programmes de rachat d'actions, pour 2019 et pour 2020, selon un communiqué diffusé mercredi en préambule de sa journée des investisseurs.

Le conseil d'administration a donné son aval au lancement d'un programme de rachat d'actions de jusqu'à 1,5 milliard de francs suisses en 2019 et table au minimum sur 1 milliard. En 2020, un programme similaire est escompté.

Credit Suisse a confirmé ses objectifs de rendement du capital (RoTE) pour 2019 (10-11%) et 2020 (11-12%). Pour les années suivantes, plus de 12% est attendu. Pour 2018, cette valeur est attendue à environ 6%.

La banque a également assuré avoir atteint les objectifs stratégiques qu'elle s'était fixés il y a trois ans dans le cadre de son programme de restructuration. L'accent mis sur la gestion de fortune a permis d'augmenter les revenus dans les trois divisions dédiées.

De plus, la banque a réussi à réduire sa base de coûts opérationnels, qui devrait se situer à 16,9 milliards selon les chiffres ajustés, soit en dessous de la barre ciblée des 17 milliards. Depuis fin 2015, les économies nettes réalisées atteignent 4,3 milliards, plus que les 4,2 milliards ciblés.

Les problèmes juridiques ont été résolus grâce à l'unité de défaisance (SRU), qui sera fermée à la fin de l'année.

Pour l'année en cours, le bénéfice avant impôt est attendu entre 3,2 et 3,4 milliards. Les revenus de la division APAC Markets devraient baisser de 8 à 10% sur un an.

ol/jh