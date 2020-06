Coronavirus: les attentes à l'export des PME suisses à un plus bas historique

Le Credit Suisse et la S-GE publient une étude sur les perspectives export des PME au second semestre 2020

Zurich, le 25 juin 2020. La crise du nouveau coronavirus a provoqué une dégradation du climat à l'export chez les PME suisses actives à l'international. Selon la dernière enquête de Switzerland Global Enterprise (S-GE), 65% des PME interrogées enregistrent un recul de leurs exportations au 1er semestre 2020. Pour 81% des entreprises, la pandémie a un impact négatif sur leurs affaires, principalement en raison de l'effondrement de la demande et de la baisse du chiffre d'affaires. Pour le second semestre, 39% seulement des entreprises interrogées tablent sur une augmentation de leurs ventes l'étranger. Le baromètre des exportations du Credit Suisse a lui aussi chuté.

En raison de la pandémie, les attentes à l'export affichent la valeur la plus faible jamais enregistrée depuis le lancement de l'enquête par Switzerland Global Enterprise (S-GE) en 2010. Selon le sondage actuel réalisé entre début mai et début juin 2020, 65% des PME estiment qu'elles enregistreront un recul de leurs exportations au premier semestre 2020. La pandémie a des conséquences commerciales négatives pour 81% des entreprises, principalement en raison de l'effondrement de la demande, de la baisse des ventes et du chiffre d'affaires et du manque de prévisibilité et de la difficulté à planifier. En ce qui concerne le second semestre 2020, 39% des PME tablent sur une hausse de leurs exportations, tandis que 23% prévoient une stagnation et 38% une nouvelle baisse.



La crise du coronavirus se répercute aussi clairement sur le baromètre des exportations du Credit Suisse, qui reflète la demande étrangère de produits suisses. Sa valeur, tombée à 2,59 en avril, a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré depuis la crise financière de 2008. En mai, il est remonté à -1,54, un niveau encore bien en dessous du seuil de croissance.

Tiziana Hunziker, économiste au Credit Suisse: «Les mesures de protection étatiques en particulier, ainsi que les arrêts de production ont entraîné des ruptures dans les chaînes de produits internationales et un blocage des investissements. Nous estimons que le creux de la vague est passé en avril pour la majorité des exportateurs. Les exportations de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) vers l'Asie ont déjà montré des signes haussiers en avril, mais la baisse des revenus et la montée du chômage devraient persister encore longtemps. Les exportateurs dont les produits sont directement liés à l'humeur des consommateurs, comme l'horlogerie, devront encore attendre pour que leurs activités reprennent un cours normal.»

Alberto Silini, responsable du conseil chez Switzerland Global Enterprise (S-GE): «La crise du coronavirus a ralenti le commerce mondial. Les PME suisses à vocation internationale ont été durement frappées. La dégradation se reflète clairement dans les attentes à l'export, qui ont atteint un seuil historiquement bas. Il n'empêche, notre enquête montre que de nombreuses entreprises ont retrouvé la stabilité et qu'elles sont désormais plus optimistes quant à l'avenir. Après une phase de gestion de crise aigüe, il appartient maintenant aux PME suisses d'adapter rapidement leurs chaînes de valeur aux nouvelles circonstances et de retourner sur leurs marchés cibles avec une meilleure stratégie que leurs concurrents internationaux. Dans cette perspective, la diversification des marchés de vente et des sources d'approvisionnement ainsi que l'utilisation d'instruments de couverture contre les risques de change et autres risques d'exportation jouent un rôle important».



De plus amples informations sur les perspectives des PME au second semestre 2020 sont disponibles dans la brochure.

Les perspectives export des PME au premier semestre 2021 seront publiées le 21 janvier 2021.



Baromètre des exportations du Credit Suisse: méthodologie

Le baromètre des exportations du Credit Suisse explore le rapport entre les exportations suisses et la demande des marchés étrangers. Le baromètre se compose d'importants indicateurs avancés dans 28 débouchés de la Suisse. Ces indicateurs donnent généralement des prévisions à 1 ou 2 trimestres. Les valeurs sont ensuite pondérées avec la part export de chaque pays. Le baromètre des exportations condense ces informations en un indicateur unique. Puisqu'il s'agit de données standardisées, le baromètre indique des moyennes standardisées. Le seuil de croissance est égal à 0. La croissance moyenne à long terme (presque 5%) correspond à 1. Informations complémentaires: Credit Suisse (2009), «Commerce extérieur suisse - faits et tendances», Swiss Issues Branches,

www.credit-suisse.com/research

Attentes à l'export des PME de Switzerland Global Enterprise: méthodologie

Les attentes à l'export des PME sont tirées de sondages semestriels (auparavant trimestriels) réalisés auprès d'un panel de 200 PME suisses représentant les branches pharma/chimie, construction mécanique, biens de consommation, métallurgie, papier, électrotechnique, industrie de précision, ICT, food et services. Les PME ont juste à indiquer si elles tablent pour le semestre en cours et le semestre à venir sur une hausse, une stagnation ou une baisse de leurs exportations. Pour donner son caractère prospectif à l'indicateur, les exportations attendues pour le semestre à venir est pondéré à 60%, tandis que les exportations du semestre en cours pèsent 40%. Les attentes à l'export des PME donnent des valeurs entre 0 et 100; les valeurs comprises entre 0 et 50 indiquent un recul attendu des exportations, les valeurs entre 50 et 100 une prévision de croissance des exportations. Les entreprises doivent livrer des informations complémentaires comme les raisons du changement de volume à l'export, les marchés où elles exportent, etc. Ces données permettent d'obtenir un tableau représentatif des activités exportatrices des PME suisses.