Silchester nouvel actionnaire important de Credit Suisse

Zurich (awp) - Credit Suisse a un nouvel actionnaire important avec la société britannique d'investissements Silchester. Selon une information de la Bourse suisse SIX de vendredi, Silchester détenait au 3 décembre une participation de 3,03% dans la banque aux deux voiles. Contacté, un porte-parole de la banque a refusé de commenter.

Silchester indique être spécialisé dans des investissements internationaux sur actions pour des clients institutionnels. Les autres importants actionnaires de Credit Suisse sont Qatar Holding (5,64%), le saoudien Olayan Group (4,999%), Harris Associates (4,97%), Blackrock (4,17%) et Norges Bank (4,98%).

En Suisse, Silchester est aussi un gros actionnaire de GAM. Lors de la querelle entre la direction du gestionnaire d'actifs et le fonds spéculatif RBR de l'investisseur Rudolf Bohli en 2017, la société britannique avait soutenu le conseil d'administration et elle détenait à l'époque une participation de 19%. Cette dernière a depuis été ramenée à près de 5%. La société britannique détient aussi près de 5% d'Adecco et 3% de Bobst.

Jeudi, UBS avait annoncé un nouvel actionnaire important avec le fonds américain Dodge & Cox, qui détient 3,03%.

tp/uh/rp/al