Credit Suisse: Ethos promeut des votes de contestation en assemblée générale

Zurich (awp) - Ethos émet mardi des consignes de vote pour le moins contestataires en préambule à l'assemblée générale de Credit Suisse agendée au 30 mars. La fondation pour un investissement durable recommande notamment de barrer la route à un nouveau mandat d'Urs Rohner à la présidence de la banque aux deux voiles, en plus du refus de la décharge aux administrateurs et à la direction générale.

La fondation préconise aussi de livrer un avis défavorable sur le rapport de rémunération et de s'opposer aux projets en la matière pour l'organe de surveillance comme pour le comité exécutif, selon des consignes de vote diffusées mardi.

Proposition de dividende et réduction de capital par annulation d'actions ne trouve pas grâce non plus aux yeux du chevalier blanc des placements de prévoyance et d'utilité publique.

