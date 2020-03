Bénéfice en hausse pour la Neue Aargauer Bank en 2019

Aarau (awp) - Malgré des recettes en recul, la Neue Aargauer Bank (NAB) est parvenue à accroître son bénéfice l'an dernier. Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du coronavirus, l'établissement argovien, filiale de Credit Suisse, assure vendredi vouloir soutenir sa clientèle commerciale via l'octroi rapide de crédits afin de surmonter d'éventuels manques de liquidités.

L'an dernier, l'établissement, qui a notamment réduit ses coûts, a dégagé un bénéfice net de 121,5 millions de francs suisses, 2,2% de plus qu'un an auparavant. Le résultat d'exploitation s'est lui étoffé de 1,9% à 148,4 millions. Les charges ont diminué de 2,9% alors que les revenus ont dans le même temps fléchi de 1,3%.

Principale source de recettes de l'établissement, les opérations d'intérêts ont affiché un produit brut de 228,4 millions de francs suisses, en hausse de 0,5%. Celui des affaires de commissions et de prestations de services s'est en revanche contracté de 1,9% à 66,4 millions et celui du négoce s'est effondré de 17% à 17,4 millions.

La banque a indiqué prendre part au programme fédéral visant à l'octroi de liquidités aux entreprises via des crédits relais. Avant même le train de mesures du Conseil fédéral et l'annonce de l'aide d'urgence supplémentaire du canton, la NAB a décidé de suspendre les amortissements et d'étendre les seuils de découverts.

tt/jb/vj/md