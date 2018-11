Investment Outlook 2019 du Credit Suisse: un cycle prolongé

Le Credit Suisse a publié aujourd'hui ses perspectives de placement pour 2019, une année qui devrait être marquée par la poursuite de la croissance économique mondiale et un niveau modéré d'inflation en dépit d'un certain nombre de risques. Une attention particulière sera accordée aux actifs tirant profit des facteurs susceptibles de prolonger le cycle économique.

L'année écoulée a été marquée par un rééquilibrage dans plusieurs domaines. L'augmentation des taux d'intérêt américains a principalement affecté les actifs des marchés émergents (ME), tandis que les actions des pays développés se sont adaptées aux anticipations d'un aplatissement de la trajectoire des bénéfices. En outre, une série de risques politiques exercent une pression sur certains marchés.

En 2019, la croissance du PIB mondial devrait ralentir quelque peu à 3,1%, contre 3,3% en 2018, principalement en raison de la réduction des mesures de relance aux États-Unis et du durcissement de la politique monétaire dans les pays émergents hors Chine. Le Credit Suisse s'attend à ce que l'expansion économique de cette dernière reste solide à environ 6% étant donné que les mesures de relance compensent les répercussions des tensions commerciales. Il prévoit que l'inflation restera modérée, ce qui réduira le risque d'un durcissement excessif de la politique monétaire par la Réserve fédérale américaine (Fed). Cela laisse également penser que le dollar américain sera plus stable qu'en 2018 et soutiendra les efforts de rééquilibrage des ME.

«2019 devrait être une nouvelle année de croissance, même si le rythme sera légèrement inférieur à celui des dernières années, a déclaré Michael Strobaek, Global Chief Investment Officerdu Credit Suisse. Compte tenu de l'expansion économique actuelle, de la normalisation de la politique monétaire dans les pays développés et de l'absence d'un risque immédiat de contraction, nous pensons que les actifs risqués tels que les actions ou encore les obligations des ME en monnaies fortes sont susceptibles de recouvrer leur équilibre en 2019.»

La nouvelle édition d'Investment Outlook met également l'accent sur le segment de la finance durable et des placements à impact, un marché en forte expansion, car les investisseurs cherchent des initiatives qui dégagent des rendements financiers tout en ayant un impact social et environnemental positif.

«Aujourd'hui, les investisseurs sont à la recherche de nouvelles approches de placement, a déclaré Nannette Hechler-Fayd'herbe, Global Head of Investment Strategy & Research du Credit Suisse. En 2017, nous avons lancé cinq Supertrends. Ces thèmes de placement en actions à long terme semblent avoir touché la corde sensible des investisseurs, avec une performance positive depuis le lancement.»

Principales prévisions exposées dans Investment Outlook 2019:

Perspectives économiques mondiales