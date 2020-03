CREDIT SUISSE : JPMorgan plus pessimiste sur la valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a réduit son objectif de cours de 13,80 francs suisses à 12 euros sur Credit Suisse et confirmé sa recommandation Neutre dans le cadre d'une étude sur les banques d'investissement. Le bureau d'études a réduit ses estimations de bénéfice par action de 20% en moyenne pour la période allant de 2020 à 2022. Cette réduction reflète principalement des commissions plus faibles dans la banque d'investissement, des revenus moindres dans le courtage et autres activités liées aux marchés et la baisse des taux aux Etats-Unis.