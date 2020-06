Coup dur pour les PME suisses au premier semestre

Zurich (awp) - Les petites et moyennes entreprises (PME) suisses s'attendent à encaisser au premier semestre les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. La situation ne devrait guère s'améliorer en seconde partie d'année.

Environ 65% des entreprises sondées s'attendent à un recul de leurs exportations entre janvier et fin juin. Elles sont 33% à tabler sur une baisse de jusqu'à un quart des ventes à l'international, 22% à anticiper un repli de 25% à 50% et 10% à prévoir un effondrement de 50% à 100%, selon l'étude publiée jeudi par Switzerland Global Enterprise (S-GE) et Credit Suisse.

En décembre dernier, avant la crise liée au Covid-19, 53% des PME interrogées s'attendaient encore à une croissance des exportations au premier semestre.

Les perspectives ne sont guère plus réjouissantes pour la seconde partie de 2020, où 39% des patrons tablent certes sur une reprise des ventes à l'étranger, mais 38% craignent un nouveau recul. Et ils sont 23% à tabler sur une stagnation.

D'une manière générale, 81% des sondés ont déclaré que la crise du coronavirus avait négativement impacté leurs activités.

L'effondrement de la demande (71%), la diminution du chiffre d'affaires (60%) et les incertitudes quant à la durée de la pandémie et des mesures de protection comme les restrictions de voyage et les fermetures de frontières (47%) ont été cités parmi les principales difficultés rencontrées par les PME.

Quelque 38% des entreprises interrogées ont subi des perturbations de leurs approvisionnements, 19% ont eu des problèmes de liquidité et 15% ont connu des interruptions de production.

