Avaloq crée une nouvelle unité de service client

Zurich (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Avaloq crée une nouvelle unité, Global Business Consulting, destinée à maximiser la valeur générée par ses produits et services pour la clientèle internationale. Cette division sera dirigée par Alain Gloden depuis Zurich.

Il s'agit en particulier de faciliter les nouveaux projets de transformation numérique, d'après un communiqué publié jeudi.

"Global Business Consulting proposera des services spécifiques à certains secteurs ou segments de clientèle, dans des domaines comme la stratégie, les modèles opérationnels cibles, la gestion et l'optimisation des processus et des canaux ou encore les services d'architecture métiers, données et applications" précise-t-on.

Le directeur de cette unité, Alain Golden, dispose de 27 ans d'expérience dans le conseil et les services bancaires, notamment auprès d'UBS, Arthur D. Little et Credit Suisse. Il travaillera sous la responsabilité de Paco Hauser, responsable des marchés chez Avaloq.

nj/al