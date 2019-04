CREDIT SUISSE : annonce deux recrutements en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse Private Banking & Wealth Management France a annoncé l’arrivée de Caroline Picot, en tant que Director au sein de l’équipe en charge de l’activité Grands Investisseurs France, et d’Audrey Jaffrennou, en tant que Head of Client Offering.Caroline Picot rejoint l'équipe de banquiers privés de Credit Suisse à Paris à partir du 1er avril 2019 en tant que Director au sein de l'équipe en charge des Grands Investisseurs France. Elle rapporte à Sammy Mohammad, Managing Director, Responsable de l'activité Grands Investisseurs.Agée de 38 ans et diplômée de l'EDHEC Business School, Caroline Picot arrive de Morgan Stanley Investment Management où elle était Executive Director, en charge du Business Development auprès des investisseurs Institutionnels et Intermédiaires en France, Suisse et Monaco.Audrey Jaffrennou a rejoint les équipes de Credit Suisse Banque Privée à Paris à la fin du mois de février 2019 en tant que Head of Client Offering. Elle apporte une très grande expertise en matière de solutions d'investissement et de développement de produits et rapporte à Gilles Dard, CEO Banque Privée France.Âgée de 34 ans et diplômée de l'Université Paris-Dauphine et titulaire d'un Master de Gestion (mention Gestion de Patrimoine), elle débute sa carrière en 2007 en tant que conseil en investissement sur les produits alternatifs au sein de Société Générale Private Banking, couvrant toutes les entités francophones.En 2011, elle rejoint Société Générale Private Banking Middle East à Dubaï et y exerce d'abord un rôle de conseil en investissement sur toutes les classes d'actifs avant de prendre la responsabilité du pôle de conseil en investissement.Après six années dans les Émirats arabes unis, elle intègre Société Générale Private Banking France à Paris en tant que Responsable Marketing Produits et Développement de l'Offre et membre du Comité Exécutif de l'Offre Financière.