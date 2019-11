Credit Suisse : Berenberg maintient son conseil

18/11/2019 | 11:50

Berenberg confirme sa recommandation 'Conserver' sur la valeur Credit Suisse, avec un objectif de cours de 12,50 francs suisses, évoquant les perspectives 'prudentes' du groupe.



Credit Suisse affiche désormais de meilleurs résultats que ces dernières années, souligne le bureau d'analyses allemand, mais le Directeur général est très prudent quant aux perspectives, indiquent les analystes.



Son objectif de 11-12% de RoTE (rendement sur fonds propres tangibles) pour 2020, comparé à 8,8% pour les neuf premiers mois de 2019, semble 'de plus en plus irréalisable' indique Berenberg.



Cela ne devrait pas surprendre le marché, avec un consensus déjà inférieur d'environ 20% à ce chiffre, a déclaré Berenberg.



