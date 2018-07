Zurich (awp) - Le groupe bancaire Credit Suisse publie mardi sa performance au 2e trimestre 2018. Six analystes se sont prêtés au jeu des pronostics:

T2 2018E (en mio CHF) consensus AWP fourchette T1 18A T2 17A estimations produit d'exploitation 5'352 5'200 - 5'434 5'636 5'205 6 charges d'exploitation 4'339 4'216 - 4'416 4'534 4'541 5 bénéfice net 894 724 - 958 1'054 582 6 bénéfice avant impôts 1'098 1'049 - 1'145 1'209 682 5 bén. av. impôts ajusté 612 492 - 658 694 303 5

FOCUS: Credit Suisse en est à sa troisième année de restructuration et à deux trimestres de la conclusion de ce cycle, le patron du groupe, Tidjane Thiam, avait laissé entendre qu'il serait un plein succès. En résumé, l'année 2016 a été marquée par de profondes mutations stratégiques, 2017 par la stabilisation et la consolidation et 2018 sera celle de l'accélération de la performance.

Un pan important de la restructuration, consistant dans un recentrage sur la gestion de fortune au dépens de certaines activités d'investissement jugées trop risquées, s'est joué autour de mesures drastiques d'économies. Celles-ci seront une nouvelle fois passées au crible par la communauté financière.

Les résultats trimestriels de Credit Suisse devraient être tributaires, comme les autres banques, des traditionnelles fluctuations saisonnières. La performance des marchés financiers risque de peser sur les avoirs de la clientèle. La Banque cantonale de Zurich (ZKB) anticipe une performance décevante dans les activités de commissions et la banque d'investissement.

Le numéro deux bancaire helvétique aspire à gonfler ses bénéfices. Les progrès réalisés ces dernières années ont permis de revenir en chiffres absolus aux valeurs d'avant la restructuration, avait affirmé M. Thiam en avril, se félicitant d'un portefeuille d'affaires de plus haute qualité et moins gourmand en capital.

OBJECTIFS: Credit Suisse a légèrement ajusté ses objectifs en novembre 2017 à l'occasion d'une journée des investisseurs. Ci-dessous, quelques objectifs actuels:

. objectifs pour le bénéfice avant impôts d'ici 2018: - Swiss Universal Bank 2,3 milliards de francs suisses - International Wealth Management 1,8 milliard de francs suisses - APAC WMC: bénéfice avant impôts 0,85 milliard de francs suisses - APAC Markets: Return on Regulatory Capital 10-15% - IBCM: Return on Regulatory Capital 15-20% - Global Markets GM: Return on Regulatory Capital 10-15% . Strategic Resolution Unit (SRU): - pour 2018 perte avant impôts de maximum 1,4 milliard de dollars - pour 2019 de 0,5 milliard de dollars . Base de coûts opérationnelle d'ensemble - pour 2018 inférieure à 17 milliards de francs suisses, - pour 2019 et 2020 entre 16,5 milliards et 17 milliards de francs suisses . Rendement des actifs (RoTE): - 10-11% pour 2019 et 11-12% pour 2020 . ratio de fonds propres: - ratio de fonds propres durs (CET1, look-through) pour 2018 à 2020 ">12,5%" - CET 1/Tier 1 Leverage Ratio ">3,5%" et ">5,0%"

POUR MÉMOIRE: COÛTS: les charges d'exploitation ont été ramenées de 21,2 milliards de francs suisses (base 2015) à 17,8 milliards (fin T1). Sur le seul premier trimestre, 200 millions supplémentaires avaient pu être économisés. D'ici la fin de l'année, les coûts devraient encore baisser et passer sous la barre des 17 milliards.

CAPITAL: fin mars, le ratio de fonds propres durs (CET1, look-through) avait progressé de 10 points de base (pb) par rapport à fin 2017, à 12,9%. Le ratio d'endettement (CET1) est resté inchangé à 3,8%.

En juin, dans son rapport sur la stabilité financière, la Banque nationale suisse (BNS) a demandé aux deux grandes banques d'améliorer encore leur ratio d'endettement (leverage ratio) ainsi que leurs plans en cas de crise. La filiale américaine de Credit Suisse - comme d'ailleurs celle de son concurrent UBS - ont récemment passé avec succès les tests de résistance de la Réserve fédérale (Fed).

RATING: Standard & Poor's (S&P) a récemment relevé à "positive" sa perspective pour Credit Suisse et sa filiale opérationnelle. Dans ses considérants, l'agence américaine a évoqué les progrès réalisés dans la restructuration du groupe, avec à la clé une plus grande probabilité d'un redressement durable des bénéfices.

AFFAIRES: mi-juin, la banque aux deux voiles a conclu un accord extra-judiciaire, sujet à approbation des autorités compétentes, dans le cadre d'un différend portant sur des transactions sur dérivés avec son homologue américain déchu Lehman Brothers et qui remonte à 2009.

Le cas échéant, Credit Suisse dit s'attendre à un impact d'environ 70 millions de dollars (81,2 millions de francs suisses) sur le résultat annuel de son unité de défaisance (SRU) et réaffirme sa volonté de boucler la procédure d'ici la fin de l'année en cours.

Début juillet, filiale hongkongaise de Credit Suisse a réglé à l'amiable avec l'Autorité américaine de surveillance des marchés financiers (SEC) un cas de pratiques d'embauche douteuses. Credit Suisse payera environ 30 millions de dollars pour rectifier sa situation. Le ministère de la Justice (DoJ) avait déjà obligé la banque à débourser 47 millions de dollars dans le cadre d'un accord à l'amiable.

COURS DE L'ACTION: la nominative Credit Suisse évolue actuellement autour de 15,70 francs suisses, soit près de 10% en dessous de son niveau de fin 2017 (UBS -10%, SMI -2,2%). En 2017, elle avait bondi de 30% surperformant tant son concurrent UBS (+12%) que son indice de référence (+14%).

