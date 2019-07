CS Group : Duna & Cie détient moins de 30% du capital

15/07/2019 | 18:22

La société de droit luxembourgeois Duna & Cie a déclaré avoir franchi en baisse, le 9 juillet 2019, le seuil de 30% du capital de la société CS Group et détenir 7 294 379 actions CS Group représentant 12 595 186 droits de vote, soit 29,71% du capital et 38,79% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total d'actions de la société CS Group suite à la conversion d'obligations convertibles en actions.



